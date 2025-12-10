6000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీతో కొత్త బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ స్మార్ట్ఫోన్- పోకో సీ85 ధర ఎంతంటే..
పోకో సంస్థ నుంచి పోకో సీ85 5జీ స్మార్ట్ఫోన్ ఇండియాలో లాంచ్ అయ్యింది. ఇదొక బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ స్మార్ట్ఫోన్. 50ఎంపీ కెమెరా, 6000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ వంటి ఫీచర్స్ ఇందులో ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ గ్యాడ్జెట్ ధర వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
చైనాకు చెందిన స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ పోకో.. భారత్లో తన లేటెస్ట్ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ స్మార్ట్ఫోన్ని లాంచ్ చేసింది. దాని పేరు పోకో సీ85 5జీ. రూ. 12,000 లోపు సెగ్మెంట్ను టార్గెట్ చేసుకుని ఈ కొత్త డివైజ్ను రూపొందించినట్టు కంపెనీ ప్రకటించింది. ముఖ్యంగా భారీ బ్యాటరీ లైఫ్, పెద్ద డిస్ప్లేపై దృష్టి పెట్టినట్టు తెలిపింది.
కొత్త పోకో సీ85 5జీ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో ఉన్న ఇన్ఫీనిక్స్ హాట్ 50, ఐక్యూ జెడ్10 లైట్, ఒప్పో కే13ఎక్స్, లావా బ్లేజ్ 3 వంటి మోడళ్లకు గట్టి పోటీ ఇవ్వడానికి సిద్ధమైంది.
పోకో సీ85 5జీ ధరలు, ఆఫర్లు..
పోకో సీ85 5జీ స్మార్ట్ఫోన్ మూడు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. వాటి ఇంట్రొడక్టరీ ప్రైజ్ వివరాలు..
- 4GB ర్యామ్ + 128GB స్టోరేజ్- రూ. 11,999
- 6GB ర్యామ్ + 128GB స్టోరేజ్- రూ. 12,999
- 8GB ర్యామ్ + 128GB స్టోరేజ్- రూ. 13,999
లాంచ్ ఆఫర్: కొనుగోలుదారులు హెచ్డీఎఫ్సీ, ఐసీఐసీఐ, లేదా ఎస్బీఐ క్రెడిట్ లేదా డెబిట్ కార్డులను ఉపయోగించి రూ. 1,000 ఇన్స్టెంట్ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు.
లేదా, పాత స్మార్ట్ఫోన్పై రూ. 1,000 ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ కూడా ఎంచుకోవచ్చు!
ఈ ఆఫర్ల ద్వారా పోకో సీ85 5జీ ప్రారంభ ధరలు వరుసగా రూ. 10,999, రూ. 11,999, రూ. 12,999 కి తగ్గుతాయి.
ఈ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ స్మార్ట్ఫోన్ అమ్మకాలు డిసెంబర్ 16వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ ఫ్లిప్కార్ట్ ద్వారా ప్రత్యేకంగా ప్రారంభమవుతాయి.
పోకో సీ85 5జీ ఫీచర్లు..
డిస్ప్లే: 6.9-ఇంచ్ భారీ హెచ్డీ+ డిస్ప్లే, 120హెచ్జెడ్ అడాప్టివ్ రిఫ్రెష్ రేట్తో వస్తుంది.
ప్రాసెసర్: ఈ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ పోకో సీ85 స్మార్ట్ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది. ఈ చిప్సెట్ AnTuTu స్కోర్లో 4,50,000 పైన సాధిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
ర్యామ్ అండ్ స్టోరేజ్: గరిష్టంగా 8GB LPDDR4x ర్యామ్ మరియు 128GB యూఎఫ్ఎస్ 2.2 స్టోరేజ్ వరకు లభిస్తుంది. మైక్రో ఎస్డీ కార్డు ద్వారా స్టోరేజ్ను 1టీబీ వరకు పెంచుకునే అవకాశం ఉంది.
బ్యాటరీ: 6,000ఎంఏహెచ్ సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది రెండు రోజుల కంటే ఎక్కువ వినియోగాన్ని అందిస్తుంది!
ఛార్జింగ్: 33డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంది, దీని ద్వారా కేవలం 28 నిమిషాల్లో ఫోన్ 50 శాతం ఛార్జ్ అవుతుంది.
రివర్స్ ఛార్జింగ్: ఇది 10డబ్ల్యూ వైర్డ్ రివర్స్ ఛార్జింగ్ను కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీని ద్వారా టీడబ్ల్యూఎస్ ఇయర్బడ్స్ వంటి యాక్సెసరీలను ఛార్జ్ చేసుకోవడానికి ఈ ఫోన్ను పవర్ బ్యాంక్లా ఉపయోగించవచ్చు.
కెమెరా: ఈ స్మార్ట్ఫోన్ వెనుకవైపు 50ఎంపీ ఏఐ డ్యూయల్ రేర్ కెమెరా సెటప్, ముందువైపు సెల్ఫీల కోసం 8MP ఫ్రంట్ షూటర్ ఉన్నాయి.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత హైపర్ఓఎస్ 2.2 పై పనిచేస్తుంది.
అప్డేట్స్ హామీ: పోకో ఈ పరికరానికి 2 సంవత్సరాల ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్స్, 4 సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ను హామీ ఇచ్చింది.
డిజైన్ అండ్ మన్నిక: ఇది 7.99ఎంఎం సన్నని ప్రొఫైల్తో, క్వాడ్-కర్వ్డ్ బ్యాక్ను కలిగి ఉంది. వాటర్ అండ్ డస్ట్ రెసిస్టెన్స్ కోసం ఐపీ64 రేటింగ్ను కలిగి ఉంది.
కలర్స్: మిస్టిక్ పర్పుల్, స్ప్రింగ్ గ్రీన్, పవర్ బ్లాక్ అనే మూడు రంగుల ఎంపికలలో లభిస్తుంది.