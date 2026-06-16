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    8వ పే కమిషన్: గ్రాట్యుటీ రూల్స్ మారుతున్నాయా? ఉద్యోగ సంఘాల డిమాండ్లు ఇవే

    8వ పే కమిషన్ ఏర్పాటుకు ముందు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగ సంఘాలు, పెన్షనర్ల అసోసియేషన్లు గ్రాట్యుటీ నిబంధనలలో కీలక మార్పులను కోరుతున్నాయి. గ్రాట్యుటీ గరిష్ట పరిమితిని రూ.75 లక్షల వరకు పెంచడంతో పాటు లెక్కింపు విధానాన్ని మార్చాలని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపాయి.

    Published on: Jun 16, 2026 5:25 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 8వ పే కమిషన్ (8th Pay Commission) నివేదిక సమీపిస్తున్న వేళ, ఉద్యోగ సంఘాలు సరికొత్త డిమాండ్లను తెరపైకి తెచ్చాయి. రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఉద్యోగులకు ఆర్థిక ఆసరాగా నిలిచే అత్యంత కీలకమైన 'గ్రాట్యుటీ' (Gratuity) నిబంధనలలో మార్పులు చేయాలని వివిధ కార్మిక సంఘాలు, పెన్షనర్ల అసోసియేషన్లు ప్రభుత్వానికి వినతిపత్రాలు సమర్పించాయి. గ్రాట్యుటీ గరిష్ట పరిమితిని భారీగా పెంచడం, లెక్కింపు విధానాన్ని సవరించడం, మరణానంతర ప్రయోజనాలను మెరుగుపరచడం వంటి అంశాలు ఈ ప్రతిపాదనల్లో ప్రధానంగా ఉన్నాయి.

    8వ పే కమిషన్: గ్రాట్యుటీ రూల్స్ మారుతున్నాయా? ఉద్యోగ సంఘాల డిమాండ్లు ఇవే
    8వ పే కమిషన్: గ్రాట్యుటీ రూల్స్ మారుతున్నాయా? ఉద్యోగ సంఘాల డిమాండ్లు ఇవే

    ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న గ్రాట్యుటీ నిబంధనలు

    కనీసం ఐదేళ్ల సర్వీసు పూర్తి చేసుకుని రిటైర్ అయిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం గ్రాట్యుటీ ప్రయోజనం లభిస్తుంది. ఒకవేళ ఉద్యోగి సర్వీసులో ఉండగానే మరణిస్తే, వారి కుటుంబానికి డెత్ గ్రాట్యుటీ అందుతుంది.

    ప్రస్తుత లెక్కింపు సూత్రం: రిటైర్మెంట్-కమ్-డెత్ గ్రాట్యుటీ = ప్రతి 6 నెలల సర్వీస్ కాలానికి (బేసిక్ పే + డీఏ) లో 1/4 వంతు చొప్పున లెక్కిస్తారు.

    గరిష్ట పరిమితి: ఈ గ్రాట్యుటీ మొత్తం ఉద్యోగి చివరిగా పొందిన వేతనానికి (బేసిక్ పే + డీఏ) గరిష్టంగా 16.5 రెట్లు మాత్రమే ఉండాలి.

    ఆర్థిక పరిమితి: ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం ఒక ఉద్యోగికి వచ్చే గరిష్ట గ్రాట్యుటీ పరిమితి రూ.25 లక్షలుగా ఉంది.

    ఐఆర్‌టీఎస్‌ఏ (IRTSA) ప్రతిపాదన: రూ.50 లక్షల సీలింగ్

    ఇండియన్ రైల్వేస్ టెక్నికల్ సూపర్‌వైజర్స్ అసోసియేషన్ (IRTSA) తన మెమోరాండంలో గ్రాట్యుటీ గరిష్ట పరిమితిని రూ.50 లక్షలకు పెంచాలని డిమాండ్ చేసింది.

    కొత్త లెక్కింపు విధానం: గ్రాట్యుటీ = (1/3) × (బేసిక్ పే + డీఏ) × (పూర్తయిన 6 నెలల సర్వీస్ కాలం)

    33 ఏళ్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కాలం పనిచేసిన వారికి బేసిక్ పే + డీఏ మొత్తానికి 32 రెట్లు గ్రాట్యుటీగా ఇవ్వాలని, దీనిపై గరిష్టంగా రూ.50 లక్షల పరిమితి ఉండాలని ఐఆర్‌టీఎస్‌ఏ పేర్కొంది.

