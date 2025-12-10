ఈ మిడ్-క్యాప్ టెక్నాలజీ స్టాక్పై ఆనంద్ రాఠీ బుల్లిష్! రేటింగ్ అప్గ్రేడ్
దేశీయ బ్రోకరేజ్ సంస్థ ఆనంద్ రాఠీ, ఇటీవల కరెక్షన్ తర్వాత Affle 3i Ltd షేర్లపై 'Buy' రేటింగ్ అప్గ్రేడ్ చేసింది. టార్గెట్ ధరను ₹2,000 వద్ద ఉంచింది. కంపెనీ ఆదాయం FY26–28 మధ్య 20.4% CAGRతో పెరుగుతుందని, AI వినియోగం, కంప్లయెన్స్ కారణంగా దీర్ఘకాలికంగా లాభాలు మెరుగుపడతాయని అంచనా వేసింది.
సాంకేతికత సంస్థ అఫ్లే (Affle 3i Ltd) షేర్లపై దేశీయ బ్రోకరేజ్ సంస్థ ఆనంద్ రాఠీ బుల్లిష్గా మారింది. ఇటీవల షేర్ ధరలో జరిగిన దిద్దుబాటు కారణంగా, కంపెనీ ప్రాథమిక అంశాలు ఇప్పుడు దాని వాల్యుయేషన్లకు అనుగుణంగా ఉన్నాయని గుర్తించిన తర్వాత, ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
కీలక అంశాలు:
- ఆనంద్ రాఠీ అఫ్లే (Affle 3i Ltd) రేటింగ్ను ‘Buy’కి అప్గ్రేడ్ చేసింది.
- టార్గెట్ ధరను ₹2,000 వద్ద స్థిరంగా కొనసాగిస్తుంది. ఇది ప్రస్తుత ధర నుండి సుమారు 22% పెరిగే అవకాశం ఉంది.
- కంపెనీ ఆదాయం (Revenue) FY26–28 మధ్య 20.4% CAGRతో పెరుగుతుందని అంచనా.
- డేటా గోప్యతా నియమాల నుండి స్వల్పకాలిక ప్రభావం ఉండదని అంచనా.
ఎందుకు 'Buy' రేటింగ్?
గత కొన్ని నెలలుగా అఫ్లే 3i లిమిటెడ్ స్టాక్ ధర గణనీయంగా పడిపోయింది. ఈ దిద్దుబాటు తర్వాత కంపెనీ ఫండమెంటల్స్, వాల్యుయేషన్స్ సరిగ్గా సమతుల్యం అవుతున్నాయని ఆనంద్ రాఠీ గుర్తించింది.
- ₹2,000 లక్ష్య ధరతో ఈ స్టాక్కు ‘Buy’ రేటింగ్ను అప్గ్రేడ్ చేసింది.
- ₹1,642 వద్ద ఉన్న మునుపటి ముగింపు ధర నుండి ఈ టార్గెట్ ధర దాదాపు 22% వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని సూచిస్తుంది.
టారిఫ్లకు సంబంధించిన అనిశ్చితి మధ్య యూఎస్లో అడ్వర్టైజింగ్ బడ్జెట్లు Q2 నుండి Q3కి మారడం, అలాగే భారతదేశంలో ఆర్ఎంజీ (RMG) నుండి పాక్షిక ప్రభావం కారణంగా అంచనా వేసిన దానికంటే తక్కువ సీపీసీయూ (CPCU) ఆదాయం నమోదైంది. దీనివల్లే ఇటీవల స్టాక్ ధర తీవ్రంగా పడిపోయిందని ఆనంద్ రాఠీ పేర్కొంది.
బ్రోకరేజ్ సంస్థ అంచనా ప్రకారం, ఆర్ఎంజీ (RMG) ప్రభావం (త్రైమాసికానికి ₹170-180 మిలియన్లు) Q3లో పూర్తిగా కనిపించి, FY27 మొదటి అర్ధభాగం వరకు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. అయితే, భారతదేశంలో పండుగల సీజన్, యూఎస్ మార్కెటింగ్ బడ్జెట్లు పెరగడం వంటి అంశాల కారణంగా అభివృద్ధి చెందిన మార్కెట్లలో పునరుద్ధరణ కొంతవరకు ఈ ప్రభావాన్ని తగ్గిస్తుంది.
డీపీడీపీ-2025 ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?
డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ రూల్స్, 2025 (DPDP-2025) నుండి అఫ్లేపై స్వల్పకాలంలో ఎటువంటి ముఖ్యమైన ప్రభావం ఉండదని ఆనంద్ రాఠీ అభిప్రాయపడింది. అయితే, దీర్ఘకాలంలో దీని ప్రభావం పాజిటివ్గా ఉంటుందని అంచనా వేసింది. ఎందుకంటే, కంపెనీకి ఇప్పటికే ISO డేటా సెక్యూరిటీ సర్టిఫికేషన్, అలాగే సింగపూర్ యొక్క కఠినమైన DPTM డేటా గోప్యతా సర్టిఫికేషన్ ఉంది.
ఈ కంప్లయెన్స్ కాంబినేషన్ ఆసియాలో అత్యంత బలమైన వాటిలో ఒకటి. ఇది భారతదేశంలోని డీపీడీపీ (DPDP) నిబంధనలలోని చాలా అవసరాలను తీరుస్తుందని బ్రోకరేజ్ సంస్థ హైలైట్ చేసింది. ఇది విశ్వాసాన్ని పెంచడంతో పాటు, ఫస్ట్-పార్టీ డేటా విశ్వసనీయతను బలోపేతం చేస్తుందని, తద్వారా యాడ్టెక్ (AdTech) ఎకోసిస్టమ్లో ప్రత్యేకతను కల్పిస్తుందని పేర్కొంది.
అంచనా వేసిన ఆర్థిక వృద్ధి:
మొత్తంగా, వినియోగదారుల మార్పిడిలో (User Conversions) 18% వృద్ధి, అలాగే అన్ని ప్రాంతాలు, విభాగాలలో విస్తృతమైన విస్తరణ కారణంగా FY26-28 మధ్య అఫ్లే ఆదాయం (Revenue) 20.4% సీఏజీఆర్తో పెరుగుతుందని ఆనంద్ రాఠీ అంచనా వేసింది.
ఏఐ (AI) వినియోగం కొనసాగడం, ఆటోమేషన్-ఆధారిత నిర్వహణ సామర్థ్యం (Operating Efficiencies) కారణంగా, ఎబిటా (EBITDA) FY26–28 మధ్య 23% సీఏజీఆర్తో పెరుగుతుందని బ్రోకరేజ్ అంచనా.
ఎబిటా మార్జిన్లు 23.5% (FY26లో 22.5% నుండి)కి పెరుగుతాయని, తద్వారా ఈపీఎస్ (EPS) 21.5% సీఏజీఆర్ వృద్ధిని నమోదు చేస్తుందని తెలిపింది.
ముప్పు (Risk) ఏమిటి?
తన బుల్లిష్ వైఖరిని కొనసాగిస్తూనే, ఆనంద్ రాఠీ కొన్ని కీలక రిస్కులను కూడా హెచ్చరించింది.
- డేటా రక్షణ, గోప్యతా విధానాలలో ప్రతికూల మార్పులు రావడం.
- కస్టమర్ల ద్వారా మార్కెటింగ్ ఖర్చులు తగ్గడం.
- కొనుగోలు చేసిన కంపెనీలను లాభాల్లోకి తీసుకురాలేకపోవడం వంటి అంశాలు ప్రధాన ప్రమాదాలుగా ఉన్నాయి.
అఫ్లే షేర్ ధర ట్రెండ్:
అఫ్లే షేర్లు సెప్టెంబర్లో ₹2,185.90 వద్ద కొత్త గరిష్టాన్ని తాకినప్పటి నుండి తీవ్రమైన అమ్మకాల ఒత్తిడికి లోనయ్యాయి. ప్రస్తుతం ఈ స్థాయిల నుండి 25% వరకు పడిపోయాయి. నవంబర్లో మాత్రమే షేర్లు తమ విలువలో 14% కోల్పోయాయి. అయినప్పటికీ, స్టాక్ ఐదేళ్ల కాలంలో 123% అధికంగా ట్రేడ్ అవుతూ, దీర్ఘకాలికంగా బలమైన లాభాలను కలిగి ఉంది.
(నిరాకరణ: ఈ కథనం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఇందులో వ్యక్తం చేసిన అభిప్రాయాలు, సిఫార్సులు వ్యక్తిగత విశ్లేషకులవి లేదా బ్రోకింగ్ సంస్థలవి. మార్కెట్ పరిస్థితులు వేగంగా మారవచ్చు, కాబట్టి ఏ విధమైన పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ నిపుణులను సంప్రదించాలని పెట్టుబడిదారులకు సలహా ఇస్తున్నాము.)