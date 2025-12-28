అమెరికా కల ఇక మరింత భారం: $100,000 హెచ్-1బి ఫీజు, లాటరీ రద్దు.. ఆంక్షల భారం
అమెరికా వెళ్లాలనుకునే భారతీయులకు, ముఖ్యంగా ఐటీ నిపుణులకు భారీ షాక్ తగిలింది. ట్రంప్ ప్రభుత్వం హెచ్-1బి వీసా నిబంధనలను సమూలంగా మార్చేసింది. భారీగా పెరిగిన ఫీజులు, లాటరీ విధానం రద్దు, సోషల్ మీడియా తనిఖీలు వంటి కఠిన నిబంధనలు అమలులోకి వచ్చాయి.
అమెరికాలో ఉద్యోగం చేయాలనుకునే విదేశీయులకు, ముఖ్యంగా భారతీయులకు అత్యంత కీలకమైన హెచ్-1బి (H-1B) వీసా నిబంధనలను అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రభుత్వం భారీగా మార్చేసింది. గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్లతో పాటు, అమెరికా వెళ్లాలనుకునే నాన్-యూఎస్ సిటిజన్లపై ప్రభావం చూపే 5 ముఖ్యమైన మార్పులు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
1. హెచ్-1బి వీసా ఫీజు భారీ పెంపు ($100,000)
సెప్టెంబర్ 21, 2025 నుండి అమల్లోకి వచ్చిన కొత్త నిబంధన ప్రకారం, కొత్తగా హెచ్-1బి పిటిషన్ దాఖలు చేసే ప్రతి అభ్యర్థికి కంపెనీలు అదనంగా $100,000 (సుమారు ₹84 లక్షలు) చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అమెరికన్ కార్మికులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఈ భారీ రుసుమును విధించారు. ఇది చిన్న కంపెనీలకు భారంగా మారనుంది.
2. హెచ్-1బి లాటరీ విధానం రద్దు
ఇప్పటివరకు అనుసరిస్తున్న అదృష్ట ఆధారిత (Random Lottery) విధానానికి స్వస్తి పలికారు. దీని స్థానంలో 'వెయిటెడ్ సెలక్షన్ ప్రాసెస్' (Weighted Selection Process) ను ప్రవేశపెట్టారు. దీని ప్రకారం, అత్యధిక వేతనం (Level IV Salary) పొందే నిపుణులకు, సీనియర్ పొజిషన్లలో ఉండేవారికి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది.
తక్కువ వేతనం పొందే అభ్యర్థుల కంటే అధిక వేతనం తీసుకునే వారు అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థకు నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ విలువైన వారని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. ఈ కొత్త విధానం ఫిబ్రవరి 27, 2026 నుండి అమల్లోకి వస్తుంది. ఇది ముఖ్యంగా విదేశీ విద్యార్థులకు (International Students) ప్రతికూలంగా మారే అవకాశం ఉంది.
3. సోషల్ మీడియా ఖాతాల కఠిన తనిఖీ
డిసెంబర్ 15 నుండి, హెచ్-1బి దరఖాస్తుదారులు, వారిపై ఆధారపడిన వారు (H-4) తమ సోషల్ మీడియా ప్రొఫైల్స్ (Facebook, X, Instagram మొదలైనవి) వివరాలను తప్పనిసరిగా సమర్పించాలి.
తమ ఖాతాల ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్ను 'పబ్లిక్' (Public) గా మార్చుకోవాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ఈ ఆన్లైన్ పరిశీలన (Online Presence Review) వల్ల వీసా అపాయింట్మెంట్లలో భారీ జాప్యం జరుగుతోంది. ఇప్పటికే భారత్లో చాలా మందికి అపాయింట్మెంట్లు రీషెడ్యూల్ అయ్యాయి.
4. బయోమెట్రిక్ ఎంట్రీ-ఎగ్జిట్ (Biometric Entry-Exit)
డిసెంబర్ 26, 2025 నుండి నాన్-యూఎస్ సిటిజన్లు ఎప్పుడు అమెరికాలోకి ప్రవేశించినా లేదా నిష్క్రమించినా వారి ఫోటో తీస్తారు. గతంలో 14 ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు, 79 ఏళ్ల పైబడిన వృద్ధులకు ఉన్న మినహాయింపులను రద్దు చేశారు.
విమానాశ్రయాలే కాకుండా ఓడరేవులు, రోడ్డు మార్గాల ద్వారా వెళ్లే వాహనాల వద్ద కూడా ముఖ గుర్తింపు (Facial Biometrics), వేలిముద్రలు, ఐరిస్ స్కాన్ సేకరిస్తారు.
5. 19 దేశాల పౌరుల గ్రీన్ కార్డ్ దరఖాస్తుల నిలుపుదల
భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా 19 దేశాలకు చెందిన వ్యక్తుల గ్రీన్ కార్డ్, పౌరసత్వం లేదా ఆశ్రయం (Asylum) దరఖాస్తులను యూఎస్సీఐఎస్ (USCIS) తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది.
జనవరి 1, 2026 నుండి అఫ్గానిస్తాన్, హైతీ, ఇరాన్, యెమెన్ వంటి 12 దేశాల పౌరుల ప్రవేశంపై పూర్తి నిషేధం ఉంటుంది. క్యూబా, వెనిజులా వంటి మరో 7 దేశాల పౌరులపై పాక్షిక ఆంక్షలు ఉంటాయి.
ఈ నిబంధనలు అమెరికా వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు, ఐటీ నిపుణులు, వారి కుటుంబాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. ప్రయాణానికి ముందు అధికారిక వెబ్సైట్లను సంప్రదించడం ఉత్తమం.