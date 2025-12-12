6830ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, 200ఎంపీ కెమెరతో Realme 16 Pro- అతి త్వరలో లాంచ్!
రియల్మీ 16 ప్రో స్మార్ట్ఫోన్ ఇండియా లాంచ్కు రెడీ అవుతోంది. కాగా లాంచ్కి ముందే ఈ గ్యాడ్జెట్కి సంబంధించి కొన్ని వివరాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో రియల్మీ 16 ప్రో స్మార్ట్ఫోన్ లాంచ్ టైమ్లైన్, కెమెరా, బ్యాటరీ ఫీచర్స్ గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
రియల్మీ సంస్థ తన ప్రతిష్టాత్మక రియల్మీ 16 ప్రో స్మార్ట్ఫోన్ని త్వరలోనే ఇండియాలో విడుదల చేయనుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన టీజర్లను కంపెనీ ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో రిలీజ్ చేసింది. అంతేకాకుండా, అధికారిక వెబ్సైట్లోని మైక్రోసైట్ని లైవ్లోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ సందర్భంగా రియల్మీ ఈ కొత్త ఫోన్ కెమెరా వివరాలు, ఇందులో ఉండే అప్గ్రేడ్లు వంటి ముఖ్యమైన అంశాలను కూడా వెల్లడించింది. ఈ నేపథ్యంలో రియల్మీ 16 ప్రోలో తెలుసుకోవాల్సిన 7 ముఖ్య విషయాలను ఇక్కడ చూసేయండి..
రియల్మీ 16 ప్రో- కీలక విషయాలు ఇవి..
1. కెమెరా ఫోకల్ లెంగ్త్లు
రియల్మీ వెబ్సైట్లో తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 1x, 3.5x, 10x వంటి వివిధ రకాల పోర్ట్రెయిట్ ఫోకల్ లెంగ్త్లను అందిస్తుంది. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం, రియల్మీ 16 ప్రోలో 200ఎంపీ ప్రధాన కెమెరా ఉండవచ్చు. దీనికి 8ఎంపీ అల్ట్రా-వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ జతకానుంది. దీనికి భిన్నంగా, గత మోడల్ రియల్మీ 15 ప్రోలో 50ఎంపీ ప్రధాన సెన్సార్తో పాటు 50ఎంపీ అల్ట్రా-వైడ్ షూటర్ ఉన్నాయి.
2. లూమా కలర్ ఇమేజ్ ట్యూనింగ్
కెమెరా అనుభవాన్ని మెరుగుపరచడానికి, టీయూవీ Rheinland సంస్థతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకున్నామని రియల్మీ తెలిపింది. ఈ భాగస్వామ్యంలో భాగంగా, ఫోన్లో లూమా కలర్ ఇమేజ్ ట్యూనింగ్ ఫీచర్ను అందిస్తారు.
3. బ్యాటరీ సామర్థ్యం
బ్యాటరీ విషయానికి వస్తే, ఈ ఫోన్లో 6830ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ పెద్ద బ్యాటరీ సామర్థ్యం రియల్మీని దాని ప్రత్యర్థి సంస్థలకు గట్టి పోటీగా నిలబెడుతుంది.
4. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్- అప్డేట్లు
రియల్మీ అధికారికంగా ధృవీకరించిన దాని ప్రకారం, ఈ రియల్మీ 16 ప్రో ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా పనిచేసే రియల్మీ యూఐ 7.0తో రానుంది. అంతేకాకుండా, ఈ ఫోన్కు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు ఆండ్రాయిడ్ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ అప్డేట్లు, మూడు సంవత్సరాల పాటు ప్రధాన ఆండ్రాయిడ్ ఓఎస్ అప్డేట్లు లభిస్తాయి. అంటే, కనీసం ఆండ్రాయిడ్ 19 వరకు ఈ ఫోన్ అప్డేట్ అవుతుంది.
5. ఇండస్ట్రీ-లీడింగ్ స్నాప్డ్రాగన్ చిప్సెట్
ప్రాసెసర్ గురించి మాట్లాడుతూ, ఈ ఫోన్లో "ఇండస్ట్రీ-లీడింగ్ స్నాప్డ్రాగన్ చిప్సెట్" ఉంటుందని కంపెనీ పేర్కొంది. స్నాప్డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 చిప్సెట్ ఉన్న ప్రత్యర్థి ఫోన్ల కంటే ఇది చాలా మెరుగైన పనితీరును అందిస్తుందని బ్రాండ్ నొక్కి చెప్పింది.
6. లాంచ్ తేదీపై హింట్
రియల్మీ 16 ప్రో లాంచ్ డేట్ గురించి కంపెనీ ఇప్పటివరకు స్పష్టంగా చెప్పకపోయినా, ఈ ఫోన్ "త్వరలో వస్తోంది" అని మాత్రమే చెబుతోంది. అయితే, వెబ్సైట్లో అధికారికంగా పేర్కొన్న 'పోర్ట్రెయిట్ మాస్టర్ 2026' అనే పదం బట్టి చూస్తే, రియల్మీ 16 ప్రో 2026లో విడుదల కావడం ఖాయంగా తెలుస్తోంది.
7. ప్రో ప్లస్ మోడల్ అండ్ వేరియంట్లు
టిప్స్టర్ సంజు చౌదరి సమాచారం ప్రకారం.. ఈ ఫోన్ జనవరి 6న రియల్మీ 16 ప్రో ప్లస్ మోడల్తో పాటు లాంచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. రియల్మీ 16 ప్రో బేస్ వేరియంట్ 8జీబీ ర్యామ్, 128జీబీ స్టోరేజ్తో ప్రారంభం కావచ్చు. అలాగే, ప్రో ప్లస్ మోడల్లో టెలిఫోటో లెన్స్ కూడా ఉండవచ్చని సమాచారం.