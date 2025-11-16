Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    వన్‌ప్లస్ 15ఆర్ 5జీ వర్సెస్​ 13ఆర్ 5జీ- రెండు ఫోన్స్​లో తేడా ఏంటి? ధరలు ఎంత?

    వన్‌ప్లస్ 15ఆర్ 5జీ వర్సెస్​ 13ఆర్ 5జీ.. కొత్త అప్‌గ్రేడ్‌లు ఏంటి? కొనుగోలు చేయదగినదేనా? ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Nov 16, 2025 4:00 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఆర్ సిరీస్​లో కొత్త మోడల్‌ను త్వరలోనే లాంచ్​ చేయనున్నట్టు ప్రకటించింది వన్‌ప్లస్ సంస్థ. ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ పేరు​ వన్‌ప్లస్ 15ఆర్​. గత కొన్ని వారాలుగా, ఈ కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్​పై అనేక రూమర్స్​, లీక్స్​ వెలువడుతున్నాయి. దీని ద్వారా ఈ గ్యాడ్జెట్​ నుంచి మనం ఏం ఆశించవచ్చో ముందే తెలుస్తోంది! అందువల్ల, రాబోయే వన్‌ప్లస్ 15ఆర్ 5జీలోని అప్‌గ్రేడ్‌లను బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి, దాని మునుపటి మోడల్ వన్‌ప్లస్ 13ఆర్ 5జీతో పోల్చాము. ఇది కొనుగోలు చేయదగినదేనా అని ఇక్కడ తెలుసుకుందాము.

    వన్‌ప్లస్ 15ఆర్ 5జీ వర్సెస్​ 13ఆర్ 5జీ
    వన్‌ప్లస్ 15ఆర్ 5జీ వర్సెస్​ 13ఆర్ 5జీ

    వన్​ప్లస్​ 15ఆర్​- డిజైన్, డిస్‌ప్లే

    1. డిజైన్​

    వన్‌ప్లస్ 15ఆర్ 5జీ : డిజైన్ పరంగా, వన్‌ప్లస్ 13ఆర్ వృత్తాకార కెమెరా మాడ్యూల్‌కు బదులుగా, 15ఆర్​లో సరికొత్త కెమెరా మాడ్యూల్‌ ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్‌ను ఉంచేందుకు ఇందులో చదరపు ఆకారంలోని కెమెరా ఐలాండ్‌ను ఆశించవచ్చు. అదనంగా, వన్‌ప్లస్ 15ఆర్ ఫ్లాట్ డిజైన్‌తో రావచ్చు.

    2. డిస్‌ప్లే

    వన్‌ప్లస్ 15ఆర్ 5జీ: ఇందులో 6.83-అంగుళాల అమోఎల్​ఈడీ డిస్‌ప్లే ఉండవచ్చు. ఇది 165హెచ్​జెడ్​ రిఫ్రెష్ రేట్, 5000 నిట్స్ వరకు పీక్​ బ్రైట్​నెస్​ని అందించే అవకాశం ఉంది.

    వన్‌ప్లస్ 13ఆర్ 5జీ: ఈ మోడల్‌లో 6.78-అంగుళాల అమోఎల్​ఈడీ డిస్‌ప్లే ఉంది. ఇది 120హెచ్​జెడ్​ రిఫ్రెష్ రేట్, 4500 నిట్స్ వరకు పీక్​ బ్రైట్​నెస్​ అందిస్తుంది.

    వన్​ప్లస్​ 15ఆర్​- పనితీరు, బ్యాటరీ

    1. ప్రాసెసర్

    వన్‌ప్లస్ 15ఆర్ 5జీ: గత సంవత్సరం వన్‌ప్లస్ 13 మోడల్‌లో ఉన్నట్లుగానే, ఇది స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ ప్రాసెసర్‌తో పనిచేసే అవకాశం ఉంది.

    వన్‌ప్లస్ 13ఆర్ 5జీ: దీనికి స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 జెన్ 3 ప్రాసెసర్ పవర్​ని ఇచ్చింది.

    2. బ్యాటరీ

    వన్‌ప్లస్ 15ఆర్ 5జీ: దీర్ఘకాలిక పనితీరు కోసం, ఈ కొత్త మోడల్ 7000ఎంఏహెచ్​ భారీ బ్యాటరీ మద్దతుతో రానున్నట్లు పుకారు ఉంది. అంతేకాకుండా, ఇది వేగవంతమైన 100డబ్ల్యూ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌ను కూడా అందిస్తుందని అంచనా.

    వన్‌ప్లస్ 13ఆర్ 5జీ: ఇది 6000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ మద్దతుతో వచ్చింది.

    వన్​ప్లస్​ 15ఆర్​- కెమెరా

    వన్‌ప్లస్ 15ఆర్ 5జీ: ఇందులో ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఉండవచ్చు. ఇందులో 50ఎంపీ మెయిన్ కెమెరా, 8ఎంపీ అల్ట్రావైడ్ కెమెరా, 50ఎంపీ టెలిఫోటో లెన్స్ ఉండవచ్చు.

    వన్‌ప్లస్ 13ఆర్ 5జీ: ఈ మోడల్‌లో 50ఎంపీ మెయిన్ కెమెరా, 8ఎంపీ అల్ట్రావైడ్ కెమెరా, 2ఎంపీ మ్యాక్రో లెన్స్ ఉన్నాయి. కెమెరా సెటప్‌లో 15ఆర్ మోడల్ మెరుగైన టెలిఫోటో లెన్స్‌తో వస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

    వన్​ప్లస్​ 15ఆర్​- ధర (అంచనా)

    వన్‌ప్లస్ 13ఆర్ 5జీ: బేస్ వేరియంట్ (12జీబీ+ 256జీబీ) రూ. 39,999 ప్రారంభ ధరతో లాంచ్ అయింది.

    వన్‌ప్లస్ 15ఆర్ 5జీ: దీని ధర సుమారు రూ. 42,999 నుంచి రూ. 44,990 మధ్య ఉండే అవకాశం ఉంది.

    News/News/వన్‌ప్లస్ 15ఆర్ 5జీ వర్సెస్​ 13ఆర్ 5జీ- రెండు ఫోన్స్​లో తేడా ఏంటి? ధరలు ఎంత?
    News/News/వన్‌ప్లస్ 15ఆర్ 5జీ వర్సెస్​ 13ఆర్ 5జీ- రెండు ఫోన్స్​లో తేడా ఏంటి? ధరలు ఎంత?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes