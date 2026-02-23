iPhone 17e : మార్చ్లో యాపిల్ ఈవెంట్- 'ఐఫోన్ 17ఈ'తో పాటు ఈ గ్యాడ్జెట్స్ లాంచ్!
యాపిల్ సంస్థ మార్చ్ మొదటి వారంలో ఒక ప్రత్యేక ఈవెంట్ను నిర్వహించనున్నట్లు అంతర్జాతీయ నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ ఈవెంట్లో తక్కువ ధర కలిగిన మ్యాక్బుక్, ఐఫోన్ 17ఈతో పాటు మరిన్ని కొత్త ఐప్యాడ్, మ్యాక్ సిరీస్ పరికరాలను ఆవిష్కరించే అవకాశం ఉంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
యాపిల్ లవర్స్కి బిగ్ అప్డేట్! అంతర్జాతీయ వార్తా సంస్థల రిపోర్టుల ప్రకారం.. యాపిల్ సంస్థ వచ్చే మార్చ్ నెల ప్రారంభంలో అనేక కొత్త పరికరాలను ఆవిష్కరించేందుకు ప్లాన్ చేస్తోంది. ఈ మేరకు ఒక ఈవెంట్ని కూడా నిర్వహించేందుకు రెడీ అవుతోంది. ఈ కార్యక్రమం గురించి కంపెనీ ఇంకా అధికారికంగా ఎటువంటి ప్రకటన చేయలేదు. అయినప్పటికీ, ఈ ఈవెంట్లో ఐఫోన్ 17ఈ, మ్యాక్, ఐప్యాడ్ వంటి ప్రాడక్ట్స్కి సంబంధించి భారీ అప్డేట్స్ ఉండవచ్చని సమాచారం.
యాపిల్ స్పెషల్ ఈవెంట్.. డేట్ ఇదేనా?
యాపిల్ "స్పెషల్ యాపిల్ ఎక్స్పీరియన్స్" పేరుతో కొన్ని రోజుల పాటు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించవచ్చని నివేదిక పేర్కొంది. ఈ కార్యకలాపాలు మార్చ్ 2న ప్రారంభమై మార్చ్ 4 వరకు కొనసాగవచ్చు. ముగింపు రోజున లండన్, న్యూయార్క్, షాంఘై వంటి నగరాల్లో ప్రత్యక్ష సెషన్లు ఉండవచ్చు. ఈ సెషన్లకు హాజరయ్యే వ్యక్తులకు, అధికారిక ప్రకటన తర్వాత యాపిల్ కొత్త పరికరాలను స్వయంగా పరీక్షించే అవకాశం లభించవచ్చు.
ఐఫోన్ 17ఈ, బడ్జెట్ మ్యాక్బుక్ ప్రధాన ఆకర్షణ..!
ఈ లాంచ్ విండోలో ఆవిష్కరించే ఉత్పత్తుల్లో ప్రధానమైనది ఐఫోన్ 17ఈ అని చెప్పుకోవాలి. ఇది ఐఫోన్ లైనప్లో తక్కువ ధర కలిగిన మోడల్గా నిలవవచ్చని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. దీని డిజైన్ మునుపటి మోడల్కు దగ్గరగా ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని కీలక హార్డ్వేర్ మార్పులు ఉండవచ్చు. ముఖ్యంగా నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీని మెరుగుపరిచే సరికొత్త సీ1ఎక్స్ మోడెమ్ను ఇందులో ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది. అలాగే, ఈ ఐఫోన్ 17ఈ మ్యాగ్సేఫ్ ఛార్జింగ్ను కూడా సపోర్ట్ చేయవచ్చు.
మరోవైపు, తక్కువ ధర విభాగంపై దృష్టి సారించిన కొత్త మ్యాక్బుక్ గురించి కూడా చర్చ జరుగుతోంది. దీని ధరను 1,000 డాలర్ల (భారత్ లో సుమారు రూ. 90,000) లోపే నిర్ణయించవచ్చని సమాచారం. ఒకవేళ ఇది విడుదలైతే, యాపిల్ ప్రస్తుత శ్రేణిలో ఇదే అత్యంత చౌకైన మ్యాక్బుక్ అవుతుంది. ధరను అదుపులో ఉంచేందుకు, ఐఫోన్ 16 ప్రోలో ఉపయోగిస్తున్న ఏ18 ప్రో ప్రాసెసర్ను ఇందులో వాడవచ్చని తెలుస్తోంది. దీని డిస్ప్లే పరిమాణం 13 ఇంచ్ కంటే స్వల్పంగా తక్కువగా ఉండవచ్చు.
