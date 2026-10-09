8వ వేతన సంఘం: కొత్త జీతాలు ఎప్పటి నుంచి? అరియర్స్ వస్తాయా? పూర్తి వివరాలు
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛనుదారులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సుల అమలుపై కీలక సమాచారం వెలువడింది. కొత్త జీతాలు ఎప్పటి నుంచి అందుతాయి, అరియర్స్ చెల్లింపుల పరిస్థితి ఏమిటో వివరణాత్మక కథనం.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల వేతన సవరణకు సంబంధించి 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) కసరత్తును ముమ్మరం చేసింది. అయితే కొత్త జీతాలు, పెరిగిన భత్యాలు అందుకోవడానికి ఉద్యోగులు 2027 ద్వితీయార్థం వరకు నిరీక్షించాల్సి రావచ్చు. 18 నెలల కాలమితితో ఏర్పాటైన ఈ కమిషన్, తన నివేదికను మే 2027 నాటికి ప్రభుత్వానికి సమర్పించే అవకాశం ఉంది.
జస్టిస్ రంజనా ప్రకాష్ దేశాయ్ నేతృత్వంలోని ముగ్గురు సభ్యుల 8వ వేతన సంఘం 2025 నవంబర్ 3న ఏర్పాటైంది. బాధ్యతలు స్వీకరించిన నాటి నుంచి కమిషన్ దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలో పర్యటిస్తూ ఉద్యోగులు, పింఛనుదారులు, ఇతర భాగస్వామ్య వర్గాల అభిప్రాయాలను సేకరిస్తోంది. ఢిల్లీ, పుదుచ్చేరి, లడఖ్, ఉత్తరప్రదేశ్ తదితర ప్రాంతాల్లో సమావేశాలు పూర్తి చేసిన కమిషన్, ఇటీవలే అక్టోబర్ 7, 8 తేదీల్లో బెంగళూరులో కీలక భేటీ నిర్వహించింది. అక్టోబర్ 22, 23 తేదీల్లో ముంబైలో మరోసారి సమావేశం కానుంది.
నివేదిక సమర్పించిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది?
కమిషన్ తన తుది నివేదికను ప్రభుత్వానికి అందించిన వెంటనే జీతాలు పెరిగిపోవు. దీనికి పలు దశల ఆమోద ముద్ర అవసరమవుతుంది.
నివేదిక పరిశీలన: జస్టిస్ రంజనా ప్రకాష్ దేశాయ్ కమిటీ అందించే సిఫార్సులను కేంద్ర ప్రభుత్వం సమగ్రంగా పరిశీలిస్తుంది.
ఆర్థిక భారం సమీక్ష: కొత్త వేతన స్కేళ్ల వల్ల ప్రభుత్వ ఖజానాపై పడే ఆర్థిక భారాన్ని, బడ్జెట్ కేటాయింపులను అంచనా వేస్తుంది.
ముసాయిదా ఆమోదం: వివిధ సమీకరణాలు, విశ్లేషణల తర్వాత కేంద్ర మంత్రివర్గం నివేదికకు అధికారిక ఆమోదం తెలుపుతుంది.
నోటిఫికేషన్ విడుదల: ఆమోదం లభించిన తర్వాత మాత్రమే సవరించిన వేతనాల అమలుపై ఉత్తర్వులు వెలువడతాయి.
ఈ ప్రక్రియ మొత్తానికి కనీసం ఏడాది లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి 2027 ద్వితీయార్థంలోనే ఉద్యోగుల చేతికి కొత్త జీతాలు అందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
2026 జనవరి 1 నుంచి అరియర్స్ అందుతాయా?
7వ వేతన సంఘం గడువు 2025 డిసెంబర్ 31తో ముగిసింది. సాధారణంగా ప్రతి పదేళ్లకోసారి వేతన సంఘం సిఫార్సులు అమల్లోకి వస్తాయి. నివేదిక సమర్పణ, ప్రభుత్వ ఆమోదం ఆలస్యమైనప్పటికీ, 2026 జనవరి 1 నుంచే సవరించిన వేతనాలు వర్తిస్తాయని భావిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం దీనికి ఆమోదం తెలిపితే, ఉద్యోగులకు 2026 జనవరి 1 నుంచి పెరిగిన బాకీ మొత్తాన్ని (అరియర్స్) ఒకేసారి లేదా విడతల వారీగా చెల్లించే అవకాశముంది.
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ డిమాండ్లు ఎలా ఉన్నాయి?
గత వేతన సంఘాలతో పోలిస్తే ఈసారి ఉద్యోగ సంఘాలు భారీగా ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. 6వ వేతన సంఘంలో 1.86x, 7వ వేతన సంఘంలో 2.57x ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను అమలు చేశారు. కానీ ఈసారి భారతీయ ప్రతిరక్ష మజ్దూర్ సంఘ్ (బీపీఎమ్ఎస్) 4x గుణకాన్ని డిమాండ్ చేయగా, నేషనల్ కౌన్సిల్-జేసీఎం, ఆల్ ఇండియా డిఫెన్స్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ (ఏఐడీఈఎఫ్) 3.833x ఇవ్వాలని కోరుతున్నాయి.
8వ వేతన సంఘం తీసుకునే నిర్ణయాలు, ఇచ్చే సిఫార్సులు 2035-36 వరకు లేదా 9వ వేతన సంఘం వచ్చేవరకు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛనుదారుల జీతభత్యాలు, పింఛన్లపై సుదీర్ఘ ప్రభావం చూపనున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More