    గెలాక్సీ ఎస్​26 నుంచి వివో వీ70 వరకు- ఈ నెలలో క్రేజీ స్మార్ట్​ఫోన్స్​ లాంచ్​..

    ఫిబ్రవరి నెలలో శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్​26 సిరీస్, రియల్‌మీ 16, వివో వీ70, పోకో ఎక్స్​8 ప్రో వంటి కీలక స్మార్ట్‌ఫోన్లు భారత మార్కెట్​లోకి రానున్నాయి. ఈ లేటెస్ట్ గ్యాడ్జెట్ల ఫీచర్లు, లాంచ్ వివరాలపై ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Feb 02, 2026 11:16 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    జనవరి నెలలో మార్కెట్​లోకి మోటోరోలా సిగ్నేచర్ నుంచి వివో ఎక్స్​200టీ వరకు అనేక కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్స్​ అడుగుపెట్టాయి. అయితే, ఫిబ్రవరి నెల ఇప్పటికే కొత్త ఫోన్ లాంచ్‌ల పరంగా చాలా ఆసక్తికరంగా కనిపిస్తోంది. ఈ నెలలో లాంచ్​కు సిద్ధంగా ఉన్న వివిధ స్మార్ట్‌ఫోన్స్​ వివరాలు ఇక్కడ చూసేయండి..

    ఈ నెలలో క్రేజీ స్మార్ట్​ఫోన్స్​ లాంచ్​..
    ఈ నెలలో క్రేజీ స్మార్ట్​ఫోన్స్​ లాంచ్​..

    ఫిబ్రవరి 2026లో లాంచ్​కు రెడీ అవుతున్న స్మార్ట్​ఫోన్స్​ ఇవి..

    శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26: శాంసంగ్ తన గెలాక్సీ S26 లైనప్‌ను ఫిబ్రవరి 25న జరగనున్న 'గెలాక్సీ అన్‌ప్యాక్డ్ 2026' ఈవెంట్‌లో లాంచ్ చేయాలని భావిస్తోంది. లీకుల సమాచారం ప్రకారం.. ఈ సిరీస్​లో గెలాక్సీ ఎస్​26, గెలాక్సీ ఎస్​26+, గెలాక్సీ ఎస్​26 అల్ట్రా మోడల్స్​ ఉంటాయి. ఈ గెలాక్సీ S26 సిరీస్ లాంచ్, స్పెసిఫికేషన్లపై మరిన్ని వివరాలను శాంసంగ్ రాబోయే రోజుల్లో వెల్లడించే అవకాశం ఉంది.

    రియల్‌మీ 16: రియల్‌మీ 16 ఇప్పటికే బీఐఎస్​ సర్టిఫికేషన్‌లను పొందింది. ఈ ఫోన్ ఫిబ్రవరిలో భారతదేశంలో అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉంది. ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ ఇప్పటికే వియత్నాంలో లాంచ్ అయ్యింది, కాబట్టి ఈ పరికరం నుంచి మనం ఏం ఆశించవచ్చో ఒక స్పష్టత ఉంది. రియల్‌మీ 16 స్మార్ట్‌ఫోన్ 6.57 ఇంచ్​ ఫుల్ హెచ్​డీ+ అమోఎల్​ఈడీ డిస్‌ప్లేతో వస్తుంది. ఇది 120హెచ్​జెడ్​ రిఫ్రెష్ రేట్, 240హెచ్​జెడ్​ టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 ప్రాసెసర్‌తో పనిచేస్తుంది, దీనికి LPDDR4x ర్యామ్, యూఎఫ్​ఎస్​ 2.2 స్టోరేజ్ వంటివి కనెక్ట్​ చేసి ఉంటాయి. కెమెరా పరంగా, రియల్‌మీ 16లో 50ఎంపీ సోనీ ఐఎంఎక్స్​852 ప్రైమరీ షూటర్, 2ఎంపీ మోనోక్రోమ్ లెన్స్ ఉండే అవకాశం ఉంది. సెల్ఫీల కోసం 86 డిగ్రీల ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ కలిగిన 50ఎంపీ లెన్స్‌ను ఉపయోగించవచ్చు.

    వివో V70 సిరీస్: వివో వీ70 సిరీస్ టీజర్లు ఇప్పటికే ఇండియాలో మొదలయ్యాయి. దీని బట్టి చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ త్వరలోనే ఈ ఫోన్లను లాంచ్ చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. వివో వీ70తో పాటు వీ70 ఎలైట్ మోడళ్లను భారత్‌లో విడుదల చేయనున్నట్లు వివో ఇప్పటికే ధృవీకరించింది. వీ70 ఫోన్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 ప్రాసెసర్‌తో పనిచేస్తుంది, అలాగే వీ70 ఎలైట్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8s జెన్ 3 చిప్‌సెట్‌తో రన్ అవుతుంది. ఈ రెండు స్మార్ట్​ఫోన్లు ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత కంపెనీ లేటెస్ట్ ఆరిజిన్​ఓఎస్​ 6 సాఫ్ట్‌వేర్‌తో పనిచేస్తాయి.

    పోకో ఎక్స్​8 ప్రో: పోకో ఎక్స్​8 ప్రో ఇటీవల బీఐఎస్​ సర్టిఫికేషన్‌ను పొందింది. కాబట్టి ఇది త్వరలోనే భారత్‌లో అరంగేట్రం చేయవచ్చు. లీకుల ప్రకారం ఈ లైనప్‌లో పోకో ఎక్స్​8 ప్రో, పోకో ఎక్స్​8 ప్రో మాక్స్ పరికరాలు ఉండవచ్చని తెలుస్తోంది. ఎక్స్​8 ప్రో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8500 చిప్‌సెట్‌తో వస్తుందని అంచనా వేస్తుండగా, ఎక్స్​8 ప్రో మాక్స్ డైమెన్సిటీ 9500ఎస్​ చిప్‌సెట్‌తో వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    వీటిల్లో మీరు ఏ స్మార్ట్​ఫోన్​ లాంచ్​ కోసం ఎగ్జైటెడ్​గా ఉన్నారు?

