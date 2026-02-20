Edit Profile
    Vivo V70 : 6500 ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ, 50ఎంపీ ట్రిపుల్​ కెమెరాతో వివో నుంచి 2 కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్స్​..

    కెమెరా ప్రియుల కోసం వివో తన పాపులర్ వీ-సిరీస్‌లో వీ70, వీ70 ఎలైట్ మోడళ్లను భారత మార్కెట్లోకి తెచ్చింది. భారీ బ్యాటరీ, జైస్ కెమెరాలు, సరికొత్త ప్రాసెసర్లతో వచ్చిన ఈ గ్యాడ్జెట్స్​కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    Published on: Feb 20, 2026 7:31 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    భారత స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్​లో మిడ్-రేంజ్ కెమెరా ఫోన్లకు కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా నిలిచే వివో.. తన వీ-సిరీస్ పోర్ట్‌ఫోలియోను మరింత విస్తరించింది. వివో వీ60కి సక్సెసర్​గా వివో వీ70, వివో వీ70 ఎలైట్ అనే మోడళ్లను కంపెనీ తాజాగా లాంచ్ చేసింది. ఈసారి ప్రత్యేకంగా 'ఎలైట్' వేరియంట్‌ను పరిచయం చేస్తూ, అందులో శక్తివంతమైన స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 సిరీస్ ప్రాసెసర్‌ను అందించడం విశేషం. ఈ నేపథ్యంలో ఈ స్మార్ట్​ఫోన్స్​కి సంబంధించిన వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    వివో వీ70, వివో వీ70 ఎలైట్​ స్మార్ట్​ఫోన్స్​.. (Vivo)
    వివో వీ70, వివో వీ70 ఎలైట్​ స్మార్ట్​ఫోన్స్​.. (Vivo)

    వివో వీ70, వీ70 ఎలైట్​- ధర, లభ్యత..

    భారత్‌లో స్టోరేజ్ వేరియంట్లను బట్టి వివో వీ70, వీ70 ఎలైట్ ధరలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి:

    వివో వీ70 ఎలైట్:

    8జీబీ + 256జీబీ: రూ. 51,999

    12జీబీ + 256జీబీ: రూ. 56,999

    12జీబీ + 512జీబీ: రూ. 61,999

    రంగులు: ప్యాషన్ రెడ్, శాండ్ బీజ్, ఆథెంటిక్ బ్లాక్.

    వివో వీ70:

    8జీబీ + 256జీబీ: రూ. 45,999

    12జీబీ + 256జీబీ: రూ. 49,999

    రంగులు: ప్యాషన్ రెడ్, లెమన్ ఎల్లో.

    వివో వీ70, వీ70 ఎలైట్- డిజైన్, డిస్‌ప్లే..

    ఈ రెండు స్మార్ట్​ఫోన్స్​ ఫ్లాట్ ఎడ్జెస్, వెనుక భాగంలో స్క్వేర్ కెమెరా మాడ్యూల్‌తో వస్తాయి. అల్యూమినియం ఫ్రేమ్, రౌండెడ్ కార్నర్లతో ప్రీమియం లుక్ ఇచ్చారు. వీటికి ఐపీ68, ఐపీ69 రేటింగ్ ఉండటం వల్ల నీరు, ధూళి నుంచి గరిష్ట రక్షణ లభిస్తుంది.

    స్క్రీన్: 6.59- ఇంచ్​ ఓఎల్​ఈడీ డిస్‌ప్లే, 1.5కే రిజల్యూషన్.

    ఫీచర్లు: 120హెచ్​జెడ్​ రిఫ్రెష్ రేట్, 5,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్. ఎండలో కూడా స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపించేలా దీనిని రూపొందించారు.

    వివో వీ70, వీ70 ఎలైట్- ప్రాసెసర్, పర్ఫార్మెన్స్..

    ఈ సిరీస్‌లో ప్రధాన మార్పు ప్రాసెసర్ల విషయంలోనే జరిగింది:

    వీ70 ఎలైట్: ఇందులో క్వాల్కమ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8ఎస్​ జెన్​ 3 ప్రాసెసర్ వాడారు. వీ-సిరీస్‌లో 8-సిరీస్ చిప్‌సెట్ రావడం ఇదే తొలిసారి. దీనికి తోడు LPDDR5X ర్యామ్​, యూఎఫ్​ఎస్​ 4.1 స్టోరేజ్ అదనపు బలాన్ని ఇస్తాయి.

    స్టాండర్డ్ వీ70: ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​లో స్నాప్‌డ్రాగన్ 7 జెన్​ 4 ప్రాసెసర్ ఉంది. ఇది రోజువారీ పనులు, గేమింగ్‌ను సునాయాసంగా హ్యాండిల్ చేస్తుంది.

