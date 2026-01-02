Edit Profile
    విదేశాల్లోని భారతీయుల కోసం ‘రామానుజన్​ ఫెలోషిప్​’- నెలకు రూ. 1.35లక్షల వేతనంతో..

    విదేశాల్లో స్థిరపడిన భారతీయ, భారత సంతతి శాస్త్రవేత్తలు స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చి పరిశోధనలు చేసేందుకు 'రామానుజన్ ఫెలోషిప్' ద్వారా గొప్ప అవకాశాన్ని ఇస్తోంది ప్రభుత్వం. ఈ ఫెలోషిప్​ ద్వారా నెలకు రూ. 1.35 లక్షల గౌరవ వేతనంతో పాటు భారీ రీసెర్చ్ గ్రాంట్లను పొందే వీలుంది.

    Published on: Jan 02, 2026 6:00 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    తమ మేధస్సుతో విదేశీ గడ్డపై అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్న భారతీయ శాస్త్రవేత్తలు, ఇంజినీర్లు మళ్లీ ఇండియాకు తిరిగొచ్చి తమ పరిశోధనలు కొనసాగించేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ గొప్ప అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. అదే 'రామానుజన్ ఫెలోషిప్'. దేశంలోని సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రంగాల్లో నూతన ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహించేందుకు, ప్రతిభావంతులైన ప్రవాస భారతీయులను స్వదేశానికి రప్పించడమే ఈ ప్రోగ్రామ్​ ముఖ్య ఉద్దేశం.

    రామానుజన్​ ఫెలోషిప్​ వివరాలు..
    ఈ ఫెలోషిప్ పొందిన వారు దేశంలోని ఏవైనా ప్రముఖ విద్యా సంస్థలు లేదా యూనివర్సిటీల్లో చేరి తమ పరిశోధనలు చేసుకోవచ్చు. కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని వివిధ విభాగాల నుంచి అదనపు నిధులను కూడా పొందే వీలుంది.

    రామానుజన్​ ఫెలోషిప్​ అర్హతలు ఇవే..

    ఈ రామానుజన్​ ఫెలోషిప్​ కేవలం భారతీయులు, భారత సంతతికి చెందిన శాస్త్రవేత్తలకు, ఇంజనీర్లకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది.

    దరఖాస్తు చేసే సమయానికి అభ్యర్థి వయస్సు 40 ఏళ్ల లోపు ఉండాలి.

    సైన్స్ లేదా ఇంజినీరింగ్‌లో పీహెచ్‌డీ, మెడిసిన్‌లో ఎండీ, లేదా ఇంజినీరింగ్/టెక్నాలజీలో మాస్టర్స్ డిగ్రీ వంటి ఉన్నత విద్యతో పాటు తగిన వృత్తిపరమైన అనుభవం ఉండాలి.

    ప్రస్తుతం విదేశాల్లో పని చేస్తున్న వారు మాత్రమే ఈ ఫెలోషిప్​కి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.

    ఇప్పటికే భారతీయ సంస్థల్లో శాశ్వత లేదా కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన పనిచేస్తున్న వారికి ఇది వర్తించదు. ఒకవేళ ఫెలోషిప్ వచ్చాక ఏదేని సంస్థలో ఉద్యోగం పొందితే, అప్పటి నుంచి ఫెలోషిప్ నిలిచిపోతుంది.

    రామానుజన్​ ఫెలోషిప్​ కాలపరిమితి - ఆర్థిక ప్రయోజనాలు..

    రామానుజన్ ఫెలోషిప్ ఐదేళ్ల పాటు కొనసాగుతుంది. ఎంపికైన అభ్యర్థులకు లభించే ప్రయోజనాలు ఇలా ఉన్నాయి:

    నెలకు రూ. 1,35,000 గౌరవ వేతనం (ఇందులో ఇంటి అద్దె భత్యం -హెచ్​ఆర్​ఏ కూడా కలిసి ఉంటుంది).

    పరిశోధనలకు అవసరమైన ఖర్చులు, ప్రయాణ ఖర్చులు, ఇతర సామాగ్రి కోసం ఏడాదికి రూ. 7 లక్షల రీసెర్చ్ గ్రాంట్ లభిస్తుంది.

    దీనితో పాటు ఓవర్ హెడ్ ఛార్జీల కింద ఏడాదికి అదనంగా రూ. 60,000 అందజేస్తారు.

    రామానుజన్​ ఫెలోషిప్​ దరఖాస్తు విధానం, డెడ్​లైన్​..

    ఈ రామానుజన్​ ఫెలోషిప్​కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోవడానికి, దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అభ్యర్థులు 'అనుసంధాన్ నేషనల్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్' (ఏఎన్​ఆర్​ఎఫ్​) అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించవచ్చు. డెడ్​లైన్​కి సంబంధించిన వివరాలు సైతం అందులోనే ఉంటాయి.

    మన దేశం గర్వించదగ్గ గొప్ప గణిత శాస్త్రవేత్త శ్రీనివాస రామానుజన్ పేరు మీద అందిస్తున్న ఈ ఫెలోషిప్, విదేశాల్లో ఉన్న భారతీయ మేధావులకు ఒక గొప్ప వరమనే చెప్పాలి.

