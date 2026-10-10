8వ వేతన సంఘం: ఫిట్మెంట్ 3.25 వర్సెస్ 3.833.. జీతాల పెంపు లెక్కలివే
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల వేతనాల పెంపునకు కీలకమైన 8వ వేతన సంఘం కసరత్తు ముమ్మరమైంది. ఉద్యోగ సంఘాలు కోరుతున్న 3.25, 3.833 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ల ఆధారంగా బేసిక్ పే ఎంత పెరుగుతుందో ఉదాహరణలతో తెలుసుకుందాం.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 8వ వేతన సంఘం చర్చలు కీలక దశకు చేరుకున్నాయి. 2025 నవంబర్ 3న జస్టిస్ రంజనా ప్రకాశ్ దేశాయ్ నేతృత్వంలో ఏర్పాటైన త్రిసభ్య కమిషన్ దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యోగ సంఘాలతో విస్తృతంగా సంప్రదింపులు జరుపుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో వేతనాల పెంపును నిర్దేశించే 'ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్' (Fitment Factor) వ్యవహారం తెరపైకి వచ్చింది.
వివిధ రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో పర్యటిస్తున్న వేతన సంఘం ముందు ఉద్యోగ సంఘాలు తమ ప్రతిపాదనలు ఉంచాయి. ఫెడరేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ పోస్టల్ ఆర్గనైజేషన్ (ఎఫ్ఎన్పీఓ) 3 నుంచి 3.25 మధ్య ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను ప్రతిపాదించింది. మరోవైపు నేషనల్ కౌన్సిల్ - జాయింట్ కన్సల్టేటివ్ మెషినరీ (ఎన్సీ-జేసీఎం), ఆల్ ఇండియా డిఫెన్స్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ (ఏఐడీఈఎఫ్) 3.833 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఉండాలని డిమాండ్ చేశాయి. అయితే, నేటికీ (అక్టోబర్ 10, 2026) కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా ఎలాంటి ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను ఖరారు చేయలేదు.
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏమిటి?
కొత్త పే కమిషన్ కింద ఉద్యోగుల బేసిక్ వేతనాన్ని సవరించేందుకు ఉపయోగించే ప్రామాణికమే ఈ ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్. ఉద్యోగి ప్రస్తుత బేసిక్ పేను, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్తో గుణిస్తే పెరిగే వేతనం ఎంతో తెలుస్తుంది. ఉదాహరణకు ప్రస్తుతం రూ.18 వేల బేసిక్ పే తీసుకుంటున్న ఉద్యోగికి 3.25 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అమలు చేస్తే వేతనం రూ.58,500కు చేరుతుంది. అదే 3.833 వర్తింపజేస్తే బేసిక్ పే ఏకంగా రూ.68,994 అవుతుంది.
అయితే ఇది కేవలం బేసిక్ పేకి సంబంధించిన అంచనా మాత్రమే. వాస్తవానికి ఉద్యోగికి అందే స్థూల వేతనంలో (Gross Salary) బేసిక్ పేతో పాటు కరువు భత్యం (డీఏ), ఇంటి అద్దె భత్యం (హెచ్ఆర్ఏ), ఇతర అలవెన్సులు కలిసి ఉంటాయి. కాబట్టి ప్రస్తుత లెక్కలను కేవలం ఉదాహరణలుగానే పరిగణించాలి.
వివిధ స్థాయిల్లో పెరిగే వేతనాల అంచనా ఇదీ
ఒకవేళ ఉద్యోగ సంఘాలు కోరుతున్నట్లుగా 3.25 లేదా 3.833 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్లలో ఒకదాన్ని కేంద్రం ఆమోదిస్తే వేతనాలు ఎలా మారతాయో పరిశీలిద్దాం.
లెవెల్ 1: ప్రస్తుత బేసిక్ పే రూ.18,000.. 3.25తో రూ.58,500.. 3.833తో రూ.68,994.
లెవెల్ 2: ప్రస్తుత బేసిక్ రూ.19,900.. 3.25తో రూ.64,675.. 3.833తో రూ.76,277.
లెవెల్ 3: ప్రస్తుత బేసిక్ రూ.21,700.. 3.25తో రూ.70,525.. 3.833తో రూ.83,176.
లెవెల్ 4: ప్రస్తుత బేసిక్ రూ.25,500.. 3.25తో రూ.82,875.. 3.833తో రూ.97,742.
లెవెల్ 5: ప్రస్తుత బేసిక్ రూ.29,200.. 3.25తో రూ.94,900.. 3.833తో రూ.1,11,924.
లెవెల్ 6: ప్రస్తుత బేసిక్ రూ.35,400.. 3.25తో రూ.1,15,050.. 3.833తో రూ.1,35,658.
లెవెల్ 10: ప్రస్తుత బేసిక్ రూ.56,100.. 3.25తో రూ.1,82,325.. 3.833తో రూ.2,15,031.
(గమనిక: ఈ అంకెలు ప్రస్తుత బేసిక్ పేను అంచనా ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్లతో గుణించి, సమీప రూపాయికి సవరించగా వచ్చినవి.)
తుది నిర్ణయం ఎప్పుడు?
18 నెలల గడువుతో ఏర్పాటైన 8వ వేతన సంఘం మే-జూన్ 2027 నాటికి తన తుది నివేదికను ప్రభుత్వానికి సమర్పించే అవకాశం ఉంది. "ప్రస్తుతమున్న కరువు భత్యాన్ని (డీఏ) బేసిక్ పేలో కలపడంతో పాటు వేతన నిర్మాణంలో మార్పులు తీసుకురావాలి" అని పలు ఉద్యోగ సంఘాలు వేతన సంఘాన్ని కోరుతున్నాయి. పే కమిషన్ నివేదిక అందిన తర్వాతే ప్రభుత్వం దాన్ని పరిశీలించి తుది నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. కాబట్టి, ప్రభుత్వం అధికారిక ప్రకటన చేసేంతవరకు ఈ అంకెలను నిర్ధారిత వేతన సవరణగా కాకుండా కేవలం అంచనాలుగానే చూడాలి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More