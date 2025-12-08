7400ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీతో OnePlus 15R.. ఇండియా లాంచ్ డేట్ ఇదే..
వన్ప్లస్ 15ఆర్ స్మార్ట్ఫోన్పై కీలక వివరాలు విడుదలయ్యాయి. ఈ గ్యాడ్జెట్ 7400ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీతో వస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ వన్ప్లస్ నుంచి కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ డిసెంబర్ 17న లాంచ్కానుంది. దాని పేరు వన్ప్లస్ 15ఆర్. తాజాగా ఈ గ్యాడ్జెట్ గురించి మరికొన్ని ముఖ్యమైన వివరాలను సంస్థ వెల్లడించింది. బ్యాటరీ, డిస్ప్లే, వీడియో రికార్డింగ్ సామర్థ్యాలలో కీలకమైన అప్గ్రేడ్లను ఈ ఫోన్ కలిగి ఉంటుందని కంపెనీ తెలిపింది. గతంలో తమ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్లకు మాత్రమే పరిమితమైన ఫీచర్లను ‘ఆర్’ సిరీస్లో భాగంగా తీసుకురావడం ద్వారా, ఈ మోడల్ ఒక పెద్ద ముందడుగు వేయనుందని వన్ప్లస్ పేర్కొంది.
వన్ప్లస్ 15ఆర్: బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్ వివరాలు (అఫీషియల్)..
బ్యాటరీ సామర్థ్యం: వన్ప్లస్ 15ఆర్లో 7400ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుందని కంపెనీ ధృవీకరించింది. ఇది వన్ప్లస్ 15లో ఉన్న 7300ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ కంటే కొద్దిగా పెద్దది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 80డబ్ల్యూ SUPERVOOC ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
ఈ బ్యాటరీని దీర్ఘకాలిక వినియోగానికి అనుగుణంగా తయారుచేశామని, ప్రతిరోజూ ఛార్జింగ్ చేసినప్పటికీ, నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా కనీసం 80 శాతం సామర్థ్యాన్ని ఇది నిలుపుకుంటుందని కంపెనీ చెబుతోంది!
బ్యాటరీ జీవితకాలాన్ని పెంచడానికి, శక్తి సాంద్రతను పెంచడానికి అనోడ్లోకి సిలికాన్ను జోడించే సిలికాన్ నానోస్టాక్ టెక్నాలజీని ఇందులో వాడుతున్నారు.
చైనాలో విడుదలైన వన్ప్లస్ ఏస్ 6టీ 8300ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీతో, 100డబ్ల్యూ ఛార్జింగ్తో లాంచ్ అవ్వగా.. గ్లోబల్ వేరియంట్లో బ్యాటరీ పరిమాణం తగ్గుతుందని వచ్చిన నివేదికలను ఈ ప్రకటన ద్వారా కంపెనీ ధృవీకరించింది.
వన్ప్లస్ 15ఆర్: కీలక ఫీచర్లు (అంచనా)
వన్ప్లస్ 15ఆర్ స్మార్ట్ఫోన్ 165హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్తో కూడిన 1.5కే అమోఎల్ఈడీ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. దీని పీక్ బ్రైట్నెస్ 1,800 నిట్స్ వరకు ఉంటుంది. డిఫాల్ట్గా 2 నిట్స్ వరకు, లేదా 'రెడ్యూస్ వైట్ పాయింట్' ఫీచర్ ద్వారా 1 నిట్ వరకు కాంతిని తగ్గించుకోవచ్చు.
ఈ స్క్రీన్ టీయూవీ రైన్ల్యాండ్ ఇంటెలిజెంట్ ఐ కేర్ 5.0 ని కలిగి ఉంది. అంటే, ఎక్కువసేపు చూసినా కళ్లకు స్ట్రైన్ తగ్గేలా దీన్ని రూపొందించారు.
వన్ప్లస్ 15ఆర్లో 4కే వీడియోను 120ఎఫ్పీఎస్ వద్ద రికార్డ్ చేయవచ్చని వన్ప్లస్ ధృవీకరించింది. ఈ ఫీచర్ ఇంతకుముందు కేవలం వన్ప్లస్ 15 ఫ్లాగ్షిప్కు మాత్రమే పరిమితమైంది.
కెమెరా స్పెసిఫికేషన్లను పూర్తిస్థాయిలో ప్రకటించనప్పటికీ, ఇది డ్యూయల్-కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుందని, అయితే వన్ప్లస్ 13ఆర్లో ఉన్న టెలిఫొటో లెన్స్ మాత్రం ఇందులో ఉండదని కంపెనీ తెలిపింది.
ఈ కొత్త డివైజ్ ఇటీవల విడుదలైన వన్ప్లస్ ఫోన్లలో కనిపించిన ప్లస్ మైండ్ అనే ఫీచర్కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.
ప్లస్ కీని ఉపయోగించి, వినియోగదారులు ఆన్-స్క్రీన్ సమాచారాన్ని తెలుసుకోవచ్చు. ప్లస్ మైండ్ ఆ సమాచారాన్ని విశ్లేషించి రిమైండర్లు, ఈవెంట్లు లేదా వెతకడానికి వీలైన నోట్స్ రూపంలో తయారు చేస్తుంది.