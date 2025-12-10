Edit Profile
    6000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో కొత్త బడ్జెట్​ ఫ్రెండ్లీ స్మార్ట్​ఫోన్​- పోకో సీ85 ధర ఎంతంటే..

    పోకో సంస్థ నుంచి పోకో సీ85 5జీ స్మార్ట్​ఫోన్​ ఇండియాలో లాంచ్​ అయ్యింది. ఇదొక బడ్జెట్​ ఫ్రెండ్లీ స్మార్ట్​ఫోన్​.​ 50ఎంపీ కెమెరా, 6000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ వంటి ఫీచర్స్​ ఇందులో ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ గ్యాడ్జెట్​ ధర వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 10, 2025 6:15 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    చైనాకు చెందిన స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ పోకో.. భారత్‌లో తన లేటెస్ట్ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ స్మార్ట్‌ఫోన్​ని లాంచ్​ చేసింది. దాని పేరు పోకో సీ85 5జీ. రూ. 12,000 లోపు సెగ్మెంట్‌ను టార్గెట్​ చేసుకుని ఈ కొత్త డివైజ్‌ను రూపొందించినట్టు కంపెనీ ప్రకటించింది. ముఖ్యంగా భారీ బ్యాటరీ లైఫ్, పెద్ద డిస్‌ప్లేపై దృష్టి పెట్టినట్టు తెలిపింది.

    పోకో సీ85 ధర ఎంతంటే..
    పోకో సీ85 ధర ఎంతంటే..

    కొత్త పోకో సీ85 5జీ స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్‌లో ఉన్న ఇన్ఫీనిక్స్​ హాట్​ 50, ఐక్యూ జెడ్​10 లైట్​, ఒప్పో కే13ఎక్స్​, లావా బ్లేజ్​ 3 వంటి మోడళ్లకు గట్టి పోటీ ఇవ్వడానికి సిద్ధమైంది.

    పోకో సీ85 5జీ ధరలు, ఆఫర్లు..

    పోకో సీ85 5జీ స్మార్ట్‌ఫోన్ మూడు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. వాటి ఇంట్రొడక్టరీ ప్రైజ్​ వివరాలు..

    • 4GB ర్యామ్ + 128GB స్టోరేజ్- రూ. 11,999
    • 6GB ర్యామ్ + 128GB స్టోరేజ్- రూ. 12,999
    • 8GB ర్యామ్ + 128GB స్టోరేజ్- రూ. 13,999

    లాంచ్ ఆఫర్: కొనుగోలుదారులు హెచ్​డీఎఫ్​సీ, ఐసీఐసీఐ, లేదా ఎస్బీఐ క్రెడిట్ లేదా డెబిట్ కార్డులను ఉపయోగించి రూ. 1,000 ఇన్​స్టెంట్​ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు.

    లేదా, పాత స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై రూ. 1,000 ఎక్స్​ఛేంజ్​ బోనస్ కూడా ఎంచుకోవచ్చు!

    ఈ ఆఫర్ల ద్వారా పోకో సీ85 5జీ ప్రారంభ ధరలు వరుసగా రూ. 10,999, రూ. 11,999, రూ. 12,999 కి తగ్గుతాయి.

    ఈ బడ్జెట్​ ఫ్రెండ్లీ స్మార్ట్​ఫోన్ అమ్మకాలు డిసెంబర్ 16వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి ఈ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్ ఫ్లిప్​కార్ట్​ ద్వారా ప్రత్యేకంగా ప్రారంభమవుతాయి.

    పోకో సీ85 5జీ ఫీచర్లు..

    డిస్‌ప్లే: 6.9-ఇంచ్​ భారీ హెచ్​డీ+ డిస్‌ప్లే, 120హెచ్​జెడ్​ అడాప్టివ్ రిఫ్రెష్ రేట్‌తో వస్తుంది.

    ప్రాసెసర్: ఈ బడ్జెట్​ ఫ్రెండ్లీ పోకో సీ85 స్మార్ట్​ఫోన్​ మీడియాటెక్​ డైమెన్సిటీ 6300 ప్రాసెసర్‌తో పనిచేస్తుంది. ఈ చిప్‌సెట్ AnTuTu స్కోర్‌లో 4,50,000 పైన సాధిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.

    ర్యామ్ అండ్​ స్టోరేజ్: గరిష్టంగా 8GB LPDDR4x ర్యామ్ మరియు 128GB యూఎఫ్​ఎస్​ 2.2 స్టోరేజ్ వరకు లభిస్తుంది. మైక్రో ఎస్​డీ కార్డు ద్వారా స్టోరేజ్‌ను 1టీబీ వరకు పెంచుకునే అవకాశం ఉంది.

    బ్యాటరీ: 6,000ఎంఏహెచ్​ సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది రెండు రోజుల కంటే ఎక్కువ వినియోగాన్ని అందిస్తుంది!

    ఛార్జింగ్: 33డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంది, దీని ద్వారా కేవలం 28 నిమిషాల్లో ఫోన్ 50 శాతం ఛార్జ్ అవుతుంది.

    రివర్స్ ఛార్జింగ్: ఇది 10డబ్ల్యూ వైర్డ్ రివర్స్ ఛార్జింగ్‌ను కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీని ద్వారా టీడబ్ల్యూఎస్​ ఇయర్‌బడ్స్ వంటి యాక్సెసరీలను ఛార్జ్ చేసుకోవడానికి ఈ ఫోన్‌ను పవర్ బ్యాంక్‌లా ఉపయోగించవచ్చు.

    కెమెరా: ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ వెనుకవైపు 50ఎంపీ ఏఐ డ్యూయల్ రేర్ కెమెరా సెటప్, ముందువైపు సెల్ఫీల కోసం 8MP ఫ్రంట్ షూటర్ ఉన్నాయి.

    ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత హైపర్​ఓఎస్​ 2.2 పై పనిచేస్తుంది.

    అప్‌డేట్స్ హామీ: పోకో ఈ పరికరానికి 2 సంవత్సరాల ఆండ్రాయిడ్ అప్‌డేట్స్, 4 సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్‌డేట్స్‌ను హామీ ఇచ్చింది.

    డిజైన్ అండ్​ మన్నిక: ఇది 7.99ఎంఎం సన్నని ప్రొఫైల్‌తో, క్వాడ్-కర్వ్డ్ బ్యాక్‌ను కలిగి ఉంది. వాటర్​ అండ్​ డస్ట్​ రెసిస్టెన్స్​ కోసం ఐపీ64 రేటింగ్‌ను కలిగి ఉంది.

    కలర్స్​: మిస్టిక్ పర్పుల్, స్ప్రింగ్ గ్రీన్, పవర్ బ్లాక్ అనే మూడు రంగుల ఎంపికలలో లభిస్తుంది.