    సాఫ్ట్‌వేర్: ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత ఆరిజిన్​ఓఎస్​ 6 పై ఇవి పనిచేస్తాయి. వివో వీటికి ఏకంగా 6 ఏళ్ల సాఫ్ట్‌వేర్ సపోర్ట్ ప్రకటించింది.

    వివో వీ70, వీ70 ఎలైట్ కెమెరా: జైస్ మాయాజాలం..

    ఫోటోగ్రఫీకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చే వివో, రెండు మోడళ్లలోనూ ఒకే రకమైన కెమెరా సెటప్‌ను అందించింది:

    రియర్ కెమెరా: 50ఎంపీ జైస్ నైట్ టెలిఫోటో సెన్సార్ + 50ఎంపీ జైస్ ఓఐఎస్​ మెయిన్ కెమెరా + 8ఎంపీ అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్.

    సెల్ఫీ: 50ఎంపీ జైస్ ఫ్రంట్ కెమెరా (92-డిగ్రీ ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ).

    ఏఐ ఫీచర్లు: 4కే వీడియో రికార్డింగ్‌తో పాటు ఏఐ ఫ్లోరల్, ఏఐ వెదర్ మ్యాజిక్, ఏఐ హోలీ పోర్ట్రెయిట్ వంటి స్పెషల్ టూల్స్ ఉన్నాయి.

    వివో వీ70, వీ70 ఎలైట్- బ్యాటరీ, ఇతర ఫీచర్లు..

    రెండు ఫోన్లలో భారీ 6500 ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 90డబ్ల్యూ ఫ్లాష్‌ఛార్జ్​కి సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 40 గంటల వీడియో ప్లేబ్యాక్ లేదా 11 గంటల నావిగేషన్ లభిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. హీట్ తగ్గించడానికి 'బైపాస్ ఛార్జింగ్' సౌకర్యం కూడా ఉంది. గేమింగ్ కోసం ఎక్స్​-యాక్సిస్ లీనియర్ మోటార్, వేగవంతమైన 3డీ అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్‌ప్రింట్ స్కానర్ 2.0 ఇందులో ఆకర్షణీయమైన అంశాలు.

    ప్రశ్నలు- సమాధానాలు :-

    ప్రశ్న: వివో వీ70, వీ70 ఎలైట్ మోడళ్ల మధ్య ఉన్న ప్రధాన తేడాలు ఏంటి?

    సమాధానం: ఈ రెండు ఫోన్ల మధ్య ఉన్న అతిపెద్ద తేడా ప్రాసెసర్. వివో వీ70 ఎలైట్ శక్తివంతమైన క్వాల్కమ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8ఎస్​ జెన్​ 3 చిప్‌సెట్‌తో వస్తుంది. ఇది గేమింగ్, అధిక పనితీరుకు అనువుగా ఉంటుంది. అదే స్టాండర్డ్ వీ70 మోడల్‌లో స్నాప్‌డ్రాగన్ 7 జెన్​ 4 ప్రాసెసర్‌ను అందించారు. అలాగే రంగుల ఎంపికలో కూడా చిన్నపాటి మార్పులు ఉన్నాయి (ఎలైట్ వేరియంట్‌లో ఆథెంటిక్ బ్లాక్, శాండ్ బీజ్ వంటి అదనపు రంగులు ఉన్నాయి). మిగిలిన డిస్‌ప్లే, కెమెరా, బ్యాటరీ ఫీచర్లు రెండింటిలోనూ ఒకేలా ఉంటాయి.

    ప్రశ్న: ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ల కెమెరాలో ఉన్న ప్రత్యేకమైన ఏఐ ఫీచర్లు ఏంటి?

    సమాధానం- వివో వీ70 సిరీస్ జైస్ (Zeiss) ఆప్టిక్స్‌తో పాటు మూడు సరికొత్త ఏఐ టూల్స్‌ను పరిచయం చేసింది. 1. ఏఐ ఫ్లోరల్: పూల ఫోటోలను మరింత సహజంగా, స్పష్టంగా తీయడానికి సహాయపడుతుంది. 2. ఏఐ వెదర్ మ్యాజిక్: ఫోటో తీసేటప్పుడు వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా లైటింగ్, ఎఫెక్ట్‌లను అడ్జస్ట్ చేస్తుంది. 3. ఏఐ హోలీ పోర్ట్రెయిట్: పండగ సందర్భాల్లో రంగులతో కూడిన ఫోటోలను అద్భుతంగా క్యాప్చర్ చేయడానికి ఇది పనికొస్తుంది.

