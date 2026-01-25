Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    14 బాల్స్‌లోనే అభిషేక్ 50-గురువు యూవీ రికార్డు జ‌స్ట్ మిస్‌-10 ఓవ‌ర్ల‌లోనే 155 కొట్టేసిన టీమిండియా

    అభిషేక్ శర్మ పెను తుపాను చూపించాడు. క్రికెట్ గ్రౌండ్ లో సిక్సర్ల సునామీ తెప్పించాడు. కేవలం 14 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ బాదేశాడు. గురువు యువరాజ్ సింగ్ రికార్డును కొద్దిలో మిస్ అయ్యాడు. ఆదివారం న్యూజిలాండ్ తో మూడో వన్డేలో ఇండియా 10 ఓవర్లలోనే 155 కొట్టేసి, గెలిచేసింది. 

    Published on: Jan 25, 2026 10:23 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    అభిషేక్ శర్మనా మజానా! అతని చేతిలోని బ్యాట్ మంత్రదండంలా మారి బంతిని పదేపదే స్టాండ్స్ లోకి పంపించేసింది. పూనకం వచ్చినట్లు ఊగిపోయిన ఈ టీమిండియా ఓపెనర్ న్యూజిలాండ్ బౌలింగ్ ను చిత్తుగా కొట్టాడు. ఆదివారం న్యూజిలాండ్ తో మూడో టీ20లో అభిషేక్ శర్మ 14 బాల్స్ లోనే ఫిఫ్టీ సాధించేశాడు. తన గురువు యువరాజ్ సింగ్ రికార్డుకు 2 బంతుల దూరంలో ఆగిపోయాడు.

    అభిషేక్ శర్మ (PTI)
    అభిషేక్ శర్మ (PTI)

    అభిషేక్ రికార్డు

    ఆదివారం (జనవరి 25) న్యూజిలాండ్ తో మూడో టీ20లో ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగాడు అభిషేక్ శర్మ. ఎడాపెడా బౌండరీలు బాదేశాడు. 14 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ కంప్లీట్ చేసుకున్నాడు. ఓ ఫుల్ మెంబర్ టీమ్ పై టీ20ల్లో అత్యంత వేగంగా అర్ధ శతకం చేసిన మూడో బ్యాటర్ గా నిలిచాడు. ఫస్ట్ ప్లేస్ లో అభిషేక్ గురువు యువరాజ్ సింగ్ (12 బంతుల్లో) ఉన్నాడు. యూవీ రికార్డును జస్ట్ 2 బంతుల తేడాతో మిస్ అయ్యాడు అభిషేక్.

    • ఫుల్ మెంబర్ జట్టుపై అత్యంత వేగవంతమైన 50 (బంతుల ప్రకారం):
      12 బంతులు - యువరాజ్ సింగ్ vs ఇంగ్లాండ్, డర్బన్ 2007
      13 బంతులు - జాన్ ఫ్రైలింక్ vs జింబాబ్వే, బులవాయో 2025
      14 బంతులు - కోలిన్ మున్రో vs శ్రీలంక, ఆక్లాండ్ 2016
      14 బంతులు - అభిషేక్ శర్మ vs న్యూజిలాండ్, గువహటి 2026
      15 బంతులు- క్వింటన్ డి కాక్ vs వెస్టిండీస్, సెంచూరియన్ 2023

    తొమ్మిదోసారి

    అభిషేక్ తన మొదటి బంతికే దూకుడుగా ఆడి, జాకబ్ డఫీ బౌలింగ్‌లో ముందుకు వచ్చి నేరుగా స్ట్రైట్ డ్రైవ్ కొట్టాడు. ఆ తర్వాత వెనుదిరిగి చూడలేదు. అతను 25 లేదా అంతకంటే తక్కువ బంతుల్లో 50 పరుగులు చేయడం T20Iలలో ఇది తొమ్మిదవసారి.

    • T20Iలలో 25 లేదా అంతకంటే తక్కువ బంతుల్లో 50 పరుగులు అత్యధిక సార్లు:
      9 - అభిషేక్ శర్మ
      8 - సూర్యకుమార్ యాదవ్
      7 - ఫిల్ సాల్ట్
      7 - ఎవిన్ లూయిస్

    ఇండియా గ్రాండ్ విక్టరీ

    న్యూజిలాండ్ తో మూడో టీ20లో ఇండియా గ్రాండ్ విక్టరీ సాధించింది. ఛేజింగ్ లో 10 ఓవర్లలోనే 155 రన్స్ కొట్టేసింది. అభిషేక్ శర్మ (20 బంతుల్లో 68 నాటౌట్; 7 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లు), కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ (26 బంతుల్లో 57 నాటౌట్; 6 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు) రెచ్చిపోయారు. వీళ్ల బాదుడుతో ఇండియా 10 ఓవర్లలోనే గెలిచేసింది.

    బుమ్రా జోరు

    అంతకుముందు ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసిన న్యూజిలాండ్ 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్లకు 153 పరుగులే చేసింది. జస్ప్రీత్ బుమ్రా (3/17) మూడు వికెట్లతో అదరగొట్టాడు. హార్దిక్ పాండ్యా (2/23), స్పిన్నర్ రవి బిష్ణోయ్ (2/18), హర్షిత్ రాణా (1/35) కూడా బౌలింగ్ లో రాణించారు. గ్లెన్ ఫిలిప్స్ (48) కివీస్ తరఫున అత్యధిక స్కోరర్‌గా నిలిచాడు. 5 టీ20 ల సిరీస్ ను భారత్ 3-0తో దక్కించుకుంది.

    recommendedIcon
    News/News/14 బాల్స్‌లోనే అభిషేక్ 50-గురువు యూవీ రికార్డు జ‌స్ట్ మిస్‌-10 ఓవ‌ర్ల‌లోనే 155 కొట్టేసిన టీమిండియా
    News/News/14 బాల్స్‌లోనే అభిషేక్ 50-గురువు యూవీ రికార్డు జ‌స్ట్ మిస్‌-10 ఓవ‌ర్ల‌లోనే 155 కొట్టేసిన టీమిండియా
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes