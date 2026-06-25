Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Renault Kiger : బడ్జెట్​ ఎస్​యూవీ రెనాల్ట్ కైగర్​లో కొత్త వేరియంట్లు- తక్కువ ధరకే టర్బో పెట్రోల్​ ట్రిమ్స్..

    Renault Kiger price : ఫ్రెంచ్ కార్ల తయారీ సంస్థ రెనాల్ట్ ఇండియా మార్కెట్లో తన పాపులర్ సబ్‌కాంపాక్ట్ ఎస్‌యూవీ ‘కైగర్’ లైనప్‌ను మరింత విస్తరించింది. సరికొత్త ఫీచర్లతో కూడిన ‘ఎవల్యూషన్+’ ట్రిమ్‌ను కంపెనీ లాంచ్ చేసింది. టర్బో పెట్రోల్ విభాగంలో దేశంలోనే అత్యంత సరసమైన ధరకే ఈ వేరియంట్ లభిస్తుండటం విశేషం.

    Published on: Jun 25, 2026 10:28 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో తక్కువ ధరకే ప్రీమియం లుక్, ఫీచర్లు అందించే కార్లకు ఎప్పుడూ మంచి క్రేజ్ ఉంటుంది. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ ‘రెనాల్ట్ ఇండియా’ తన సబ్‌కాంపాక్ట్ ఎస్‌యూవీ ‘కైగర్’ లైనప్‌లో సరికొత్త ‘ఎవల్యూషన్+’ వేరియంట్‌ను పరిచయం చేసింది. కస్టమర్ల బడ్జెట్‌కు అనుగుణంగా తక్కువ ధరలోనే టర్బో పవర్‌ను, ప్రీమియం ఫీచర్లను అందించడమే లక్ష్యంగా రెనాల్ట్ ఈ అప్‌డేట్ తీసుకొచ్చింది.

    రెనాల్ట్ కైగర్​ ఎస్​యూవీ..
    రెనాల్ట్ కైగర్​ ఎస్​యూవీ..

    ఈ సరికొత్త ఎవల్యూషన్+ ట్రిమ్ సాధారణ 1.0-లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ (ఎన్​ఏ) పెట్రోల్ ఇంజన్ (మాన్యువల్, ఏఎంటీ)తో పాటు పవర్‌ఫుల్ 1.0-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ (మాన్యువల్) ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. ఈ కొత్త మోడల్ ఎంట్రీతో దేశంలోనే అత్యంత తక్కువ ధరకు లభించే టర్బో పెట్రోల్ ఎస్‌యూవీగా 'రెనాల్ట్ కైగర్' సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. దీని టర్బో పెట్రోల్ మాన్యువల్ వేరియంట్ ప్రారంభ ధర కేవలం రూ. 7.89 లక్షలుగా (ఎక్స్-షోరూమ్) నిర్ణయించారు. కాగా, నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ బేస్ మోడల్ ధర రూ. 6.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

    తక్కువ ధరలోనే లగ్జరీ ఫీచర్లు!

    • రెనాల్ట్ కైగర్ లైనప్‌లో మిడ్-స్పెక్ వేరియంట్‌గా వచ్చిన ఈ 'ఎవల్యూషన్+' ట్రిమ్‌లో గతంలో కేవలం టాప్ వేరియంట్లలో మాత్రమే లభించే పలు ప్రీమియం ఫీచర్లను జోడించారు.
    • పుష్-బటన్ స్టార్ట్/స్టాప్ ఫీచర్‌తో కూడిన 'స్మార్ట్ యాక్సెస్ కార్డ్' (కీలెస్ ఎంట్రీ)
    • ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్
    • వైర్‌లెస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ కనెక్టివిటీ (ఆండ్రాయిడ్ ఆటో / ఆపిల్ కార్ ప్లే)
    • డ్రైవర్ సీట్ హైట్ అడ్జస్ట్‌మెంట్
    • ఆకర్షణీయమైన లైట్ ఎంబోస్డ్ ఫ్యాబ్రిక్ అప్​హోలిస్ట్రీ

    ఈ కొత్త అప్డేట్స్​తో కైగర్ లైనప్‌లో మొత్తం వేరియంట్ల సంఖ్య 9 నుంచి 13కు పెరిగింది. ఇందులో టర్బో లైనప్ 3 నుంచి 5 వేరియంట్లకు.. అలాగే నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ లైనప్ 6 నుంచి 8 వేరియంట్లకు పెరిగాయి. కస్టమర్లకు మరింత వెసులుబాటు కల్పిస్తూ.. హయ్యర్ స్పెక్ ‘టెక్నో’ టర్బో వేరియంట్‌లోనూ ఇప్పుడు 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్ ఆప్షన్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చారు.

    రేంజ్ వారీగా ధరల వివరాలు (ఎక్స్-షోరూమ్, ఇండియా)..

    1.0-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ శ్రేణి:

    • ఎవల్యూషన్+ : రూ. 7,89,000
    • టెక్నో : రూ. 8,45,000
    • టెక్నో ఎక్స్-ట్రానిక్ : రూ. 9,35,000
    • ఎమోషన్ : రూ. 9,35,000
    • ఎమోషన్ ఎక్స్-ట్రానిక్ : రూ. 10,35,000

    1.0-లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ ఎనర్జీ శ్రేణి:

    అథెంటిక్ - బేస్ మోడల్: రూ. 5,81,000

    ఎవల్యూషన్ ఎంటీ: రూ. 6,55,000 | ఎవల్యూషన్ (ఈజీ ఆర్​ ఏఎంటీ): రూ. 6,99,000

    ఎవల్యూషన్+ ఎంటీ: రూ. 6,99,000 | ఎవల్యూషన్+ ఏఎంటీ: రూ. 7,45,000

    టెక్నో ఎంటీ: రూ. 7,55,000 | టెక్నో ఏఎంటీ: రూ. 8,05,000

    ఎమోషన్ ఎంటీ - టాప్ ఎండ్: రూ. 8,45,000 (మాన్యువల్ మాత్రమే)

    పవర్‌ఫుల్ ఇంజన్ పర్ఫార్మెన్స్..

    ఇంజన్ సామర్థ్యంలో ఎలాంటి మార్పులు లేవు. దీని 1.0-లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజన్ 72 బీహెచ్​పీ పవర్‌ను, 96 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దీనికి 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా ఏఎంటీ గేర్‌బాక్స్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. ఇకపోతే హై-పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చే 1.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజన్ గరిష్టంగా 100 బీహెచ్​పీ పవర్‌ను జనరేట్ చేస్తుంది. ఇది మాన్యువల్ ట్రాన్స్‌మిషన్‌లో 152 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను, అలాగే ఎక్స్-ట్రానిక్ సీవీటీ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్‌లో 160 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను అందిస్తుంది. ఈ టర్బో వెర్షన్ తన క్లాస్‌లోనే బెస్ట్ 'టార్క్-టు-వెయిట్' రేషియోను కలిగి ఉందని రెనాల్ట్ స్పష్టం చేసింది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/Renault Kiger : బడ్జెట్​ ఎస్​యూవీ రెనాల్ట్ కైగర్​లో కొత్త వేరియంట్లు- తక్కువ ధరకే టర్బో పెట్రోల్​ ట్రిమ్స్..
    Home/News/Renault Kiger : బడ్జెట్​ ఎస్​యూవీ రెనాల్ట్ కైగర్​లో కొత్త వేరియంట్లు- తక్కువ ధరకే టర్బో పెట్రోల్​ ట్రిమ్స్..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes