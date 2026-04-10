AI+ Nova Flip : ఇండియాలోనే అఫార్డిబుల్ ఫ్లిప్ ఫోన్ ఇది- క్రేజీ ఫీచర్స్తో! ధర రూ.30వేల కన్నా తక్కువే..
Affordable flip phone : టెక్ ప్రపంచంలో సరికొత్త సంచలనం మొదలైంది. ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్ ఏఐ+ భారత మార్కెట్లోకి ఒకేసారి మూడు శక్తివంతమైన ఫోన్లను విడుదల చేసింది. అవి.. నోవా 2, నోవా 2 అల్ట్రా, నోవా ఫ్లిప్ 5జీ. ఈ ఫ్లిప్ ఫోన్ ధర విషయంలో ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది.
AI+ Nova Flip 5G price : భారత స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో బడ్జెట్ ధరలో ప్రీమియం ఫీచర్లు కోరుకునే వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఏఐ+ సంస్థ తన నోవా సిరీస్ను భారత్లో లాంచ్ చేసింది. కేవలం రూ. 8,999 ప్రారంభ ధరతో నోవా 2 లభిస్తుండగా, అదిరిపోయే డిజైన్తో వచ్చిన నోవా ఫ్లిప్ 5జీ ధర రూ. 29,999గా నిర్ణయించారు. ఇంత తక్కువ ధరకు ఫ్లిప్ ఫోన్ అందుబాటులోకి రావడం మొబైల్ రంగంలో ఇదే తొలిసారి అని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
నోవా 2: సామాన్యుడి బడ్జెట్లో 6000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ..
తక్కువ బడ్జెట్లో ఎక్కువ ఫీచర్లు కోరుకునే వారి కోసం ఏఐ+ నోవా 2 అనే స్మార్ట్ఫోన్ను తీసుకొచ్చింది. ఇందులో 6.7 ఇంచ్ హెచ్డీ+ డిస్ప్లేతో పాటు 120హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్ను అందించారు. దీనివల్ల ఫోన్ వాడుతున్నప్పుడు స్క్రీన్ చాలా స్మూత్గా అనిపిస్తుంది.
ఈ ఫోన్ హైలైట్ ఏంటంటే ఇందులో ఉన్న 6000ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీ. సాధారణంగా బడ్జెట్ ఫోన్లలో బ్యాటరీ త్వరగా అయిపోతుందనే ఫిర్యాదు ఉంటుంది, కానీ ఇందులో 18డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం ఉండటంతో రోజంతా నిశ్చింతగా వాడుకోవచ్చు. ఫోటోల కోసం 50ఎంపీ వెనుక కెమెరా, సెల్ఫీల కోసం 8ఎంపీ కెమెరాను అమర్చారు. ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత NxtQuantum ఓఎస్తో ఈ ఫోన్ పనిచేస్తుంది.
నోవా 2 అల్ట్రా: పవర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్.. అదిరిపోయే డిస్ప్లే
మీరు గేమింగ్ లేదా ఫోటోగ్రఫీ ప్రియులైతే నోవా 2 అల్ట్రా సరైన ఎంపిక. ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 చిప్సెట్ను వాడారు. ఫోన్ వేడెక్కకుండా అడ్వాన్స్డ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ను కూడా చేర్చారు. 6.78 అంగుళాల అమోలెడ్ డిస్ప్లే, 144హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్, 2500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో ఎండలో కూడా స్క్రీన్ చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
కెమెరా విషయానికి వస్తే, ఇందులో 50ఎంపీ సోనీ ఐఎంఎక్స్752 సెన్సార్ను వాడారు. దీనికి ఓఐఎస్ (ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్) సదుపాయం ఉండటం వల్ల వీడియోలు రికార్డ్ చేసేటప్పుడు షేక్ అవ్వకుండా చాలా క్లారిటీగా వస్తాయి. దీని ధర రూ. 14,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
నోవా ఫ్లిప్ 5జీ: అందరికీ అందుబాటులో ఫోల్డబుల్ ఫోన్!
