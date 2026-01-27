Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఏ57 ఫస్ట్ లుక్- అదిరిపోయే డిజైన్, స్లిమ్ బాడీతో కొత్త మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్‌ఫోన్!

    శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఏ57 చైనా టెన్నా డేటాబేస్‌లో ప్రత్యక్షమైంది. మునుపటి మోడల్స్ కంటే స్లిమ్ బాడీ, పవర్‌ఫుల్ బ్యాటరీ, అడ్వాన్స్‌డ్ ఫీచర్లతో వస్తున్న ఈ ఫోన్ త్వరలోనే భారత మార్కెట్​లో లాంచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.

    Published on: Jan 27, 2026 2:01 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    టెక్ దిగ్గజం శాంసంగ్​ తన తదుపరి మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్‌ఫోన్ ‘గెలాక్సీ ఏ57’ని లాంచ్​ చేసేందుకు రంగం సిద్ధం చేస్తోంది. చైనాకు చెందిన టెలికాం అథారిటీ ‘టెన్నా’ డేటాబేస్‌లో ఈ ఫోన్ తాజాగా దర్శనమిచ్చింది. గత వారమే దీనికి సంబంధించిన రెగ్యులేటరీ లిస్టింగ్ వెలుగులోకి రాగా, ఇప్పుడు అధికారిక చిత్రాలు కూడా బయటకు వచ్చాయి.

    శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఏ57..
    శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఏ57..

    ఈ ఫోన్ ఇప్పటికే బ్యూరో ఆఫ్​ ఇండియన్​ స్టాండర్డ్స్​ (బీఐఎస్​) డేటాబేస్‌లో కూడా కనిపించిన నేపథ్యంలో, గెలాక్సీ ఏ37 మోడల్‌తో కలిసి ఇది త్వరలోనే మార్కెట్​లోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఏ57 గురించి ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఏ57 డిజైన్: మరింత స్లిమ్.. మరింత లైట్!

    టెన్నా చిత్రాల ప్రకారం, గెలాక్సీ ఏ57 స్మార్ట్​ఫోన్​ పర్పుల్/లావెండర్ రంగులో మెరిసిపోతోంది. ఇది పాత గెలాక్సీ ఏ56 డిజైన్‌ను పోలి ఉన్నప్పటికీ, దానికంటే చాలా స్లిమ్​గా, తేలికగా ఉండటం విశేషం. పాత మోడల్ 7.4 ఎంఎం మందం, 198 గ్రాముల బరువు ఉండగా.. కొత్త ఏ57 కేవలం 6.9 ఎంఎం మందం, 182 గ్రాముల బరువుతో రానుంది. శాంసంగ్​ తన రాబోయే గెలాక్సీ ఎస్​26 సిరీస్‌లో ప్రవేశపెట్టబోయే కొత్త డిజైన్ శైలిని ఈ ఫోన్‌లోనూ చూడవచ్చు.

    శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఏ57- కీలక ఫీచర్లు (అంచనా)..

    డిజైన్ పరంగా పవర్, వాల్యూమ్ బటన్ల కోసం శాంసంగ్​ తన సిగ్నేచర్ ‘కీ ఐలాండ్’ లేఅవుట్‌ను ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​లో కొనసాగించింది. వెనుక వైపు నిలువుగా ఉండే కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఈ ఫోన్ ఫీచర్లను ఒకసారి పరిశీలిస్తే:

    డిస్‌ప్లే: ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​లో 6.6-ఇంచ్​ ఫుల్-హెచ్‌డీ ప్లస్ (1080 × 2340 పిక్సెల్స్) అమోలెడ్ ప్యానెల్‌ను అమర్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఇది 16 మిలియన్ రంగులకు సపోర్ట్ చేస్తుంది.

    సెక్యూరిటీ: భద్రత కోసం ఇన్-డిస్‌ప్లే ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్‌తో పాటు ఫేస్ రికగ్నిషన్ ఫీచర్‌ను కూడా అందించారు.

    ప్రాసెసర్ అండ్​ స్టోరేజ్: ఈ ఫోన్‌లో 2.9జీహెచ్​జెడ్​ క్లాక్ స్పీడ్‌తో పనిచేసే సరికొత్త ఎగ్జినోస్ 1680 ఆక్టా-కోర్ చిప్‌సెట్ ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇది 8జీబీ, 12జీబీ ర్యామ్ వేరియంట్లతో పాటు 256జీబీ వరకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఆప్షన్లలో లభించవచ్చు.

    కెమెరా: ఫోన్ వెనుక భాగంలో మూడు కెమెరాలు ఉంటాయి. అందులో 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో పాటు 12 మెగాపిక్సెల్, 5 మెగాపిక్సెల్ సెన్సార్లు ఉన్నాయి. సెల్ఫీల కోసం 12 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను ఇచ్చారు.

    బ్యాటరీ: ఇందులో 5,000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ ఉంటుంది. దీనికి 45డబ్ల్యూ వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా లభిస్తుంది.

    ఈ శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఏ57 అధికారిక లాంచ్ తేదీ, ధర వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉన్నప్పటికీ, స్లిమ్ డిజైన్, మెరుగైన పర్ఫార్మెన్స్ కోరుకునే మిడ్-రేంజ్ వినియోగదారులకు ఈ ఫోన్​ ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుందని టెక్​ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

    recommendedIcon
    News/News/శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఏ57 ఫస్ట్ లుక్- అదిరిపోయే డిజైన్, స్లిమ్ బాడీతో కొత్త మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్‌ఫోన్!
    News/News/శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఏ57 ఫస్ట్ లుక్- అదిరిపోయే డిజైన్, స్లిమ్ బాడీతో కొత్త మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్‌ఫోన్!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes