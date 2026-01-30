Edit Profile
    Realme P4 Power : దేశంలోనే తొలి 10,000 ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ స్మార్ట్​ఫోన్​ ఇది- ధర ఎంతంటే..

    స్మార్ట్‌ఫోన్ చరిత్రలో సరికొత్త రికార్డు సృష్టిస్తూ 10,001 ఎంఏహెచ్​ భారీ బ్యాటరీతో 'రియల్‌మీ పీ4 పవర్ 5డీ' భారత మార్కెట్​లోకి అడుగుపెట్టింది. రూ. 25,999 ప్రారంభ ధరతో వస్తున్న ఈ ఫోన్ ఫస్ట్ లుక్, ఫీచర్స్​ సహా ఇతర వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Jan 30, 2026 7:30 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ఒకప్పుడు కేవలం ఊహలకే పరిమితమైన భారీ బ్యాటరీ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఇప్పుడు నిజమైంది! రియల్‌మీ సంస్థ ఏకంగా 10,001 ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో కూడిన సరికొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​ని ఇండియాలో లాంచ్ చేసింది. దాని పేరు రియల్‌మీ పీ4 పవర్ 5జీ. ఇండియాలో లాంచ్​ అయిన తొలి 10,000 ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ స్మార్ట్​ఫోన్​ ఇదే కావడం విశేషం. ఈ నేపథ్యంలో ఈ గ్యాడ్జెట్​కి సంబంధించిన వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    రియల్​మీ పీ4 పవర్​..
    రియల్​మీ పీ4 పవర్​..

    రియల్​మీ పీ4 పవర్​- డిజైన్, బిల్డ్ క్వాలిటీ..

    హెచ్​టీ టెక్​ టీమ్​ వద్ద ఉన్న రియల్​మీ పీ4 పవర్ ట్రాన్స్ సిల్వర్ కలర్ వేరియంట్ చాలా ప్రీమియం లుక్‌తో ఉంది. 10,001 ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ ఉన్నప్పటికీ, ఇది సాధారణ స్మార్ట్‌ఫోన్​లాగే కనిపిస్తుంది తప్ప భారీగా ఏమీ అనిపించదు. దీని బరువు 219 గ్రాములు ఉన్నా, చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు సౌకర్యవంతంగానే ఉంటుంది. మునుపటి కంటే ఎక్కువ సిలికాన్ కంటెంట్ ఉన్న 'సిలికాన్-కార్బన్' బ్యాటరీని వాడటం వల్లే ఫోన్ సైజు పెరగకుండా ఈ భారీ బ్యాటరీని అమర్చగలిగామని రియల్‌మీ పేర్కొంది.

    ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ సిల్వర్‌తో పాటు ట్రాన్స్ ఆరెంజ్, ట్రాన్స్ బ్లూ రంగుల్లోనూ లభిస్తుంది.

    రియల్​మీ పీ4 పవర్- పర్ఫార్మెన్స్, సాఫ్ట్‌వేర్..

    స్మార్ట్​ఫోన్‌లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 అల్ట్రా చిప్‌సెట్ వాడారు. దీనికి తోడు రియల్‌మీ తన ఫ్లాగ్‌షిప్ జీటీ8 ప్రోలో వాడే 'హైపర్ విజన్ ఏఐ' చిప్‌ను కూడా ఇందులో జత చేసింది. "ఈ చిప్ వల్ల గేమింగ్‌లో 144ఎఫ్​పీఎస్​ వరకు సపోర్ట్ లభిస్తుంది, వీడియోలను 1.5కే రిజల్యూషన్‌కు అప్‌స్కేల్ చేయవచ్చు," అని కంపెనీ వివరించింది. ఫోన్ ఆపరేషన్​ చాలా స్మూత్‌గా ఉంటుంది.

    డిస్‌ప్లే: రియల్‌మీ పీ4 పవర్​లో 144హెచ్​జెడ్​ రిఫ్రెష్ రేట్ కలిగిన 4డీ కర్వ్డ్ అమోలెడ్ డిస్‌ప్లే ఉంది. దీని గరిష్ట బ్రైట్‌నెస్ 6,500 నిట్స్ కావడం విశేషం. ఎడ్జెస్ వద్ద ఉన్న స్వల్ప కర్వ్ వల్ల ఫోన్ మరింత స్లిమ్‌గా కనిపిస్తుంది. ఎండలో కూడా స్క్రీన్ చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.

    రియల్​మీ పీ4 పవర్- బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్..

    ఈ రియల్​మీ పీ4 పవర్​కు ఇదే అతిపెద్ద బలం. 10,000 ఎంఏహెచ్​ కేటగిరీలో 'టీయూవీ ఫైవ్ స్టార్ సేఫ్టీ' సర్టిఫికేషన్ పొందిన తొలి స్మార్ట్‌ఫోన్ ఇదే. ఎనిమిదేళ్ల తర్వాత కూడా బ్యాటరీ హెల్త్ 80 శాతం ఉండేలా 1,650 ఛార్జ్ సైకిల్స్ వరకు ఇది తట్టుకుంటుంది. 80డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సాయంతో కేవలం 36 నిమిషాల్లో 50 శాతం ఛార్జ్ అవుతుందని కంపెనీ చెబుతోంది. అంతేకాదు, 27డబ్ల్యూ రివర్స్ ఛార్జింగ్‌తో ఈ ఫోన్‌ను పవర్ బ్యాంక్‌లా వాడుకుని ఇతర ఫోన్లను కూడా ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.

    కెమెరా పనితీరు: ఇందులో 50ఎంపీ+ 8ఎంపీ డ్యూయెల్​ రేర్​ కెమెరా ఉంది. వెలుతురులో ఫోటోలు చాలా షార్ప్‌గా, సహజమైన రంగులతో వస్తున్నాయి. కెమెరా యాప్‌లో ఫీచర్లు కూడా బాగున్నాయి. ఇక సెల్ఫీ, వీడియో కాల్స్​ కోసం ఇందులో 16ఎంపీ ఫ్రెంట్​ కెమెరాను సంస్థ ఇచ్చింది.

    రియల్​మీ పీ4 పవర్- ధర, ఆఫర్లు..

    రియల్​మీ పీ4 పవర్ ధరలు ఇలా ఉన్నాయి..

    8GB + 128GB: రూ. 25,999

    8GB + 256GB: రూ. 27,999

    12GB + 256GB: రూ. 30,999

    బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ లేదా ఎక్స్​ఛేంజ్​ ఆఫర్ ద్వారా రూ. 2,000 వరకు తగ్గించుకోవచ్చు (అంటే రూ. 23,999 నుంచే లభిస్తుంది). ఫిబ్రవరి 5న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ఫ్లిప్‌కార్ట్, రియల్‌మీ వెబ్‌సైట్లలో ఈ రియల్​మీ పీ4 పవర్ సేల్ మొదలవుతుంది. మొదటి సేల్‌లో కొనేవారికి రూ. 2,999 విలువైన నాలుగేళ్ల బ్యాటరీ వారంటీ కూడా ఉచితంగా లభిస్తుంది.

