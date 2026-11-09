8వ పే కమిషన్ నివేదికకు ఇంకా 6 నెలలే! ఆ తర్వాత ఏంటి? ఉద్యోగుల జీతాల పెంపు ఎప్పుడు?
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛనుదారులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 8వ వేతన సంఘం నివేదిక సమర్పణ గడువు, జీతాల పెంపు అమలు ప్రక్రియపై స్పష్టత వచ్చింది. మే 2027 నాటికి నివేదిక అందే అవకాశం ఉండగా, 2026 జనవరి 1 నుంచే సవరించిన జీతాలు అమల్లోకి వచ్చే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, రిటైర్డ్ పింఛనుదారులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటు అయ్యి ఇటీవలే ఏడాది కాలం ముగిసింది. జీతాల పెంపు, పింఛను పెంపు కోసం అందరు ఎంతో ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్నారు. జస్టిస్ రంజనా ప్రకాష్ దేశాయ్ నేతృత్వంలోని త్రిసభ్య పే కమిషన్ నివేదిక రూపకల్పన ప్రక్రియ వేగవంతంగా సాగుతోంది. నివేదిక తయారీకి ఇచ్చిన గడువు ప్రకారం సమయరేఖలు స్పష్టమవుతున్నప్పటికీ, కమిషన్ నివేదిక ఇచ్చిన వెంటనే కొత్త జీతాలు చేతికి అందవని, ప్రభుత్వ ఆమోదం పొందిన తర్వాతే చెల్లింపులు జరుగుతాయని తెలుస్తోంది.
మన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లలో సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే, తపాలా శాఖ, రక్షణ రంగం, ఆదాయపు పన్ను శాఖ వంటి కేంద్ర ప్రభుత్వ విభాగాల్లో లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు సేవలందిస్తున్నారు. విరామ జీవితం గడుపుతున్న పింఛనుదారులు కూడా హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం, విజయవాడ వంటి ప్రధాన నగరాల నుంచి గ్రామీణ ప్రాంతాల వరకు నివసిస్తున్నారు. వీరి కుటుంబాల ఆర్థిక ప్రణాళికలు, భవిష్యత్ కొనుగోలు శక్తి ఈ 8వ పే కమిషన్ సిఫార్సులపైనే ఆధారపడి ఉన్నాయి.
మే 2027 నాటికి తుది నివేదిక సమర్పణ..
2025 నవంబర్ 3న కేంద్ర ప్రభుత్వం 8వ వేతన సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. సిఫార్సులను ఖరారు చేసి నివేదిక ఇవ్వడానికి కమిషన్కు 18 నెలల సమయాన్ని కేటాయించారు. ఈ లెక్కన 2027 మే నాటికి 8వ పే కమిషన్ తన తుది నివేదికను కేంద్రానికి సమర్పించే అవకాశం ఉంది.
ఈ ప్రక్రియపై బ్యాంక్బజార్ సీఈఓ అధిల్ శెట్టి స్పందిస్తూ నూతన వివరాలను వెల్లడించారు.
"2025 నవంబర్లో ఏర్పాటైన 8వ వేతన సంఘానికి నివేదిక ఇచ్చేందుకు 18 నెలల సమయం ఇచ్చారు. దీని ప్రకారం మే 2027 నాటికి నివేదిక సిద్ధమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ లోగా వివిధ అంశాలపై మధ్యంతర నివేదికలు ఇచ్చే వెసులుబాటు కూడా కమిషన్కు ఉంది. అయితే ఇంతటి భారీ స్థాయి కమిషన్లకు అవసరమైతే మరికొంత సమయం పొడిగించే సాంప్రదాయం కూడా ఉంది," అని బ్యాంక్బజార్ సీఈఓ అధిల్ శెట్టి పేర్కొన్నారు.
మధ్యంతర నివేదికలు ఇచ్చే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, వాటి ఆధారంగానే ప్రభుత్వం వెంటనే జీతాలు సవరిస్తుందని చెప్పలేము. తుది నిర్ణయం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆర్థిక కేటాయింపులపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది.
జీతాల పెంపు అమలు ఎప్పటి నుంచి?
కమిషన్ నివేదిక సమర్పించడమే ఆఖరి ఘట్టం కాదు. ప్రభుత్వం ఆ నివేదికను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి, 8వ వేతన సంఘం సూచించిన ఏ సిఫార్సులను ఆమోదించాలి, దేనిని తిరస్కరించాలి లేదా సవరించాలి అనేది నిర్ణయించాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాతే బడ్జెట్లో నిధుల కేటాయింపు జరుగుతుంది. పార్లమెంట్లో తుది నివేదికను ప్రవేశపెట్టిన తర్వాతే అమలు తేదీపై కేంద్రం ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉందని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
గత వేతన సంఘాల సాంప్రదాయాన్ని బట్టి 10 ఏళ్ల పే కమిషన్ సైకిల్ ప్రకారం నూతన వేతన సవరణ 2026 జనవరి 1 నుంచే అమల్లోకి వచ్చినట్లు పరిగణిస్తారు. అనగా, ప్రభుత్వం నివేదికను ఆమోదించి అమలు చేయడానికి కొంత సమయం పట్టినా, 2026 జనవరి 1 నుంచి పెరిగిన వ్యత్యాసం బకాయిలు రూపంలో ఉద్యోగులు, పింఛనుదారుల ఖాతాల్లో జమ అవుతాయి.
ఉద్యోగులు గమనించాల్సిన అంశాలు..
ప్రస్తుతానికి మే 2027 అనేది నివేదిక సమర్పణకు ఉన్న ప్రాథమిక గడువు మాత్రమే. కమిషన్ గడువు పొడిగింపు కోరకపోతే అదే సమయానికి నివేదిక ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది.
అధికారిక సమాచారం, తాజా అప్డేట్ల కోసం ఉద్యోగులు వేతన సంఘం అధికారిక వెబ్సైట్ [https://8cpc.gov.in/](https://8cpc.gov.in/) ని పరిశీలించవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More