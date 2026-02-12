Edit Profile
    హాస్పిట‌ల్ నుంచి అభిషేక్ శ‌ర్మ డిశ్చార్జ్‌.. టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌లో ఇవాళ ఇండియా మ్యాచ్‌.. 300 లోడింగ్‌! లైవ్ స్ట్రీమింగ్

    టీమిండియాకు గుడ్ న్యూస్. టీ20 ప్రపంచకప్ లో నమీబియాతో మ్యాచ్ కు ముందు ఇండియా విధ్వంసక ఓపెనర్ హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యాడు. ఈ రోజు పసికూనతో పోరులో ఇండియా 300 అందుకుంటుందేమో చూడాలి. మ్యాచ్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ వివరాలు ఇక్కడున్నాయి. 

    Published on: Feb 12, 2026 12:14 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    టీ20 ప్రపంచకప్ లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ ఇండియా మరో పోరుకు సిద్ధమైంది. తమ ఓపెనింగ్ మ్యాచ్ లో అమెరికాపై విజయంతో టోర్నీని స్టార్ట్ చేసిన భారత్.. రెండో మ్యాచ్ లో ఈ రోజు నమీబియాతో తలపడనుంది. డేంజరస్ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ కడుపు నొప్పి నుంచి కోలుకుని డిశ్చార్జ్ కావడం గుడ్ న్యూస్.

    అభిషేక్ శర్మ (PTI)
    అభిషేక్ శర్మ (PTI)

    ఇండియా వర్సెస్ నమీబియా

    డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ ఇండియా మరో పోరుకు సై అంటోంది. టీ20 ప్రపంచకప్ లో గురువారం నమీబియాను ఢీ కొడుతోంది. తొలి మ్యాచ్ లో యుఎస్ఏపై విక్టరీతో సూర్యకుమార్ సేన జోష్ లో ఉంది. నమీబియాను చిత్తు చేయాలనే టార్గెట్ పెట్టుకుంది.

    లైవ్ స్ట్రీమింగ్

    టీ20 ప్రపంచకప్ లో భాగంగా గ్రూప్-ఎ లో ఈ రోజు ఇండియా వర్సెస్ నమీబియా మ్యాచ్ ఉంది. ఈ పోరు రాత్రి 7 గంటలకు స్టార్ట్ అవుతుంది. టీవీలో అయితే స్టార్ స్పోర్ట్స్ నెట్ వర్క్ లో ఈ మ్యాచ్ ను లైవ్ చూడొచ్చు. ఓటీటీలో అయితే జియోహాట్ స్టార్ లో మ్యాచ్ ను వీక్షించొచ్చు.

    300 లోడింగ్

    300 లోడింగ్.. ఇప్పుడు నమీబియాతో మ్యాచ్ కు ముందు ఇండియన్ ఫ్యాన్స్ ఎక్కువగా డిస్కస్ చేస్తున్న టాపిక్ ఇదే. బలమైన బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ ఉన్న టీమిండియా.. పసికూన నమీబియాపై చెలరేగి తొలిసారి 300 స్కోరు అందుకుంటుందని అభిమానులు ఆశలు పెట్టుకున్నారు. మరి మన ఇండియా వీరులు ఏం చేస్తారో చూడాలి.

    అభిషేక్ ఆడేనా?

    కడుపు నొప్పితో హాస్పిటల్ లో ట్రీట్మెంట్ పొందిన ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ డిశ్చార్జ్ అయ్యాడు. అయితే అతను నమీబియాతో మ్యాచ్ లో ఆడటంపై సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ అయినప్పటికీ అభిషేక్ కు ఈ మ్యాచ్ నుంచి విశ్రాంతి ఇచ్చే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. అతని స్థానంలో సంజు శాంసన్ ఓపెనర్ గా ఆడే ఛాన్స్ ఉంది.

    శాంసన్ ఫామ్

    నమీబియాతో మ్యాచ్ కు ముందు రోజు శాంసన్ నెట్స్ లో ప్రాక్టీస్ చేశాడు. బ్యాటింగ్ కోచ్ తో మాట్లాడుతూ కనిపించాడు. దీన్ని బట్టి చూస్తే ఈ మ్యాచ్ లో శాంసన్ ఆడటం ఖాయమని చెప్పొచ్చు. అయితే అతని రీసెంట్ ఫామ్ మాత్రం బెటర్ గా ఏం లేదు.

    శాంసన్ గత ఐదు మ్యాచ్‌లలో 135.29 స్ట్రైక్ రేట్‌తో 46 పరుగులు మాత్రమే సాధించాడు. సగటు 9.20 మాత్రమే. ఈ నేపథ్యంలో నమీబియాతో మ్యాచ్ లో ఆడే ఛాన్స్ వస్తే శాంసన్ దీన్ని ఎంత వరకు ఉపయోగించుకుంటాడో చూడాలి.

