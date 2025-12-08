Edit Profile
    7400ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో OnePlus 15R.. ఇండియా లాంచ్​ డేట్​ ఇదే..

    వన్‌ప్లస్ 15ఆర్ స్మార్ట్​ఫోన్​పై కీలక వివరాలు విడుదలయ్యాయి. ఈ గ్యాడ్జెట్​ 7400ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో వస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​కి సంబంధించిన వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 08, 2025 6:00 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ వన్‌ప్లస్ నుంచి కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​ డిసెంబర్ 17న లాంచ్​కానుంది. దాని పేరు వన్​ప్లస్​ 15ఆర్​. తాజాగా ఈ గ్యాడ్జెట్​ గురించి మరికొన్ని ముఖ్యమైన వివరాలను సంస్థ వెల్లడించింది. బ్యాటరీ, డిస్‌ప్లే, వీడియో రికార్డింగ్ సామర్థ్యాలలో కీలకమైన అప్‌గ్రేడ్‌లను ఈ ఫోన్ కలిగి ఉంటుందని కంపెనీ తెలిపింది. గతంలో తమ ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్‌లకు మాత్రమే పరిమితమైన ఫీచర్లను ‘ఆర్’ సిరీస్‌లో భాగంగా తీసుకురావడం ద్వారా, ఈ మోడల్ ఒక పెద్ద ముందడుగు వేయనుందని వన్‌ప్లస్ పేర్కొంది.

    వన్​ప్లస్​ 15ఆర్​.. (OnePlus)
    వన్‌ప్లస్ 15ఆర్: బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్ వివరాలు (అఫీషియల్​)..

    బ్యాటరీ సామర్థ్యం: వన్‌ప్లస్ 15ఆర్‌లో 7400ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ ఉంటుందని కంపెనీ ధృవీకరించింది. ఇది వన్‌ప్లస్ 15లో ఉన్న 7300ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ కంటే కొద్దిగా పెద్దది. ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ 80డబ్ల్యూ SUPERVOOC ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.

    ఈ బ్యాటరీని దీర్ఘకాలిక వినియోగానికి అనుగుణంగా తయారుచేశామని, ప్రతిరోజూ ఛార్జింగ్ చేసినప్పటికీ, నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా కనీసం 80 శాతం సామర్థ్యాన్ని ఇది నిలుపుకుంటుందని కంపెనీ చెబుతోంది!

    బ్యాటరీ జీవితకాలాన్ని పెంచడానికి, శక్తి సాంద్రతను పెంచడానికి అనోడ్​లోకి సిలికాన్‌ను జోడించే సిలికాన్ నానోస్టాక్ టెక్నాలజీని ఇందులో వాడుతున్నారు.

    చైనాలో విడుదలైన వన్‌ప్లస్ ఏస్ 6టీ 8300ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో, 100డబ్ల్యూ ఛార్జింగ్‌తో లాంచ్​ అవ్వగా.. గ్లోబల్ వేరియంట్‌లో బ్యాటరీ పరిమాణం తగ్గుతుందని వచ్చిన నివేదికలను ఈ ప్రకటన ద్వారా కంపెనీ ధృవీకరించింది.

    వన్‌ప్లస్ 15ఆర్: కీలక ఫీచర్లు (అంచనా)

    వన్‌ప్లస్ 15ఆర్ స్మార్ట్​ఫోన్​ 165హెచ్​జెడ్​ రిఫ్రెష్ రేట్‌తో కూడిన 1.5కే అమోఎల్​ఈడీ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. దీని పీక్​ బ్రైట్​నెస్​ 1,800 నిట్స్ వరకు ఉంటుంది. డిఫాల్ట్‌గా 2 నిట్స్ వరకు, లేదా 'రెడ్యూస్ వైట్ పాయింట్' ఫీచర్ ద్వారా 1 నిట్ వరకు కాంతిని తగ్గించుకోవచ్చు.

    ఈ స్క్రీన్ టీయూవీ రైన్‌ల్యాండ్ ఇంటెలిజెంట్ ఐ కేర్ 5.0 ని కలిగి ఉంది. అంటే, ఎక్కువసేపు చూసినా కళ్లకు స్ట్రైన్​ తగ్గేలా దీన్ని రూపొందించారు.

    వన్‌ప్లస్ 15ఆర్‌లో 4కే వీడియోను 120ఎఫ్​పీఎస్​ వద్ద రికార్డ్ చేయవచ్చని వన్‌ప్లస్ ధృవీకరించింది. ఈ ఫీచర్ ఇంతకుముందు కేవలం వన్‌ప్లస్ 15 ఫ్లాగ్‌షిప్‌కు మాత్రమే పరిమితమైంది.

    కెమెరా స్పెసిఫికేషన్లను పూర్తిస్థాయిలో ప్రకటించనప్పటికీ, ఇది డ్యూయల్-కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుందని, అయితే వన్‌ప్లస్ 13ఆర్‌లో ఉన్న టెలిఫొటో లెన్స్ మాత్రం ఇందులో ఉండదని కంపెనీ తెలిపింది.

    ఈ కొత్త డివైజ్ ఇటీవల విడుదలైన వన్‌ప్లస్ ఫోన్‌లలో కనిపించిన ప్లస్ మైండ్ అనే ఫీచర్‌కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.

    ప్లస్​ కీని ఉపయోగించి, వినియోగదారులు ఆన్-స్క్రీన్ సమాచారాన్ని తెలుసుకోవచ్చు. ప్లస్ మైండ్ ఆ సమాచారాన్ని విశ్లేషించి రిమైండర్లు, ఈవెంట్‌లు లేదా వెతకడానికి వీలైన నోట్స్ రూపంలో తయారు చేస్తుంది.

