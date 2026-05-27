    8వ పే కమిషన్: రైల్వే యూనియన్ ప్రతిపాదన అంగీకరిస్తే కొన్ని కేటగిరీలకు 400% పైగా జీతాల పెంపు

    కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) కసరత్తు వేగవంతమైంది. ఈ క్రమంలో రైల్వే సాంకేతిక పర్యవేక్షకుల సంఘం (IRTSA) ప్రభుత్వానికి పంపిన ప్రతిపాదనలు ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి. ఈ ప్రతిపాదనలు గనుక ఆమోదం పొందితే, ఉద్యోగుల జీతాల్లో కళ్లు చెదిరే మార్పులు రానున్నాయి.

    Published on: May 27, 2026 7:57 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కోటి మందికి పైగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల భవిష్యత్తును నిర్ణయించే 8వ వేతన సంఘంపై చర్చలు ముదిరాయి. సాధారణంగా ప్రతి పదేళ్లకోసారి కొత్త వేతన సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసే సంప్రదాయంలో భాగంగా, 2025 నవంబర్ 3న 8వ పే కమిషన్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. అయితే, గతంలో లాగా అందరికీ ఒకే రకమైన జీతాల పెంపు కాకుండా, ఈసారి 'ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్'లో వినూత్న మార్పులు చేయాలని రైల్వే ఉద్యోగుల సంఘం డిమాండ్ చేస్తోంది.

    ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌లో కొత్త ఫార్ములా

    సాధారణంగా పాత వేతన సంఘాల్లో అందరికీ ఒకే రకమైన మల్టిప్లయర్ (Multiplier) ఉండేది. కానీ, ఈసారి IRTSA ఒక విభిన్నమైన ప్రతిపాదనను కేంద్రం ముందుంచింది. ఉద్యోగుల స్థాయిని (Levels) బట్టి వేర్వేరు ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్లను అమలు చేయాలని కోరుతోంది.

    దీని ప్రకారం 2.92 నుంచి 4.38 వరకు ఐదు రకాల ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్లను ప్రతిపాదించారు. ఇది అమలులోకి వస్తే, కింది స్థాయి ఉద్యోగుల కంటే ఉన్నత స్థాయి అధికారుల జీతాల్లో భారీ వ్యత్యాసం కనిపిస్తుంది. కొన్ని కేటగిరీలలో జీతాలు ఏకంగా 400 శాతానికి పైగా పెరిగే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

    అసలు 'ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్' అంటే ఏంటి?

    కేంద్ర వేతన సంఘం సిఫార్సుల ప్రకారం పాత బేసిక్ పేను కొత్త పే స్కేల్‌లోకి మార్చడానికి ఉపయోగించే గణాంక గుణకాన్నే 'ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్' అంటారు. దీనివల్ల బేసిక్ శాలరీతో పాటు పెన్షన్లు, ఇతర అలవెన్సులు కూడా పెరుగుతాయి.

    కొత్త జీతం లెక్కించే సూత్రం:

    ప్రస్తుత బేసిక్ పే x ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ = కొత్త బేసిక్ పే

    ప్రతిపాదిత లెవల్స్ - పెరగనున్న జీతాల అంచనా ఇలా..

    రైల్వే యూనియన్ ప్రతిపాదనల ప్రకారం ఏ లెవల్ ఉద్యోగికి ఎంత జీతం పెరగవచ్చో ఈ కింది పట్టిక ద్వారా అర్థం చేసుకోవచ్చు.

    ఉద్యోగి స్థాయి (Level)ప్రతిపాదిత ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ప్రస్తుత బేసిక్ పే (ఉదాహరణకు)కొత్త బేసిక్ పే (అంచనా)
    లెవల్ 1-52.92 20,000 58,400
    లెవల్ 6-83.50 45,000 1,57,500
    లెవల్ 9-123.80 80,000 3,04,000
    లెవల్ 13-164.09 1,20,000 4,90,800
    లెవల్ 17-184.38 2,50,000 10,95,000

    ఈ గణాంకాలను పరిశీలిస్తే, అత్యున్నత స్థాయి (Level 17-18) అధికారుల వేతనాలు ఊహించని రీతిలో పెరగనున్నాయి. 4.38 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అమలైతే వారి వేతనం ప్రస్తుతం ఉన్న దానికంటే దాదాపు 4 రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది.

    1.1 కోట్ల మంది ఆశలు..

    8వ వేతన సంఘం సిఫార్సులు కేవలం రైల్వే ఉద్యోగులకే కాకుండా, మొత్తం 1.1 కోట్ల మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు వర్తిస్తాయి. 1946లో మొదటి పే కమిషన్ ఏర్పడినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు ఏడు కమిషన్లు జీతాల సవరణ చేశాయి. 6వ, 7వ వేతన సంఘాల్లో అమలైన ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ విధానం కంటే, ఈసారి ప్రతిపాదిస్తున్న 'మల్టిపుల్ ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్' విధానం ఉద్యోగ వర్గాల్లో పెద్ద ఎత్తున చర్చకు దారితీస్తోంది. అయితే ఆర్థిక భారం దృష్ట్యా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ప్రతిపాదనలపై ఎలా స్పందిస్తుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. 8వ వేతన సంఘం ఎప్పుడు అమలులోకి వస్తుంది?

    8వ వేతన సంఘాన్ని 2025 నవంబర్ 3న ఏర్పాటు చేశారు. సాధారణంగా కమిషన్ తన నివేదికను సమర్పించడానికి, ప్రభుత్వం దానిని అమలు చేయడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. ఇవి 2026 ప్రారంభం నుండి అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    2. ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏమిటి?

    ఇది ఒక గుణకం. ఉద్యోగి ప్రస్తుత బేసిక్ జీతాన్ని కొత్త పే స్కేల్ ప్రకారం ఎంత పెంచాలో నిర్ణయించడానికి దీన్ని ఉపయోగిస్తారు. ఉదాహరణకు, ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 3.00 ఉంటే, మీ ప్రస్తుత బేసిక్ జీతం మూడు రెట్లు పెరుగుతుంది.

    3. రైల్వే యూనియన్ (IRTSA) ప్రతిపాదన ప్రత్యేకత ఏంటి?

    గతంలో అందరికీ ఒకే ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఉండేది. కానీ ఈసారి కింది స్థాయి నుంచి పై స్థాయి వరకు బాధ్యతలను బట్టి 2.92 నుంచి 4.38 వరకు వేర్వేరు ఫ్యాక్టర్లను అమలు చేయాలని IRTSA కోరుతోంది.

    4. దీనివల్ల ఎవరికి ఎక్కువ లాభం జరుగుతుంది?

    ఈ ప్రతిపాదన ఆమోదం పొందితే అన్ని స్థాయిల ఉద్యోగుల జీతాలు పెరుగుతాయి. అయితే, 3.50 కంటే ఎక్కువ ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ప్రతిపాదించిన మిడిల్, సీనియర్ లెవల్ ఉద్యోగుల వేతనాల్లో భారీ పెరుగుదల కనిపిస్తుంది.

      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

