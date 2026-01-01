Edit Profile
    నిన్న టెంపో డ్రైవర్.. నేడు ఎయిర్‌లైన్ అధినేత: శ్రవణ్ కుమార్ విశ్వకర్మ 'శంఖ్ ఎయిర్' సంచలన గాథ

    కాన్పూర్‌కు చెందిన ఒక సాధారణ టెంపో డ్రైవర్, నేడు సొంతంగా ఎయిర్‌లైన్ కంపెనీని స్థాపించి దేశాన్నే ఆశ్చర్యపరిచారు. శ్రవణ్ కుమార్ విశ్వకర్మ అసాధారణ ప్రస్థానం, ఆయన కలల ప్రాజెక్ట్ 'శంఖ్ ఎయిర్' విశేషాలు మీకోసం.

    Published on: Jan 01, 2026 7:30 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    కలలు కనడం కష్టం కాదు.. కానీ ఆ కలలను నిజం చేసుకునేందుకు పడే తపన, చేసే పోరాటం అసాధారణం. సరిగ్గా ఏడేళ్ల క్రితం కాన్పూర్ వీధుల్లో టెంపో నడిపిన ఒక యువకుడు, ఇప్పుడు ఆకాశంలో విమానాలను నడిపించే స్థాయికి ఎదిగారు. ఆధునిక భారతీయ పారిశ్రామిక రంగంలో శ్రవణ్ కుమార్ విశ్వకర్మ సాగించిన ఈ ప్రయాణం ఒక అద్భుతమైన స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోంది.

    టెంపో సీటు నుంచి విమానయాన సంస్థ వరకు..

    ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని కాన్పూర్‌లో ఒక సాధారణ మధ్యతరగతి కుటుంబంలో శ్రవణ్ కుమార్ జన్మించారు. చిన్నతనంలో చదువుపై పెద్దగా ఆసక్తి ఉండేది కాదు. ఏడేళ్ల క్రితం వరకు ఆయన బతుకు దెరువు కోసం లోడర్‌గా, టెంపో డ్రైవర్‌గా పనిచేశారు. "నేను టెంపోల్లో ప్రయాణించడమే కాదు, వాటిని స్వయంగా నడిపాను. కింది స్థాయి నుంచి వచ్చిన వ్యక్తికి సైకిల్, బస్సు, రైలు, టెంపో.. ఇలా ప్రతి ప్రయాణం గురించి పూర్తి అవగాహన ఉంటుంది" అని శ్రవణ్ కుమార్ తన గతాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు.

    మొదట్లో ఆయన చేసిన కొన్ని చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు దెబ్బతిన్నాయి. సిమెంట్ వ్యాపారంలోకి అడుగుపెట్టడం టర్నింగ్ పాయింట్‌గా మారింది. ఆ తర్వాత ఉక్కు, మైనింగ్, రవాణా రంగాల్లోకి విస్తరించి, తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. భారీ ట్రక్కుల నెట్‌వర్క్‌ను నిర్మించి తన వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని పటిష్టం చేసుకున్నారు.

    'శంఖ్ ఎయిర్' పుట్టుక

    వ్యాపారవేత్తగా నిలదొక్కుకున్నాక, విమానయాన రంగంలోకి ప్రవేశించాలనే ఆలోచన నాలుగేళ్ల క్రితం ఆయనకు వచ్చింది. దీనిపై క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేసి, ప్రభుత్వ నిబంధనలు, ఎన్ఓసీ (NOC) ప్రక్రియలను అర్థం చేసుకున్నారు. "మాలాంటి మధ్యతరగతి కుటుంబాల్లో కేవలం పొట్ట నింపుకుంటే చాలనుకుంటారు. ఇంతటి పెద్ద కల కనడం అంటే అది అత్యాశగానే చూస్తారు. కానీ, విమానం అనేది కేవలం ఒక ప్రయాణ సాధనం మాత్రమే. అది బస్సు లేదా టెంపో లాగా సామాన్యులకు కూడా అందుబాటులో ఉండాలి" అని ఆయన తన లక్ష్యాన్ని వివరించారు. ఈ ఆలోచన నుంచే ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రపు తొలి స్థానిక విమానయాన సంస్థ 'శంఖ్ ఎయిర్' రూపుదిద్దుకుంది.

    2026 జనవరిలోనే ప్రారంభం

    సివిల్ ఏవియేషన్ మినిస్ట్రీ నుంచి ఇప్పటికే ఎన్ఓసీ పొందిన 'శంఖ్ ఎయిర్', 2026 జనవరి మొదటి పక్షంలో విమానయాన కార్యకలాపాలు ప్రారంభించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ప్రారంభంలో మూడు ఎయిర్‌బస్ విమానాలతో లక్నో నుంచి ఢిల్లీ, ముంబై వంటి మెట్రో నగరాలకు సర్వీసులు నడపనున్నారు.

    ఈ సంస్థ ప్రారంభం ద్వారా సురక్షితమైన, సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణాన్ని అతి తక్కువ ధరలోనే సామాన్యులకు అందించడమే తన లక్ష్యమని శ్రవణ్ కుమార్ విశ్వకర్మ ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 'ఆత్మనిర్భర్ భారత్' స్ఫూర్తితో ఒక టెంపో డ్రైవర్ విమానయాన సంస్థ యజమానిగా ఎదిగిన ఈ తీరు, ఎందరో యువతకు కొత్త ఆశలను చిగురింపజేస్తోంది.

    © 2025 HindustanTimes