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఫ్లిప్ ఫోన్లు అంటే లక్షల్లో ధరలు ఉన్నాయి. కానీ ఏఐ+ ఆ అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ కేవలం రూ. 29,999 కే నోవా ఫ్లిప్ 5జీని పరిచయం చేసింది. 6.9 ఇంచ్ లోపలి స్క్రీన్, 3.1 ఇంచ్ కవర్ స్క్రీన్తో ఇది చాలా స్టైలిష్గా కనిపిస్తుంది. మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300 ప్రాసెసర్, 50ఎంపీ మెయిన్ కెమెరా, 32ఎంపీ సెల్ఫీ కెమెరాతో ఈ ఫోన్ యువతను బాగా ఆకర్షిస్తోంది.
"భారతీయ వినియోగదారులకు అత్యాధునిక సాంకేతికతను అత్యంత సరసమైన ధరకే అందించాలనేది మా లక్ష్యం. ముఖ్యంగా నోవా ఫ్లిప్ 5జీ మార్కెట్లో కొత్త ఒరవడిని సృష్టిస్తుంది," అని కంపెనీ ప్రతినిధులు ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
ట్యాబ్లెట్, వేరబుల్స్ కూడా..
ఈ ఫోన్స్తో పాటు ఏఐ+ తన తొలి ట్యాబ్లెట్ పల్స్ ట్యాబ్ని కూడా లాంచ్ చేసింది. 10.95 ఇంచ్ స్క్రీన్, 8000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీతో వచ్చే ఈ ట్యాబ్లెట్ చదువుకునే విద్యార్థులకు, ఆఫీస్ పనులకు చక్కగా సరిపోతుంది. వీటితో పాటు నోవాపాడ్స్ బీట్స్ పేరుతో హెల్త్ ట్రాకింగ్ ఫీచర్లు ఉన్న ఇయర్బడ్స్, 4జీ కాలింగ్ సదుపాయం గల 'రొటేట్ క్యామ్ 4G' స్మార్ట్వాచ్ను కూడా సంస్థ పరిచయం చేసింది.
ధర, లభ్యత వివరాలు..
నోవా 2: ధర రూ. 8,999 నుంచి. ఏప్రిల్ 14 నుంచి విక్రయాలు ప్రారంభం.
నోవా 2 అల్ట్రా: ధర రూ. 14,999 నుంచి. ఏప్రిల్ 17 నుంచి సేల్ మొదలవుతుంది.
నోవా ఫ్లిప్ 5జీ: ధర రూ. 29,999. దీని అమ్మకాలు మే 2026లో ప్రారంభమవుతాయి.
ఇతర వస్తువులు: పల్స్ ట్యాబ్, ఆడియో డివైజెస్ కూడా మే నెల నుంచి అందుబాటులోకి వస్తాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -
1. ఏఐ+ నోవా ఫ్లిప్ 5జీ ధర ఎంత?
భారత్లో ఏఐ+ నోవా ఫ్లిప్ 5జీ ప్రారంభ ధర రూ. 29,999. ఇది ప్రస్తుతం మార్కెట్లో లభిస్తున్న అత్యంత చౌకైన ఫ్లిప్ ఫోన్లలో ఒకటి.
2. నోవా 2 ఫోన్ బ్యాటరీ సామర్థ్యం ఎంత?
నోవా 2 ఫోన్లో 6000mAh భారీ బ్యాటరీని అందించారు. ఇది 18W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది.
3. నోవా 2 అల్ట్రాలో ఏ ప్రాసెసర్ను వాడారు?
ఈ ఫోన్లో శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 చిప్సెట్ను వాడారు. ఇది గేమింగ్, మల్టీ టాస్కింగ్కు అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
4. ఈ ఫోన్లు ఏ ఏ కలర్లలో లభిస్తాయి?
నోవా 2, నోవా 2 అల్ట్రా పర్పుల్, గ్రీన్, పింక్, బ్లూ, బ్లాక్ రంగుల్లో లభిస్తాయి. నోవా ఫ్లిప్ 5జీ మాత్రం గ్లేసియర్ వైట్ రంగులో అందుబాటులో ఉంటుంది.
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.