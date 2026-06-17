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    అమెజాన్ ప్రైమ్ డే సేల్ 2026: ఏయే కేటగిరీలపై నిజమైన డిస్కౌంట్లు లభిస్తాయి? స్మార్ట్ షాపింగ్ టిప్స్ ఇవే

    భారతదేశంలో 10వ ఎడిషన్‌గా అడుగుపెడుతున్న 'అమెజాన్ ప్రైమ్ డే సేల్ 2026' (Amazon Prime Day) జూలై నెలలో ప్రారంభం కానుంది. ఈ 48 గంటల షాపింగ్ పండుగలో ఎలక్ట్రానిక్స్, హోమ్ అప్లయెన్సెస్, ఫర్నిచర్ వంటి విభాగాలలో భారీ ధరల తగ్గింపును ఆశించవచ్చు. 

    Published on: Jun 17, 2026 10:48 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    ఆన్‌లైన్ షాపర్లకు అత్యంత ఇష్టమైన 'అమెజాన్ ప్రైమ్ డే సేల్ 2026' జూలైలో సందడి చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. ప్రైమ్ మెంబర్లకు మాత్రమే ప్రత్యేకంగా లభించే ఈ సేల్ గురించిన అధికారిక ప్రకటన జూన్ చివరి వారంలో వచ్చే అవకాశం ఉంది. సేల్ ప్రారంభమైన మొదటి రోజు అర్ధరాత్రి నుంచే ప్రైమ్ సభ్యులకు 'ఎర్లీ యాక్సెస్' లభిస్తుంది.

    అమెజాన్ ప్రైమ్ డే సేల్ 2026: ఏయే కేటగిరీలపై నిజమైన డిస్కౌంట్లు లభిస్తాయి?
    అమెజాన్ ప్రైమ్ డే సేల్ 2026: ఏయే కేటగిరీలపై నిజమైన డిస్కౌంట్లు లభిస్తాయి?

    అయితే, ప్రతి సేల్‌లోనూ కొన్ని కేటగిరీలపై మాత్రమే కంపెనీలు భారీగా ధరలను తగ్గిస్తాయి. మరి ఈ ఏడాది ఏయే కేటగిరీల్లో నిజమైన ఆఫర్లు ఉంటాయో ఒకసారి చూద్దాం:

    1. ఎలక్ట్రానిక్స్: బంపర్ ఆఫర్ల వేదిక

    ప్రైమ్ డే సేల్‌లో ఎలక్ట్రానిక్స్ విభాగం ఎప్పుడూ టాప్‌లో ఉంటుంది. స్మార్ట్‌ఫోన్లు, టాబ్లెట్లు, ల్యాప్‌టాప్‌లు మరియు స్మార్ట్ టీవీలపై కంపెనీలు భారీ డిస్కౌంట్లను ఇస్తాయి. పాత స్టాక్‌ను క్లియర్ చేసి, కొత్త మోడళ్లను మార్కెట్లోకి తీసుకురావడానికి బ్రాండ్లు ఈ సమయాన్ని వాడుకుంటాయి.

    స్మార్ట్ టిప్: బ్యానర్లపై కనిపించే 50%-60% డిస్కౌంట్లను చూసి మోసపోకండి. 'ప్రైస్-ట్రాకింగ్ టూల్స్' (Price-Tracking Tools) సహాయంతో ఆ ప్రొడక్ట్ యొక్క గత నెల సగటు ధర ఎంతో చూసి, అది నిజమైన డిస్కౌంటో కాదో సరిచూసుకోండి.

    2. లార్జ్ అప్లయెన్సెస్: సీజనల్ డిస్కౌంట్లు

    ఏసీలు, రిఫ్రిజిరేటర్లు, వాషింగ్ మెషీన్లపై ఈ సేల్‌లో మంచి ఆఫర్లు లభిస్తాయి. వర్షాకాలం ప్రారంభమయ్యే సమయం కాబట్టి హోమ్ అప్లయెన్సెస్ అమ్మకాలను పెంచుకోవడానికి తయారీదారులు ధరలను తగ్గిస్తారు. దీనికి అదనంగా లభించే 'ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ల'ను ఉపయోగించుకుంటే మరింత ఎక్కువ మొత్తాన్ని ఆదా చేయవచ్చు.

