Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    50ఎంపీ ట్రిపుల్​ కెమెరా సెటప్​తో వివో కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​- Vivo X200T ధర ఎంతంటే..

    వివో తన ఎక్స్​200 సిరీస్‌ను భారత్‌లో ఎక్స్​ప్యాండ్​ చేసింది. శక్తివంతమైన డైమెన్సిటీ 9400+ చిప్‌సెట్, భారీ 6,200 ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ, జైస్ కెమెరాలతో వివో ఎక్స్​200టీని ఇటీవలే మార్కెట్​లోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ విశేషాలను ఇక్కడ చూసేయండి..

    Published on: Jan 30, 2026 3:10 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ దిగ్గజం వివో భారత మార్కెట్​లోకి తన సరికొత్త ఫ్లాగ్‌షిప్ మోడల్ 'వివో ఎక్స్​200టీ'ని ఇటీవలే విడుదల చేసింది. ఇప్పటికే ఉన్న ఎక్స్​200 మోడల్‌కు అప్‌డేటెడ్ వెర్షన్‌గా దీనిని తీసుకువచ్చారు. ముఖ్యంగా ప్రాసెసర్, బ్యాటరీ విభాగాల్లో కీలక మార్పులు చేస్తూనే, పాత మోడల్‌తో పోలిస్తే మెరుగైన సాఫ్ట్‌వేర్ ఎక్స్​పీరియెన్స్​ని తక్కువ ధరకే అందించడమే లక్ష్యంగా వివో ఈ ఫోన్‌ను రూపొందించింది.

    వివో ఎక్స్​200టీ.. (Vivo)
    వివో ఎక్స్​200టీ.. (Vivo)

    భారత్‌లో వివో ఎక్స్​200టీ ధర, ఆఫర్లు..

    ఇండియాలో వివో ఎక్స్​200టీ స్మార్ట్​ఫోన్​ రెండు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది.

    12జీబీ ర్యామ్ + 256జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర: రూ. 59,999.

    12జీబీ ర్యామ్ + 512జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర: రూ. 69,999.

    ఈ ఫోన్ స్టెల్లార్ బ్లాక్, సీసైడ్ లైలాక్ అనే రెండు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో లభిస్తుంది. లాంచ్ ఆఫర్ కింద యాక్సిస్ బ్యాంక్, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ లేదా ఎస్‌బీఐ కార్డులను ఉపయోగించి కొనుగోలు చేసే వారికి రూ. 5,000 తక్షణ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.

    వివో ఎక్స్​200టీ- ఫీచర్లు..

    డిస్‌ప్లే: ఈ వివో కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​లో 6.67 ఇంచ్​ అమోలెడ్ డిస్‌ప్లేను అమర్చారు. ఇది 120హెచ్​జెడ్​ రిఫ్రెష్ రేట్, ఫుల్ హెచ్‌డీ+ రిజల్యూషన్‌తో వస్తుంది.

    ప్రాసెసర్: ఈ ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9400+ చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తుంది. గేమింగ్, మల్టీ టాస్కింగ్ చేసే వారికి ఇది అద్భుతమైన వేగాన్ని అందిస్తుంది.

    సాఫ్ట్‌వేర్: ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత ఆరిజిన్ ఓఎస్ 6పై ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ రన్ అవుతుంది. ఐదు మేజర్ ఆండ్రాయిడ్ అప్‌డేట్లు, 7 ఏళ్ల పాటు సెక్యూరిటీ ప్యాచీలను అందిస్తామని వివో స్పష్టం చేసింది.

    బ్యాటరీ: సాధారణ ఎక్స్​200తో పోలిస్తే ఇందులో పెద్దదైన 6,200 ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీని ఇచ్చారు. ఇది 90డబ్ల్యూ వైర్డ్ ఛార్జింగ్, 40డబ్ల్యూ వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్‌ను సపోర్ట్ చేస్తుంది.

    కెమెరా: ఫోటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం ఇందులో జైస్ బ్రాండింగ్‌తో కూడిన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది.

    50ఎంపీ ప్రధాన కెమెరా (సోనీ ఎల్వైటీ702 సెన్సార్, ఓఐఎస్​ సపోర్ట్‌తో)

    50ఎంపీ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా (శాంసంగ్​ జేఎన్​1 సెన్సార్)

    50ఎంపీ టెలిఫోటో కెమెరా (3ఎక్స్​ ఆప్టికల్ జూమ్)

    సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో 32ఎంపీ కెమెరాను అందించారు.

    వివో ఎక్స్​200టీ- ఇతర ప్రత్యేకతలు

    నీరు, ధూళి నుంచి రక్షణ కోసం ఈ వివో ఎక్స్​200టీ స్మార్ట్​ఫోన్​లో ఐపీ68, ఐపీ69 రేటింగ్స్ ఉన్నాయి. భద్రత కోసం 3డీ అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్, అల్యూమినియం ఫ్రేమ్, 5జీ కనెక్టివిటీ, బ్లూటూత్ 5.4 వంటి లేటెస్ట్ ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.

    మరి మీరు ఈ వివో ఎక్స్​200టీ స్మార్ట్​ఫోన్​ కొంటున్నారా?

    recommendedIcon
    News/News/50ఎంపీ ట్రిపుల్​ కెమెరా సెటప్​తో వివో కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​- Vivo X200T ధర ఎంతంటే..
    News/News/50ఎంపీ ట్రిపుల్​ కెమెరా సెటప్​తో వివో కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​- Vivo X200T ధర ఎంతంటే..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes