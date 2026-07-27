ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాపై బీజేపీ ఎంపీ కుమార్తె పోస్ట్.. ఒడిశా రాజకీయాల్లో కలకలం
కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాపై భువనేశ్వర్ బీజేపీ ఎంపీ అపరాజిత సారంగి కుమార్తె అర్చిత సచిన్ రాహర్ చేసిన ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ ఒడిశా బీజేపీలో తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది. తల్లి పార్టీ నేతకు మద్దతుగా నిలిచినా, కుమార్తె పోస్టు పార్టీ శ్రేణుల్లో తీవ్ర ఆగ్రహానికి దారితీసింది.
నీట్ లీకేజీ వివాదం, విద్యార్థుల ఆందోళనల నేపథ్యంలో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తన పదవికి రాజీనామా చేయడం ఒడిశా బీజేపీలో కొత్త రాజకీయ రగడను రాజేసింది. భువనేశ్వర్ ఎంపీ అపరాజిత సారంగి కుమార్తె అర్చిత సచిన్ రాహర్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో చేసిన ఒక పోస్ట్ సొంత పార్టీ నేతలకే తీవ్ర ఆగ్రహం తెప్పించింది. ప్రధాన్ నిష్క్రమణను సమర్థిస్తూ ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు పార్టీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్తో రేగిన వివాదం
కేంద్ర మంత్రి పదవికి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసిన వెంటనే అర్చిత తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో జాతీయ జెండా నేపథ్యంలో ఉన్న ప్రధాన్ ఫోటోను షేర్ చేశారు. "నీట్ లీకేజీ రగడపై విద్యార్థులు భారీ ఎత్తున చేపట్టిన నిరసనల మధ్య ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేశారు" అని అర్చిత ఆ పోస్టులో పేర్కొన్నారు.
ఈ పోస్ట్ వైరల్ కావడంతో ప్రధాన్ కార్యాలయం నుంచి ఎంపీ అపరాజిత సారంగికి ఫోన్ వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఆ పోస్టును తొలగించాలని కుమార్తెకు ఎంపీ సూచించినప్పటికీ ఆమె వెనక్కి తగ్గలేదు. పైగా ప్రధాన్ పీఏను ఉద్దేశిస్తూ మరో ఘాటు పోస్ట్ పెట్టారు.
"నా మునుపటి స్టోరీని డిలీట్ చేయమని మా అమ్మకు మెసేజ్ చేయడానికి సిద్ధమవుతున్న ప్రధాన్ పీఏకు చెబుతున్నా.. శ్రమ పడకండి, నేను డిలీట్ చేయను. జై జగన్నాథ్! జై హింద్" అని అర్చిత స్పష్టం చేశారు.
'జెన్ జీ'కి మాట్లాడే హక్కు ఉంది: ఎంపీ కార్యాలయం
ఈ వివాదంపై ఎంపీ అపరాజిత సారంగి నేరుగా స్పందించనప్పటికీ, ఆమె కార్యాలయ సహాయకుడు ధనేశ్వర్ బారిక్ మీడియాకు వివరణ ఇచ్చారు. "అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేసే హక్కు అందరికీ ఉంటుంది. 'జెన్ జీ' (Gen Z) తరానికి చెందిన ఆమె తన వ్యాఖ్యలకు కట్టుబడి ఉన్నానని చెప్పింది. తన మనసులోని భావాలను వెల్లడించే హక్కు ఆమెకు ఉంది" అని బారిక్ తెలిపారు.
ఈ పరిణామం భువనేశ్వర్ ఎంపీని ఇబ్బందుల్లో పడేస్తుందా అని ప్రశ్నించగా, "దానికి కాలమే సమాధానం చెబుతుంది," అని ఆయన బదులిచ్చారు. మరోవైపు ఎంపీ అపరాజిత సారంగి శనివారం రాత్రి ఎక్స్ (X) వేదికగా ధర్మేంద్ర ప్రధాన్కు బహిరంగంగా మద్దతు ప్రకటించారు.
"నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ రాజీనామా చేయడానికి ఎంతో ధైర్యం కావాలి. ఈ కష్ట సమయంలో నేను ఆయనకు అండగా నిలుస్తాను. రాబోయే రోజుల్లో ఆయనకు మంచి జరగాలని కోరుకుంటున్నాను" అని అపరాజిత పేర్కొన్నారు.
'బిహార్ కుమార్తెకు ఒడిశాలో స్థానం ఇచ్చాం': సొంత పార్టీ నేతల ఆగ్రహం
అపరాజిత కుమార్తె తీరుపై ఒడిశా బీజేపీ నేతలు తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తుతున్నారు. 2024 ఎన్నికల్లో భువనేశ్వర్ సెంట్రల్ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసిన బీజేపీ నేత జగన్నాథ్ ప్రధాన్ ఈ వ్యవహారంపై తీవ్రంగా స్పందించారు.
"ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఈ నేల పుత్రుడు. ఆయన రాజీనామా మమ్మల్ని తీవ్రంగా బాధించింది. బిహార్ కుమార్తె అయిన అపరాజితను ఒడిశా ప్రజలు ఆదరించి రెండుసార్లు ఎంపీగా గెలిపించారు. ఆమె తన కుటుంబ సభ్యులపై అదుపు కలిగి ఉండాలి. ప్రధాన్పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసినందుకు ఒడిశా ప్రజలకు అపరాజిత క్షమాపణ చెప్పాలి" అని జగన్నాథ్ ప్రధాన్ డిమాండ్ చేశారు.
బీజేపీ అనేది ఒక క్రమశిక్షణ కలిగిన కుటుంబమని, కష్టసమయంలో ఒకరికొకరు అండగా నిలవాల్సి ఉండగా, సొంత పార్టీ సీనియర్ నేతకు వ్యతిరేకంగా ఎంపీ కుమార్తె పోస్టులు పెట్టడం ఎంతమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదని మరికొందరు సీనియర్ నాయకులు వ్యాఖ్యానించారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More