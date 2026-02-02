గెలాక్సీ ఎస్26 నుంచి వివో వీ70 వరకు- ఈ నెలలో క్రేజీ స్మార్ట్ఫోన్స్ లాంచ్..
ఫిబ్రవరి నెలలో శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్26 సిరీస్, రియల్మీ 16, వివో వీ70, పోకో ఎక్స్8 ప్రో వంటి కీలక స్మార్ట్ఫోన్లు భారత మార్కెట్లోకి రానున్నాయి. ఈ లేటెస్ట్ గ్యాడ్జెట్ల ఫీచర్లు, లాంచ్ వివరాలపై ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
జనవరి నెలలో మార్కెట్లోకి మోటోరోలా సిగ్నేచర్ నుంచి వివో ఎక్స్200టీ వరకు అనేక కొత్త స్మార్ట్ఫోన్స్ అడుగుపెట్టాయి. అయితే, ఫిబ్రవరి నెల ఇప్పటికే కొత్త ఫోన్ లాంచ్ల పరంగా చాలా ఆసక్తికరంగా కనిపిస్తోంది. ఈ నెలలో లాంచ్కు సిద్ధంగా ఉన్న వివిధ స్మార్ట్ఫోన్స్ వివరాలు ఇక్కడ చూసేయండి..
ఫిబ్రవరి 2026లో లాంచ్కు రెడీ అవుతున్న స్మార్ట్ఫోన్స్ ఇవి..
శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26: శాంసంగ్ తన గెలాక్సీ S26 లైనప్ను ఫిబ్రవరి 25న జరగనున్న 'గెలాక్సీ అన్ప్యాక్డ్ 2026' ఈవెంట్లో లాంచ్ చేయాలని భావిస్తోంది. లీకుల సమాచారం ప్రకారం.. ఈ సిరీస్లో గెలాక్సీ ఎస్26, గెలాక్సీ ఎస్26+, గెలాక్సీ ఎస్26 అల్ట్రా మోడల్స్ ఉంటాయి. ఈ గెలాక్సీ S26 సిరీస్ లాంచ్, స్పెసిఫికేషన్లపై మరిన్ని వివరాలను శాంసంగ్ రాబోయే రోజుల్లో వెల్లడించే అవకాశం ఉంది.
రియల్మీ 16: రియల్మీ 16 ఇప్పటికే బీఐఎస్ సర్టిఫికేషన్లను పొందింది. ఈ ఫోన్ ఫిబ్రవరిలో భారతదేశంలో అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఇప్పటికే వియత్నాంలో లాంచ్ అయ్యింది, కాబట్టి ఈ పరికరం నుంచి మనం ఏం ఆశించవచ్చో ఒక స్పష్టత ఉంది. రియల్మీ 16 స్మార్ట్ఫోన్ 6.57 ఇంచ్ ఫుల్ హెచ్డీ+ అమోఎల్ఈడీ డిస్ప్లేతో వస్తుంది. ఇది 120హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్, 240హెచ్జెడ్ టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్ను కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది, దీనికి LPDDR4x ర్యామ్, యూఎఫ్ఎస్ 2.2 స్టోరేజ్ వంటివి కనెక్ట్ చేసి ఉంటాయి. కెమెరా పరంగా, రియల్మీ 16లో 50ఎంపీ సోనీ ఐఎంఎక్స్852 ప్రైమరీ షూటర్, 2ఎంపీ మోనోక్రోమ్ లెన్స్ ఉండే అవకాశం ఉంది. సెల్ఫీల కోసం 86 డిగ్రీల ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ కలిగిన 50ఎంపీ లెన్స్ను ఉపయోగించవచ్చు.
వివో V70 సిరీస్: వివో వీ70 సిరీస్ టీజర్లు ఇప్పటికే ఇండియాలో మొదలయ్యాయి. దీని బట్టి చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ త్వరలోనే ఈ ఫోన్లను లాంచ్ చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. వివో వీ70తో పాటు వీ70 ఎలైట్ మోడళ్లను భారత్లో విడుదల చేయనున్నట్లు వివో ఇప్పటికే ధృవీకరించింది. వీ70 ఫోన్ స్నాప్డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది, అలాగే వీ70 ఎలైట్ స్నాప్డ్రాగన్ 8s జెన్ 3 చిప్సెట్తో రన్ అవుతుంది. ఈ రెండు స్మార్ట్ఫోన్లు ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత కంపెనీ లేటెస్ట్ ఆరిజిన్ఓఎస్ 6 సాఫ్ట్వేర్తో పనిచేస్తాయి.
పోకో ఎక్స్8 ప్రో: పోకో ఎక్స్8 ప్రో ఇటీవల బీఐఎస్ సర్టిఫికేషన్ను పొందింది. కాబట్టి ఇది త్వరలోనే భారత్లో అరంగేట్రం చేయవచ్చు. లీకుల ప్రకారం ఈ లైనప్లో పోకో ఎక్స్8 ప్రో, పోకో ఎక్స్8 ప్రో మాక్స్ పరికరాలు ఉండవచ్చని తెలుస్తోంది. ఎక్స్8 ప్రో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8500 చిప్సెట్తో వస్తుందని అంచనా వేస్తుండగా, ఎక్స్8 ప్రో మాక్స్ డైమెన్సిటీ 9500ఎస్ చిప్సెట్తో వచ్చే అవకాశం ఉంది.
వీటిల్లో మీరు ఏ స్మార్ట్ఫోన్ లాంచ్ కోసం ఎగ్జైటెడ్గా ఉన్నారు?