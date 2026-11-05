'జెడ్డీ హబీబీ..' ట్రంప్పై విరుచుకుపడ్డ తొలి ముస్లిం సెనేటర్ అబ్దుల్ ఎల్-సయేద్
అమెరికా సెనేట్ ఎన్నికల్లో ఘన విజయం సాధించి చరిత్ర సృష్టించిన తొలి ముస్లిం నేత అబ్దుల్ ఎల్-సయేద్ డోనాల్డ్ ట్రంప్, జేడీ వాన్స్లపై తీవ్రస్థాయిలో సెటైర్లు వేశారు. రిపబ్లికన్ల ద్వేషపూరిత ప్రచారాన్ని మిచిగన్ ప్రజలు పూర్తిగా తిరస్కరించారని స్పష్టం చేశారు.
మిచిగన్ సెనేట్ ఎన్నికల్లో చారిత్రాత్మక విజయం సాధించిన డెమోక్రటిక్ నేత అబ్దుల్ ఎల్-సయేద్.. అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్, ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్లు లక్ష్యంగా తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. రిపబ్లికన్లు నడిపిన ద్వేషపూరిత, కక్షపూరిత ప్రచారాన్ని మిచిగన్ ఓటర్లు తిప్పికొట్టారని స్పష్టం చేశారు. ఎన్నికల ఫలితాల అనంతరం డెట్రాయిట్లో తన మద్దతుదారులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన ఆయన, ప్రత్యర్థులపై విసిరిన పంచ్లు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
'జెడ్డీ హబీబీ' అంటూ చురకలు
వచ్చే జనవరిలో అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడిగా జేడీ వెన్స్ తనతో సెనేటర్గా ప్రమాణ స్వీకారం చేయించాల్సి రావడంపై ఎల్-సయేద్ సరదాగా స్పందించారు. "జెడ్డీ, హబీబీ.. రాజ్యాంగబద్ధంగా నువ్వు వచ్చే జనవరిలో నాతో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించక తప్పదు. ఇది నిజంగా ఒక సరదా సన్నివేశం" అని చురకలంటించారు. అరబిక్ భాషలో 'హబీబీ' అంటే ఆప్యాయంగా పిలుచుకునే పదం.
అంతేకాకుండా, తన ముస్లిం పేరును పదేపదే ఎగతాళి చేసిన డోనాల్డ్ ట్రంప్ను కూడా ఎల్-సయేద్ వదల్లేదు. "డోనాల్డ్, నా పేరు పలకడానికి నువ్వు పడే ఇబ్బంది నాకు తెలుసు. జేడీ నాతో ప్రమాణం చేయించిన తర్వాత నన్ను నేరుగా 'సెనేటర్' అని పిలుచుకోవచ్చు" అని సెటైర్ వేశారు.
గతంలో ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ఎల్-సయేద్ను జేడీ వాన్స్ "అత్యంత దుర్మార్గుడు" అని వ్యాఖ్యానించగా, ట్రంప్ ఆయనను "జిహాదీ", "కమ్యూనిస్టు" అంటూ సంబోధించారు.
ద్వేషపూరిత ప్రచారాన్ని తిరస్కరించిన ఓటర్లు
తన ముస్లిం గుర్తింపునే లక్ష్యంగా చేసుకుని రిపబ్లికన్లు నెలల తరబడి దాడులు చేశారని ఎల్-సయేద్ విమర్శించారు. "మిచిగన్ ప్రజలు ఎంత విశాల హృదయులో నిరూపించుకున్నారు. ప్రజల సమస్యలను పక్కనపెట్టి కేవలం నా పేరు, నా ముఖాన్ని చూపిస్తూ నడిపిన ద్వేషపూరిత ప్రచారాన్ని ప్రతి కౌంటీలోనూ ఓటర్లు తిరస్కరించారు" అని అసోసియేటెడ్ ప్రెస్ (ఏపీ)కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు.
అద్భుత విజయం వెనుక సుదీర్ఘ ప్రయాణం
ఈ విజయం తన ఇద్దరు కుమార్తెలకు ఒక చారిత్రక ఘట్టమని, భవిష్యత్తులో వారు దీనిని చరిత్ర పుస్తకాల్లో చదువుకుంటారని సయేద్ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. అమెరికా చరిత్రలోనే సెనేటర్గా ఎన్నికైన తొలి ముస్లింగా ఆయన సరికొత్త అధ్యాయం లిఖించారు.
మొత్తం 97 శాతం ఓట్ల లెక్కింపు పూర్తయ్యేసరికి ట్రంప్ మద్దతు తెలిపిన రిపబ్లికన్ అభ్యర్థి మైక్ రోజర్స్పై ఎల్-సయేద్ 7 శాతం ఓట్ల ఆధిక్యంతో విజయం సాధించారు. ఈజిప్ట్ నుంచి అమెరికాకు వలస వచ్చిన దంపతులకు జన్మించిన అబ్దుల్ ఎల్-సయేద్, ఎనిమిదేళ్ల క్రితం మిచిగన్ గవర్నర్ ప్రైమరీ పోటీలో దారుణంగా ఓడిపోయారు. కానీ ఈసారి ఎంతో తక్కువ ప్రచార వ్యయంతోనే ఘన విజయాన్ని సాధించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More