    3. హోమ్ అండ్ ఫర్నిచర్: సౌకర్యంతో పాటు పొదుపు

    చాలామంది ప్రైమ్ డే సేల్‌లో ఫర్నిచర్ విభాగాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోరు. కానీ ఆఫీస్ చైర్స్, సోఫాలు, మ్యాట్రసెస్ (Mattresses) పై ఈసారి అద్భుతమైన ఆఫర్లు ఉండనున్నాయి.

    ది స్లీప్ కంపెనీ (The Sleep Company) ఆఫర్లు: ఈ సేల్‌లో తమ బెస్ట్ ప్రైస్ ఆఫర్లను ఇస్తున్నట్లు ఈ బ్రాండ్ ప్రకటించింది. ముఖ్యంగా వారి ఆర్థోపెడిక్ రేంజ్‌లో 'స్మార్ట్ ఆర్థో గ్రిడ్' (Smart Ortho GRID) మ్యాట్రస్‌పై ప్రత్యేక తగ్గింపులు ఉండనున్నాయి. డీఆర్‌డీఓ (DRDO) మాజీ శాస్త్రవేత్తలు అభివృద్ధి చేసిన స్మార్ట్‌గ్రిడ్ టెక్నాలజీతో కూడిన ఈ మ్యాట్రస్, నడుము నొప్పి ఉన్నవారికి ఎంతో ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది.

    ధరల వివరాలు: ప్రస్తుతం మార్కెట్లో క్వీన్ సైజ్ (6-inch) రూ.15,290 (MRP రూ.23,990), కింగ్ సైజ్ (6-inch) రూ.17,990 (MRP రూ.28,990) ధరల్లో ఉండగా, ప్రైమ్ డే సేల్‌లో ఇవి మరింత తగ్గే అవకాశం ఉంది. దీనికి 100-రాత్రుల ట్రయల్ పీరియడ్ మరియు 10 ఏళ్ల వారంటీ కూడా లభిస్తుంది.

    బ్యాంక్ ఆఫర్లతో అదనపు తగ్గింపు

    కేవలం ప్రొడక్ట్ డిస్కౌంట్ మాత్రమే కాకుండా, అమెజాన్ ప్రతి ఏటా ప్రముఖ బ్యాంకులతో (గతంలో ICICI, SBI వంటి బ్యాంకులు) భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంటుంది. వాటి క్రెడిట్/డెబిట్ కార్డులతో కొనుగోలు చేస్తే అదనంగా 10% వరకు ఇన్‌స్టంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఎక్కువ ధర ఉండే వస్తువులపై 'నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ' (No-cost EMI) సదుపాయాన్ని కూడా వాడుకోవచ్చు.

    నిజమైన ఆఫర్లను గుర్తించడానికి 4 సూత్రాలు

    పాత ధరలను చెక్ చేయండి: వస్తువు యొక్క అసలు ఎంఆర్‌పీ (MRP) ని పెంచి ఆ తర్వాత డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారా? లేదా నిజంగానే ధర తగ్గిందా? అనేది ప్రైస్ హిస్టరీ యాప్స్ ద్వారా చెక్ చేయండి.

    నెట్ సేవింగ్స్ లెక్కించండి: బ్యాంక్ ఆఫర్, ఎక్స్ఛేంజ్ వాల్యూ, ఈఎంఐ డిస్కౌంట్ అన్నీ కలిపిన తర్వాత మీకు వచ్చే ఫైనల్ ధరను మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకోండి.

    విష్‌లిస్ట్ సిద్ధం చేసుకోండి: మీకు కావాల్సిన వస్తువులను ఇప్పుడే 'Wishlist' లో యాడ్ చేసుకుంటే, సేల్ ప్రారంభం కాగానే ధరల తగ్గింపుపై మీకు అలర్ట్స్ వస్తాయి.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/అమెజాన్ ప్రైమ్ డే సేల్ 2026: ఏయే కేటగిరీలపై నిజమైన డిస్కౌంట్లు లభిస్తాయి? స్మార్ట్ షాపింగ్ టిప్స్ ఇవే
    Home/News/అమెజాన్ ప్రైమ్ డే సేల్ 2026: ఏయే కేటగిరీలపై నిజమైన డిస్కౌంట్లు లభిస్తాయి? స్మార్ట్ షాపింగ్ టిప్స్ ఇవే
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