    మరణానంతర గ్రాట్యుటీ (Death Gratuity) పెంపు డిమాండ్లు:

    ఉద్యోగి సర్వీస్ కాలాన్ని బట్టి డెత్ గ్రాట్యుటీని ఈ కింది విధంగా మార్చాలని కోరింది.

    • ఏడాది లోపు సర్వీస్: బేసిక్ పేకు 4 రెట్లు.
    • ఏడాది నుంచి 5 ఏళ్ల లోపు: బేసిక్ పేకు 12 రెట్లు.
    • 5 ఏళ్ల నుంచి 11 ఏళ్ల లోపు: బేసిక్ పేకు 24 రెట్లు.
    • 11 ఏళ్ల నుంచి 20 ఏళ్ల లోపు: బేసిక్ పేకు 30 రెట్లు.

    20 ఏళ్లకు పైబడితే: ప్రతి 6 నెలల సర్వీస్ కాలానికి సగం వేతనం చొప్పున (గరిష్టంగా వేతనానికి 50 రెట్లు లేదా రూ.50 లక్షల పరిమితికి లోబడి) చెల్లించాలి.

    పెన్షన్ విధానాల్లో సమానత్వం - ఆర్‌ఎస్‌సీడబ్ల్యూఎస్ (RSCWS)

    రైల్వే సీనియర్ సిటిజన్స్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ (RSCWS) పెరుగుతున్న జీవన వ్యయానికి (Cost of Living) అనుగుణంగా గ్రాట్యుటీ పరిమితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించాలని కోరింది. రిటైర్ అయిన వెంటనే ఎలాంటి ఆలస్యం లేకుండా గ్రాట్యుటీ సొమ్ము అందేలా చూడాలని డిమాండ్ చేసింది. దీనితో పాటు పాత పెన్షన్ స్కీమ్ (OPS), కొత్త పెన్షన్ స్కీమ్ (NPS), కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన యూనిఫైడ్ పెన్షన్ స్కీమ్ (UPS) లలో గ్రాట్యుటీ నిబంధనలను హేతుబద్ధీకరించి, అందరికీ సమాన న్యాయం చేయాలని కోరింది.

    రూ.75 లక్షల పరిమితి, 25 రోజుల లెక్కింపు - ఎన్‌సీ-జేసీఎమ్ (NC-JCM)

    ఉద్యోగ సంఘాల జాతీయ కౌన్సిల్ (NC-JCM - Staff Side) అందరికంటే ఒక అడుగు ముందుకు వేసి భారీ డిమాండ్లను ఉంచింది. గ్రాట్యుటీ గరిష్ట పరిమితిని ఏకంగా రూ.75 లక్షలకు పెంచాలని కోరింది.

    మరో కీలక మార్పుగా, నెలలో 30 రోజులకు బదులుగా కేవలం 25 పనిదినాలను ప్రాతిపదికగా తీసుకుని గ్రాట్యుటీని లెక్కించాలని ప్రతిపాదించింది. 'పేమెంట్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ యాక్ట్' పరిధిలోకి వచ్చే ఇతర రంగాల ఉద్యోగుల తరహాలోనే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకూ లబ్ధి చేకూర్చాలని స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుతం ఉన్న 16.5 రెట్ల గరిష్ట పరిమితిని పూర్తిగా తొలగించాలని, ఈ నిబంధన వల్ల 33 ఏళ్లకు పైగా దేశానికి సేవ చేసిన ఉద్యోగులు నష్టపోతున్నారని ఎన్‌సీ-జేసీఎమ్ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/8వ పే కమిషన్: గ్రాట్యుటీ రూల్స్ మారుతున్నాయా? ఉద్యోగ సంఘాల డిమాండ్లు ఇవే
    Home/News/8వ పే కమిషన్: గ్రాట్యుటీ రూల్స్ మారుతున్నాయా? ఉద్యోగ సంఘాల డిమాండ్లు ఇవే
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