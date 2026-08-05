Amazon offers : ఎన్నా డీల్స్ తలైవా! శాంసంగ్, యాపిల్, వన్ప్లస్ స్మార్ట్ఫోన్స్పై అమెజాన్లో భారీ అఫర్లు..
Amazon Great Freedom Sale 2026 : అమెజాన్ గ్రేట్ ఫ్రీడమ్ సేల్ 2026 ఆగస్టు 7 నుంచి ప్రారంభం కానుండగా, ఐఫోన్, వన్ప్లస్, శాంసంగ్ ప్రీమియం ఫోన్ల ఆఫర్లు ఇప్పటికే అందుబాటులోకి వచ్చాయి. బెస్ట్ స్మార్ట్ఫోన్ డీల్స్, ధరల తగ్గింపు పూర్తి వివరాలు మీకోసం..
ఈ కామర్స్ దిగ్గజం అమెజాన్ ఇండియా ‘గ్రేట్ ఫ్రీడమ్ సేల్ 2026’కు సర్వం సిద్ధం చేసింది. అధికారికంగా ఆగస్టు 7 నుంచి ఈ సేల్ ప్రారంభం కానున్నప్పటికీ.. యాపిల్, శాంసంగ్, వన్ప్లస్ వంటి ప్రముఖ బ్రాండ్లకు చెందిన ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్లపై ఆకర్షణీయమైన డిస్కౌంట్లు, ఫ్లాష్ డీల్స్ ఇప్పటికే లైవ్ డిస్కౌంట్ల రూపంలో అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
గత కొన్ని నెలలుగా స్పేర్ పార్ట్స్ (భాగాలు) ధరలు పెరగడంతో పాటు కంపెనీలు విధిస్తున్న 'ఏఐ టాక్స్' (సాంకేతిక ఆధారిత రుసుములు) కారణంగా స్మార్ట్ఫోన్ల ధరలు విపరీతంగా ఆకాశాన్నంటాయి. ఈ తరుణంలో ప్రీమియం ఫోన్లను తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయడానికి ఈ సేల్ ఒక మంచి అవకాశంగా మారింది. కస్టమర్లు సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడానికి వీలుగా వివిధ కేటగిరీల్లో అందుబాటులో ఉన్న బెస్ట్ స్మార్ట్ఫోన్ డీల్స్ సమగ్ర సమాచారం మీకోసం ఇక్కడ అందిస్తున్నాము.
1. వన్ప్లస్ 15..
వన్ప్లస్ 15 ప్రారంభంలో అందుబాటు ధరలోనే లాంచ్ అయినప్పటికీ, కాలక్రమేణా మార్కెట్లో దీని ధర పెరుగుతూ రూ. 85,999కి చేరింది.
ఆఫర్లు, ధర: ఇక ఇప్పుడు ఈ ఆఫర్ ద్వారా ఐసీఐసీఐ, హెచ్డీఎఫ్సీ లేదా యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను ఉపయోగించి ఈఎంఐ పద్ధతిలో కొనుగోలు చేస్తే ఈ ఫోన్ను రూ. 82,999లకే పొందవచ్చు.
క్యాష్బ్యాక్: ఒకవేళ మీ వద్ద ‘అమెజాన్ పే ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్’ క్రెడిట్ కార్డ్ ఉంటే, మీ బిల్లింగ్ సైకిల్ పూర్తయిన తర్వాత దాదాపు రూ. 4,299ల వరకు క్యాష్బ్యాక్ లభిస్తుంది. దీనివల్ల ఫోన్ ధర మరింత తగ్గుతుంది. ఇది లాంచ్ నాటి ప్రారంభ ధర కాకపోయినప్పటికీ, ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితుల్లో వన్ప్లస్ అభిమానులకు లభించే మెరుగైన ఆఫర్లలో ఇదొకటి.
2. ఐఫోన్ ఎయిర్..
సరికొత్త డిజైన్తో విడుదలైన యాపిల్ 'ఐఫోన్ ఎయిర్' అధికారిక ప్రారంభ ధర రూ. 1,19,900 గా ఉంటే, ప్రస్తుతం అమెజాన్లో రూ. 1,01,900 వద్ద లభిస్తోంది.
బ్యాంక్ డిస్కౌంట్: తగిన బ్యాంక్ ఆఫర్లను జత చేస్తే ఈ సన్నని ఐఫోన్ లభించే ధర సుమారు రూ. 98,000 కు పడిపోతుంది. యాపిల్ చరిత్రలోనే అత్యంత స్లిమ్ డిజైన్ కలిగిన ఐఫోన్ను పొందాలనుకునే వారికి ఇది నిజంగా అద్భుతమైన ఆఫర్!
3. ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్..
ఫ్లాగ్షిప్ ఐఫోన్ మోడల్ ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్ ఎంఆర్పీ రూ. 1,49,900గా ఉండగా, అమెజాన్ ఆఫర్లో భాగంగా ప్రస్తుతం రూ. 1,45,900 వద్ద లిస్ట్ అయింది.
రాయితీలు: నిర్దేశిత బ్యాంక్ ఆఫర్లను ఉపయోగించడం ద్వారా ఈ ధరను రూ. 1,39,900 వరకు తగ్గించుకోవచ్చు. అంటే ప్రామాణిక ధరపై నేరుగా దాదాపు రూ. 10,000 వరకు ఆదా అవుతుంది.
4. శాంసంగ్ గెలాక్సీ జెడ్ ఫోల్డ్ 8..
ఫోల్డబుల్ ఫోన్ల విభాగంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన శాంసంగ్ గెలాక్సీ జెడ్ ఫోల్డ్ 8 లాంచ్ ధర రూ. 1,79,999గా ఉండేది.
ధర తగ్గింపు: అమెజాన్ పే ఐసీఐసీఐ క్రెడిట్ కార్డ్ని ఉపయోగిస్తే, ధర ప్రారంభంలోనే రూ. 1,70,999 కి తగ్గుతుంది.
అదనపు ప్రయోజనం: దీనికి తోడు మీ బిల్లింగ్ సైకిల్ తర్వాత రూ. 8,550 క్యాష్బ్యాక్ రూపంలో తిరిగి వస్తుంది. దీనివల్ల ఈ ఫోన్ నికర ధర దాదాపు రూ. 1.62 లక్షలకు చేరుకుంటుంది.
ఈ ఆఫర్ ధర వద్ద గెలాక్సీ జెడ్ ఫోల్డ్ 8 అద్భుతమైన ఫోల్డబుల్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. దీని ఇన్నర్ డిస్ప్లే మల్టీ టాస్కింగ్, వీడియో కంటెంట్ వీక్షణకు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. బ్యాటరీ లైఫ్ కూడా ఆకట్టుకునే స్థాయిలో ఉంది. ఫోల్డబుల్ టెక్నాలజీకి మారాలని చూస్తున్న వినియోగదారులకు ఇది సరైన సమయం.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More