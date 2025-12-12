Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    వివో X200T: పవర్‌ఫుల్ ఫీచర్స్​తో వస్తున్న కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​..​

    వివో ఎక్స్​200టీ స్మార్ట్​ఫోన్​ని సంస్థ లాంచ్​కు రెడీ చేస్తోందని సమాచారం. ఇది 2026 జనవరిలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇదొక పవర్‌ఫుల్ ప్రీమియం మిడ్​రేంజ్​ గ్యాడ్జెట్​ అని తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మోడల్​పై ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 12, 2025 6:42 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    వివో ఎక్స్​200 సిరీస్ అరంగేట్రం చేసినప్పటి నుంచి మార్కెట్లో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఇక ఇప్పుడు, పలు మీడియా నివేదికల ప్రకారం ఈ సిరీస్​లో కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​ లాంచ్​కు రెడీ అవుతోందని తెలుస్తోంది. దాని పేరు వివో ఎక్స్​200టీ. ఫ్లాగ్‌షిప్ పవర్​ని, సరసమైన ధరను బ్యాలెన్స్ చేసే పరికరం కోసం వేచి చూస్తున్న వారికి, ఇది ఒక మంచి ఆప్షన్​ కావచ్చు. ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ గురించి ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    వివో ఎక్స్​200టీ..
    వివో ఎక్స్​200టీ..

    వివో ఎక్స్​200టీ లాంచ్ టైమ్‌లైన్..

    టిప్‌స్టర్ యోగేష్ బ్రార్ అందించిన వివరాల ప్రకారం.. వివో ఎక్స్​200టీ స్మార్ట్‌ఫోన్ 2026 జనవరి నెలాఖరులో భారతదేశంలో విడుదల కానుంది.

    2026లో మార్కెట్​లో అనేక కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్స్​ లాంచ్​కానున్నాయి. ఈ సమయంలోనే ఈ ఎక్స్​200టీని విడుదల చేయడం వ్యూహాత్మకంగా నిర్ణయం! దీని ద్వారా, ఇటీవల లాంచ్ అయిన ఎక్స్​300 సిరీస్, ఎక్స్​200టీ మోడల్స్‌ మధ్య తగినంత గ్యాప్​ లభిస్తుంది. ఫలితంగా, వివో అమ్మకాలను గరిష్ఠంగా పెంచుకోవచ్చు.

    వివో ఎక్స్​200టీ నుంచి ఏంమి ఆశించవచ్చు?

    మీడియా నివేదికల్లో అత్యంత ఆసక్తికరమైన సమాచారం ఏంటంటే.. ఈ ఫోన్ పొజీషనింగ్​! ఎక్స్​200టీని "ఎక్స్​200, ఎక్స్​200 ఎఫ్​ఈల కలయిక" గా అభివర్ణిస్తున్నారు.

    ఈ హైబ్రిడ్ సిద్ధాంతం నిజమైతే, ఎక్స్​200 ఎఫ్​ఈ నుంచి కాంపాక్ట్, సౌకర్యవంతమైన డిజైన్‌ను, ఎక్స్​200 నుంచి శక్తివంతమైన పెర్ఫార్మెన్స్ డీఎన్​ఏని ఈ ఎక్స్​200టీ తీసుకుంటుంది.

    • 6830ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో రియల్​మీ కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​! పూర్తి వివరాలు తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

    ఇందులో ZEISS-బ్రాండెడ్ ట్రిపుల్ కెమెరా సిస్టమ్ ఉండే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఇది ప్రధానంగా పెర్ఫార్మెన్స్‌కు ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది.

    సాధారణంగా ఉండే 90డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌తో పాటు, ఇందులో పెద్ద బ్యాటరీని ఆశించవచ్చు. బహుశా, ఇది ఎక్స్​​200ఎఫ్​ఈలో ఉన్న బ్యాటరీ పరిమాణానికి దగ్గరగా ఉండొచ్చు.

    వివో ఎక్స్​200టీ- ధర..

    ఇది ఇటీవల లాంచ్ అయిన ఫ్లాగ్‌షిప్ ఎక్స్​300 సిరీస్ కంటే, అలాగే ఎక్స్​200 కంటే కూడా తక్కువ ధరకు లభించే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం, వివో సంస్థలో ఎక్స్​200 ఎఫ్​ఈ ఫ్లాగ్‌షిప్‌ రూ. 54,999 ధరతో అందుబాటులో ఉంది. కాబట్టి, వివో ఎక్స్​200టీ ధర కూడా దాదాపు అదే స్థాయిలో లేదా కాస్త తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది.

    2026 ప్రారంభంలో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ లాంచ్ అవుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే, దీని గురించి పూర్తి వివరాలు ఇంకా గోప్యంగా ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్ నిజంగా మార్కెట్లోకి వస్తే, ఇది ఒక ఆసక్తికరమైన ఎంపిక అవుతుంది. మీరు ఒక ప్రీమియం మిడ్-రేంజ్ ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలని చూస్తున్నట్లయితే, వివో ఎక్స్​200టీ కోసం మరికొంత కాలం వేచి చూడటం మంచిదేమో!

    రానున్న రోజుల్లో ఈ మోడల్​ ఫీచర్స్​, ధర వంటి వాటిపై క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    News/News/వివో X200T: పవర్‌ఫుల్ ఫీచర్స్​తో వస్తున్న కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​..​
    News/News/వివో X200T: పవర్‌ఫుల్ ఫీచర్స్​తో వస్తున్న కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​..​
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes