ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
8వ వేతన సంఘం మధ్యంతర నివేదిక.. ఉద్యోగులకు ముందే ఊరటా?
8వ వేతన సంఘం తుది నివేదికకు ముందే మధ్యంతర నివేదికలు ఇచ్చే వీలుంది. దీనివల్ల కొన్ని అంశాలను ముందుగా పరిశీలించవచ్చు కానీ, ఉద్యోగులు, పింఛనుదారులకు ముందస్తు వేతన పెంపు లేదా బకాయిలపై ఎలాంటి హామీ లేదని నిపుణులు స్పష్టం చేశారు.
8వ వేతన సంఘం తుది సిఫార్సులు ఇవ్వడానికి ముందే మధ్యంతర నివేదికలు సమర్పించే అవకాశం ఉంది. ఎంపిక చేసిన కొన్ని వేతన అంశాలను దీనివల్ల ముందుగానే పరిశీలించే వీలు కలుగుతుంది. అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛనుదారులకు మధ్యంతర ఊరట, జీతాల పెంపు లేదా బకాయిలపై ఎలాంటి హామీ లేదని స్పష్టమైంది.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛనుదారులు 8వ వేతన సంఘం కింద వేతన సవరణ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. తుది నివేదికను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించకముందే ఏదైనా అప్డేట్ లేదా మధ్యంతర ఉపశమనం లభిస్తుందా అన్న ఆలోచన వారిలో సహజంగానే ఉంటుంది.
సాధారణంగా ప్రతి పదేళ్లకు ఒకసారి కేంద్రం వేతన సంఘాలను ఏర్పాటు చేసి ఉద్యోగులు, పింఛనుదారుల జీతభత్యాలు, అలవెన్సులు, పింఛన్లను సమీక్షిస్తుంది. జస్టిస్ రంజనా ప్రకాశ్ దేశాయ్ నేతృత్వంలోని 8వ వేతన సంఘం మధ్యంతర నివేదిక ఇచ్చే వెసులుబాటు ఉన్నప్పటికీ, త్వరగా వేతన సవరణ జరుగుతుందని ఉద్యోగులు ఆశించలేరు.
నిబంధనల పరిధిలో కమిషన్ నిర్ణయం
నిర్దిష్ట అంశాలపై తుది సిఫార్సులకు ముందే మధ్యంతర నివేదికలు సమర్పించేందుకు 8వ వేతన సంఘం నిబంధనలు (టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ - టీఓఆర్) అనుమతి ఇస్తున్నాయి. అయితే ఈ నిర్ణయం పూర్తిగా కమిషన్ చేతిలోనే ఉంటుంది.
వేతన సవరణ లక్ష్యాలు, ఆర్థిక అంశాలకు అనుగుణంగా ఉంటేనే మధ్యంతర నివేదికను సమర్పిస్తారు. "అవసరమని భావిస్తే తుది సిఫార్సులకు ముందే నిర్దిష్ట అంశాలపై మధ్యంతర నివేదికలు సమర్పించే వెసులుబాటును 8వ వేతన సంఘం నిబంధనలు కల్పిస్తున్నాయి. ఇది తప్పనిసరి నిబంధన కాదు, వీలు కల్పించే అవకాశం మాత్రమే" అని బ్యాంక్బజార్ సీఈఓ ఆదిల్ శెట్టి వివరించారు.
ఉద్యోగులకు దీని అర్థం ఏమిటి?
కమిషన్ మొత్తం ప్రక్రియ పూర్తి చేయకముందే కొన్ని నిర్దిష్ట సిఫార్సులను కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిశీలించేందుకు మధ్యంతర నివేదిక తోడ్పడుతుంది. గత వేతన సంఘాల కాలంలో మధ్యంతర ఉపశమనం కోసం ఇలాంటి నివేదికలను కొన్నిసార్లు వాడుకున్నారు. కానీ ప్రతి వేతన సంఘమూ ఇదే పద్ధతిని అనుసరించలేదన్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి.
"గతంలోని కొన్ని వేతన సంఘాలు మధ్యంతర ఉపశమనం సిఫార్సు చేసేందుకు ఎక్కువగా మధ్యంతర నివేదికలు ఇచ్చాయి. మరికొన్ని మాత్రం తుది నివేదికనే సమర్పించాయి. ఈసారి మధ్యంతర నివేదిక ఇస్తారా లేదా అన్నది కమిషన్ అంచనాపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది" అని ఆదిల్ శెట్టి స్పష్టం చేశారు.
మధ్యంతర ఊరట ఆశించవచ్చా?
ప్రస్తుత పరిస్థితిని బట్టి చూస్తే, మధ్యంతర నివేదిక వచ్చే అవకాశం ఉందన్న కారణంతో త్వరగా జీతం పెరుగుతుందని, సవరణ లేదా బకాయిలు వస్తాయని ఉద్యోగులు, పింఛనుదారులు భావించకూడదు.
తుది నివేదిక పూర్తి చేయకముందే ఎంపిక చేసిన నిర్దిష్ట అంశాలపై సిఫార్సులు చేసే అవకాశాన్ని మాత్రమే ఈ నిబంధన ఇస్తోంది. మధ్యంతర నివేదికపై నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, అర్హత కలిగిన సంఘాలు లేదా సంస్థలు లేవనెత్తిన ఏదైనా ప్రత్యేక అంశాన్ని వేరుగా పరిశీలించాలా లేక అన్ని సిఫార్సులను తర్వాత ఒకేసారి ఇవ్వాలా అన్నది 8వ వేతన సంఘం విశ్లేషిస్తుంది.
మొత్తానికి 8వ వేతన సంఘం పరిధిలో మధ్యంతర నివేదికకు అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, ఉద్యోగులు అధికారిక నిర్ణయం కోసం వేచి చూడాల్సిందే. కమిషన్ సిఫార్సులు చేసి, ఆపై ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకునే వరకు మధ్యంతర ఉపశమన సమయం, దాని స్వరూపంపై స్పష్టత ఉండదు.