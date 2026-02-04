వీసా చిక్కులకు చెక్.. బెంగళూరులో గూగుల్ విస్తరణ.. 20,000 కొత్త ఉద్యోగాలకు అవకాశం
అమెరికాలో ట్రంప్ ప్రభుత్వం హెచ్-1బి (H-1B) వీసా నిబంధనలను కఠినతరం చేయడంతో, గూగుల్ మాతృసంస్థ అల్ఫాబెట్ (Alphabet) తన దృష్టిని భారత్ వైపు మళ్లించింది. బెంగళూరులో భారీ ఆఫీస్ స్పేస్ను లీజుకు తీసుకోవడం ద్వారా వేలాది మందికి ఉపాధి కల్పించేందుకు సిద్ధమవుతోంది.
అమెరికాలో మారుతున్న వలస విధానాలు, హెచ్-1బి వీసా ఫీజుల పెంపు వంటి నిర్ణయాలు గ్లోబల్ టెక్ దిగ్గజాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, గూగుల్ (Alphabet) తన కార్యకలాపాలను భారత్లో, ముఖ్యంగా సిలికాన్ వ్యాలీగా పేరుగాంచిన బెంగళూరులో గణనీయంగా విస్తరించాలని నిర్ణయించింది. ఈ విస్తరణ ద్వారా దాదాపు 20,000 కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది.
బెంగళూరులో భారీ క్యాంపస్
బ్లూమ్బెర్గ్ నివేదిక ప్రకారం, ఈస్ట్ బెంగళూరులోని వైట్ఫీల్డ్ ప్రాంతంలో ఉన్న 'అలెంబిక్ సిటీ' (Alembic City)లో అల్ఫాబెట్ భారీ విస్తరణ ప్రణాళికలు చేపట్టింది:
లీజు ఒప్పందం: మొత్తం మూడు ఆఫీస్ టవర్లలో ఒక దానిని ఇప్పటికే లీజుకు తీసుకోగా, మిగిలిన రెండింటిపై ఆప్షన్లను కలిగి ఉంది.
విస్తీర్ణం: ఈ మూడు టవర్లు కలిపి సుమారు 2.4 మిలియన్ చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉన్నాయి.
టైమ్లైన్: మొదటి టవర్ రాబోయే కొన్ని నెలల్లోనే ఉద్యోగుల కోసం అందుబాటులోకి రానుంది. మిగిలిన రెండు టవర్ల నిర్మాణం వచ్చే ఏడాది నాటికి పూర్తవుతుంది.
ప్రస్తుతం అల్ఫాబెట్కు భారత్లో సుమారు 14,000 మంది ఉద్యోగులు ఉండగా, ఈ కొత్త క్యాంపస్ ద్వారా ఆ సంఖ్య రెట్టింపు కానుంది.
ట్రంప్ వీసా నిబంధనల ప్రభావం
అమెరికాలో డొనాల్డ్ ట్రంప్ బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత హెచ్-1బి వీసా విధానంలో విప్లవాత్మక మార్పులు వచ్చాయి.
భారీ ఫీజు పెంపు: గతంలో $2,000 - $5,000 మధ్య ఉన్న హెచ్-1బి వీసా ఫీజును ఇప్పుడు ఏకంగా $1,00,000 కు పెంచారు. ఇది కంపెనీలకు పెను భారంగా మారింది.
వీసా ప్రాసెసింగ్ నిలిపివేత: జనవరిలో 75 దేశాలకు చెందిన దరఖాస్తుదారులకు ఇమ్మిగ్రెంట్ వీసా ప్రాసెసింగ్ను నిరవధికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు వాషింగ్టన్ ప్రకటించింది.
వేతన ఆధారిత ఎంపిక: కేవలం లాటరీ పద్ధతి కాకుండా, అత్యధిక వేతనం పొందే నైపుణ్యం కలిగిన వారికే వీసాలు ఇచ్చేలా నిబంధనలను మార్చారు.
భారత్కు ఎందుకు ప్రాధాన్యం?
అమెరికాలో విదేశీ ప్రతిభను రప్పించడం ఖరీదైన వ్యవహారంగా మారడంతో, టెక్ కంపెనీలు తమ టీమ్స్ను అమెరికా బయట (Offshore) బలోపేతం చేస్తున్నాయి.
నైపుణ్యం కలిగిన ఇంజనీర్లు: ముఖ్యంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, మెషిన్ లెర్నింగ్ రంగాల్లో భారత్ వద్ద అపారమైన మానవ వనరులు ఉన్నాయి.
తక్కువ వ్యయం: అమెరికాలో ఒక్క వీసా కోసం చేసే ఖర్చుతో పోలిస్తే, భారత్లో ఆపరేషన్స్ నిర్వహించడం కంపెనీలకు ఆర్థికంగా లాభదాయకం.
గ్లోబల్ హబ్: ఇప్పటికే ఓపెన్ ఏఐ (OpenAI), ఆంత్రోపిక్ (Anthropic) వంటి సంస్థలు కూడా భారత్లో తమ కార్యాలయాలను ఏర్పాటు చేశాయి.