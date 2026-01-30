50ఎంపీ ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్తో వివో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్- Vivo X200T ధర ఎంతంటే..
వివో తన ఎక్స్200 సిరీస్ను భారత్లో ఎక్స్ప్యాండ్ చేసింది. శక్తివంతమైన డైమెన్సిటీ 9400+ చిప్సెట్, భారీ 6,200 ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, జైస్ కెమెరాలతో వివో ఎక్స్200టీని ఇటీవలే మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ విశేషాలను ఇక్కడ చూసేయండి..
ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ దిగ్గజం వివో భారత మార్కెట్లోకి తన సరికొత్త ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్ 'వివో ఎక్స్200టీ'ని ఇటీవలే విడుదల చేసింది. ఇప్పటికే ఉన్న ఎక్స్200 మోడల్కు అప్డేటెడ్ వెర్షన్గా దీనిని తీసుకువచ్చారు. ముఖ్యంగా ప్రాసెసర్, బ్యాటరీ విభాగాల్లో కీలక మార్పులు చేస్తూనే, పాత మోడల్తో పోలిస్తే మెరుగైన సాఫ్ట్వేర్ ఎక్స్పీరియెన్స్ని తక్కువ ధరకే అందించడమే లక్ష్యంగా వివో ఈ ఫోన్ను రూపొందించింది.
భారత్లో వివో ఎక్స్200టీ ధర, ఆఫర్లు..
ఇండియాలో వివో ఎక్స్200టీ స్మార్ట్ఫోన్ రెండు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది.
12జీబీ ర్యామ్ + 256జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర: రూ. 59,999.
12జీబీ ర్యామ్ + 512జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర: రూ. 69,999.
ఈ ఫోన్ స్టెల్లార్ బ్లాక్, సీసైడ్ లైలాక్ అనే రెండు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో లభిస్తుంది. లాంచ్ ఆఫర్ కింద యాక్సిస్ బ్యాంక్, హెచ్డీఎఫ్సీ లేదా ఎస్బీఐ కార్డులను ఉపయోగించి కొనుగోలు చేసే వారికి రూ. 5,000 తక్షణ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
వివో ఎక్స్200టీ- ఫీచర్లు..
డిస్ప్లే: ఈ వివో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్లో 6.67 ఇంచ్ అమోలెడ్ డిస్ప్లేను అమర్చారు. ఇది 120హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్, ఫుల్ హెచ్డీ+ రిజల్యూషన్తో వస్తుంది.
ప్రాసెసర్: ఈ ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9400+ చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది. గేమింగ్, మల్టీ టాస్కింగ్ చేసే వారికి ఇది అద్భుతమైన వేగాన్ని అందిస్తుంది.
సాఫ్ట్వేర్: ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత ఆరిజిన్ ఓఎస్ 6పై ఈ స్మార్ట్ఫోన్ రన్ అవుతుంది. ఐదు మేజర్ ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్లు, 7 ఏళ్ల పాటు సెక్యూరిటీ ప్యాచీలను అందిస్తామని వివో స్పష్టం చేసింది.
బ్యాటరీ: సాధారణ ఎక్స్200తో పోలిస్తే ఇందులో పెద్దదైన 6,200 ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీని ఇచ్చారు. ఇది 90డబ్ల్యూ వైర్డ్ ఛార్జింగ్, 40డబ్ల్యూ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది.
కెమెరా: ఫోటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం ఇందులో జైస్ బ్రాండింగ్తో కూడిన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది.
50ఎంపీ ప్రధాన కెమెరా (సోనీ ఎల్వైటీ702 సెన్సార్, ఓఐఎస్ సపోర్ట్తో)
50ఎంపీ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా (శాంసంగ్ జేఎన్1 సెన్సార్)
50ఎంపీ టెలిఫోటో కెమెరా (3ఎక్స్ ఆప్టికల్ జూమ్)
సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో 32ఎంపీ కెమెరాను అందించారు.
వివో ఎక్స్200టీ- ఇతర ప్రత్యేకతలు
నీరు, ధూళి నుంచి రక్షణ కోసం ఈ వివో ఎక్స్200టీ స్మార్ట్ఫోన్లో ఐపీ68, ఐపీ69 రేటింగ్స్ ఉన్నాయి. భద్రత కోసం 3డీ అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్, అల్యూమినియం ఫ్రేమ్, 5జీ కనెక్టివిటీ, బ్లూటూత్ 5.4 వంటి లేటెస్ట్ ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
మరి మీరు ఈ వివో ఎక్స్200టీ స్మార్ట్ఫోన్ కొంటున్నారా?