యాపిల్ ఈవెంట్- కొత్త ఐప్యాడ్లు, మ్యాక్ పరికరాలు..
వీటితో పాటు ఈ యాపిల్ ఈవెంట్లో మరికొన్ని ఉత్పత్తులను కూడా సంస్థ ఆవిష్కరించే అవకాశం ఉంది:
మ్యాక్: ఎం5 సిరీస్ చిప్స్తో పనిచేసే అప్డేటెడ్ మ్యాక్బుక్ ఎయిర్, మ్యాక్బుక్ ప్రో కంప్యూటర్లు.
డిస్ప్లే: స్టూడియో డిస్ప్లే సెకండ్ వెర్షన్, అప్గ్రేడెడ్ ప్రాసెసర్లతో కొత్త మ్యాక్ స్టూడియో.
ఐప్యాడ్: ఐప్యాడ్ ఎయిర్, బేస్ ఐప్యాడ్ రిఫ్రెష్ వెర్షన్లు. ఇవి పూర్తి రీ-డిజైన్ కంటే అంతర్గత హార్డ్వేర్ మెరుగుదలలపైనే దృష్టి సారిస్తాయని సమాచారం.
సాధారణంగా ఇలాంటి ఈవెంట్ల్లో సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్, యాక్సెసరీల గురించి కూడా యాపిల్ చర్చిస్తుంది. ఒకవేళ యాపిల్ రాబోయే రోజుల్లో ఈ ఈవెంట్ను ఖరారు చేస్తే మరిన్ని వివరాలు వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు-
ప్రశ్న- ఐఫోన్ 17ఈ ప్రత్యేకత ఏమిటి? ఇది ఐఫోన్ ఎస్ఈకి ఇది ప్రత్యామ్నాయమా?
సమాధానం- అవును, ఐఫోన్ 17e అనేది యాపిల్ లైనప్లో తక్కువ ధర కలిగిన "బడ్జెట్" మోడల్గా వస్తోంది. గతంలో వచ్చిన ఐఫోన్ ఎస్ఈ సిరీస్ స్థానంలో లేదా దానికి సమానమైన ధరలో దీనిని ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది. ఇది తక్కువ ధరలో ప్రీమియం యాపిల్ అనుభూతిని కోరుకునే వినియోగదారులను లక్ష్యంగా చేసుకుంది.
ప్రశ్న- ఇందులో ఉండే కొత్త హార్డ్వేర్ మార్పులు ఏంటి?
ప్రధానంగా నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీని వేగవంతం చేసేందుకు యాపిల్ సొంతంగా తయారు చేసిన సీ1ఎక్స్ మోడెమ్ను ఇందులో వాడవచ్చని సమాచారం. దీనితో పాటు ఈ బడ్జెట్ మోడల్ కూడా మ్యాగ్సేఫ్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ను సపోర్ట్ చేస్తుందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఇవి సాధారణంగా ప్రో మోడల్స్లో కనిపించే ఫీచర్లు.
ప్రశ్న- ఐఫోన్ 17ఈ భారతదేశంలో ఎప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తుంది? దీని ధర ఎంత ఉండవచ్చు?
సమాధానం- మార్చ్ మొదటి వారంలో జరిగే ఈవెంట్లో దీనిని ఆవిష్కరిస్తే, అదే నెల చివరి నాటికి లేదా ఏప్రిల్లో ఇది మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. దీని ధర గురించి ఖచ్చితమైన సమాచారం లేనప్పటికీ, ఇది ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న ఐఫోన్ మోడల్స్ కంటే తక్కువ ధరలోనే (సుమారు రూ. 45,000 - రూ. 55,000 మధ్య) ఉండవచ్చని అంచనా.