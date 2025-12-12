Edit Profile
    6830ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ, 200ఎంపీ కెమెరతో Realme 16 Pro- అతి త్వరలో లాంచ్​!

    రియల్‌మీ 16 ప్రో స్మార్ట్​ఫోన్​ ఇండియా లాంచ్‌కు రెడీ అవుతోంది. కాగా లాంచ్​కి ముందే ఈ గ్యాడ్జెట్​కి సంబంధించి కొన్ని వివరాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో రియల్​మీ 16 ప్రో స్మార్ట్​ఫోన్​ లాంచ్​ టైమ్​లైన్​, కెమెరా, బ్యాటరీ ఫీచర్స్​ గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 12, 2025 5:52 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    రియల్​మీ సంస్థ తన ప్రతిష్టాత్మక రియల్​మీ 16 ప్రో స్మార్ట్​ఫోన్​ని త్వరలోనే ఇండియాలో విడుదల చేయనుంది.​ ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన టీజర్లను కంపెనీ ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో రిలీజ్​ చేసింది. అంతేకాకుండా, అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లోని మైక్రోసైట్​ని లైవ్​లోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ సందర్భంగా రియల్‌మీ ఈ కొత్త ఫోన్ కెమెరా వివరాలు, ఇందులో ఉండే అప్‌గ్రేడ్‌లు వంటి ముఖ్యమైన అంశాలను కూడా వెల్లడించింది. ఈ నేపథ్యంలో రియల్‌మీ 16 ప్రోలో తెలుసుకోవాల్సిన 7 ముఖ్య విషయాలను ఇక్కడ చూసేయండి..

    రియల్​మీ 16 ప్రో- అతి త్వరలో లాంచ్​! (Realme)
    రియల్​మీ 16 ప్రో- అతి త్వరలో లాంచ్​! (Realme)

    రియల్​మీ 16 ప్రో- కీలక విషయాలు ఇవి..

    1. కెమెరా ఫోకల్ లెంగ్త్‌లు

    రియల్‌మీ వెబ్‌సైట్‌లో తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ 1x, 3.5x, 10x వంటి వివిధ రకాల పోర్ట్రెయిట్ ఫోకల్ లెంగ్త్‌లను అందిస్తుంది. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం, రియల్‌మీ 16 ప్రోలో 200ఎంపీ ప్రధాన కెమెరా ఉండవచ్చు. దీనికి 8ఎంపీ అల్ట్రా-వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ జతకానుంది. దీనికి భిన్నంగా, గత మోడల్ రియల్‌మీ 15 ప్రోలో 50ఎంపీ ప్రధాన సెన్సార్‌తో పాటు 50ఎంపీ అల్ట్రా-వైడ్ షూటర్ ఉన్నాయి.

    2. లూమా కలర్ ఇమేజ్ ట్యూనింగ్

    కెమెరా అనుభవాన్ని మెరుగుపరచడానికి, టీయూవీ Rheinland సంస్థతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకున్నామని రియల్‌మీ తెలిపింది. ఈ భాగస్వామ్యంలో భాగంగా, ఫోన్‌లో లూమా కలర్ ఇమేజ్ ట్యూనింగ్ ఫీచర్‌ను అందిస్తారు.

    3. బ్యాటరీ సామర్థ్యం

    బ్యాటరీ విషయానికి వస్తే, ఈ ఫోన్‌లో 6830ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ పెద్ద బ్యాటరీ సామర్థ్యం రియల్‌మీని దాని ప్రత్యర్థి సంస్థలకు గట్టి పోటీగా నిలబెడుతుంది.

    4. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్- అప్‌డేట్‌లు

    రియల్‌మీ అధికారికంగా ధృవీకరించిన దాని ప్రకారం, ఈ రియల్​మీ 16 ప్రో ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా పనిచేసే రియల్‌మీ యూఐ 7.0తో రానుంది. అంతేకాకుండా, ఈ ఫోన్‌కు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు ఆండ్రాయిడ్ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ అప్‌డేట్‌లు, మూడు సంవత్సరాల పాటు ప్రధాన ఆండ్రాయిడ్ ఓఎస్ అప్‌డేట్‌లు లభిస్తాయి. అంటే, కనీసం ఆండ్రాయిడ్ 19 వరకు ఈ ఫోన్ అప్‌డేట్ అవుతుంది.

    5. ఇండస్ట్రీ-లీడింగ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ చిప్‌సెట్

    ప్రాసెసర్ గురించి మాట్లాడుతూ, ఈ ఫోన్‌లో "ఇండస్ట్రీ-లీడింగ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ చిప్‌సెట్" ఉంటుందని కంపెనీ పేర్కొంది. స్నాప్‌డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 చిప్‌సెట్ ఉన్న ప్రత్యర్థి ఫోన్ల కంటే ఇది చాలా మెరుగైన పనితీరును అందిస్తుందని బ్రాండ్ నొక్కి చెప్పింది.

    6. లాంచ్‌ తేదీపై హింట్

    రియల్​మీ 16 ప్రో లాంచ్‌ డేట్​ గురించి కంపెనీ ఇప్పటివరకు స్పష్టంగా చెప్పకపోయినా, ఈ ఫోన్ "త్వరలో వస్తోంది" అని మాత్రమే చెబుతోంది. అయితే, వెబ్‌సైట్‌లో అధికారికంగా పేర్కొన్న 'పోర్ట్రెయిట్ మాస్టర్ 2026' అనే పదం బట్టి చూస్తే, రియల్‌మీ 16 ప్రో 2026లో విడుదల కావడం ఖాయంగా తెలుస్తోంది.

    7. ప్రో ప్లస్ మోడల్ అండ్​ వేరియంట్‌లు

    టిప్‌స్టర్ సంజు చౌదరి సమాచారం ప్రకారం.. ఈ ఫోన్ జనవరి 6న రియల్‌మీ 16 ప్రో ప్లస్ మోడల్‌తో పాటు లాంచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. రియల్‌మీ 16 ప్రో బేస్ వేరియంట్‌ 8జీబీ ర్యామ్​, 128జీబీ స్టోరేజ్‌తో ప్రారంభం కావచ్చు. అలాగే, ప్రో ప్లస్ మోడల్‌లో టెలిఫోటో లెన్స్ కూడా ఉండవచ్చని సమాచారం.

