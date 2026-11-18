Apple down : యాపిల్ సేవలకు అంతరాయం.. ఐక్లౌడ్, యాప్ స్టోర్ డౌన్! కారణమిదే
ప్రపంచవ్యాప్తంగా యాపిల్ వినియోగదారులకు సాంకేతిక ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. ఐక్లౌడ్, యాప్ స్టోర్, యాపిల్ పే వంటి కీలక సేవలు నిలిచిపోవడంతో యూజర్లు ఆందోళన చెందారు. ఈ అంతరాయానికి అసలు కారణమేంటి, సైబర్ దాడి జరిగిందా అన్న విషయాలపై యాపిల్ ఏం చెప్పిందో ఇక్కడ చదవండి.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న లక్షలాది మంది యాపిల్ వినియోగదారులకు వేళ ఊహించని సాంకేతిక షాక్ తగిలింది! ఐక్లౌడ్, యాప్ స్టోర్, యాపిల్ వ్యాలెట్ సహా పలు కీలక డిజిటల్ సేవలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. వివిధ ప్లాట్ఫారమ్లలో లాగిన్ సమస్యలు, కనెక్షన్ లోపాలు తలెత్తడంతో ఐఫోన్, మ్యాక్ యూజర్లు ఒక్కసారిగా అయోమయానికి గురయ్యారు.
వ్యక్తిగత ఫొటోలు, ముఖ్యమైన డాక్యుమెంట్లను ఐక్లౌడ్లో భద్రపరుచుకోవడం నుంచి రోజువారీ యాప్ల అప్డేట్ల వరకు అంతా యాపిల్ సేవలపైనే ఆధారపడుతున్నారు. అకస్మాత్తుగా ఫోన్ తెరపై "పాస్వర్డ్ మళ్లీ ఎంటర్ చేయండి" అని పదేపదే సందేశాలు రావడంతో, ఎవరైనా తమ అకౌంట్ను హ్యాక్ చేశారేమోనని చాలామంది కంగారుపడ్డారు.
డౌన్డిటెక్టర్లో ఫిర్యాదుల వెల్లువ.. స్టేటస్ పేజీలో మాత్రం అంతా సవ్యమే!
సేవల్లో అంతరాయాలను పర్యవేక్షించే 'డౌన్డిటెక్టర్' (Downdetector) వెబ్సైట్లో యాపిల్ సేవలపై ఫిర్యాదులు ఒక్కసారిగా వెల్లువెత్తాయి. ఈస్టర్న్ టైమ్ (ఈటీ) ప్రకారం ఉదయం 11:30 గంటల ప్రాంతంలో మొదలైన ఈ సమస్య, కేవలం గంట వ్యవధిలోనే దాదాపు 2,000 ఫిర్యాదులకు చేరింది. ఐక్లౌడ్, యాప్ స్టోర్తో పాటు యాపిల్ పే, యాపిల్ మ్యూజిక్, యాపిల్ కార్డ్, యాపిల్ సపోర్ట్ సేవలు కూడా స్తంభించిపోయాయి.
విచిత్రమేమిటంటే, డౌన్డిటెక్టర్లో వేలాది మంది యూజర్లు మొత్తుకుంటున్నా యాపిల్ అధికారిక ‘సిస్టమ్ స్టేటస్’ పేజీలో మాత్రం అన్ని సేవలు సాధారణంగానే పనిచేస్తున్నట్లు చూపించింది. అంతరాయం తీవ్రత ఎంతవరకు ఉంది, సేవలు ఎప్పటికి పునరుద్ధరిస్తారన్న విషయంపై తొలుత యాపిల్ ఎలాంటి వివరణ ఇవ్వకపోవడం గందరగోళానికి దారితీసింది.
సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్ల ఆగ్రహం.. పాస్వర్డ్ వెరిఫికేషన్ తిప్పలు!
యాపిల్ సేవలు మొరాయించడంతో వినియోగదారులు ఎక్స్ వేదికగా తమ అసహనాన్ని వెళ్లగక్కారు. "యాపిల్ పే అస్సలు పనిచేయడం లేదు," అని ఒక యూజర్ పోస్ట్ చేయగా, మరొకరు లాగిన్ కష్టాలను వివరించారు. "యాపిల్ ఐక్లౌడ్, అకౌంట్ వెరిఫికేషన్ సైన్-ఇన్ విషయంలో ఇంకెవరికైనా సమస్య ఎదురవుతోందా? నా ఐఫోన్ పదేపదే యాపిల్ అకౌంట్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయమని అడుగుతోంది, కానీ విఫలమవుతూనే ఉంది... 'వెరిఫికేషన్ ఫెయిల్డ్ - తెలియని లోపం తలెత్తింది' అని చూపిస్తోంది," అని ఆ యూజర్ చెప్పుకొచ్చారు. "ఈ సమస్యను ఎలా పరిష్కరించాలో అర్థం కావడం లేదు... నాకు ఇది పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది," అని మరో యూజర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
అసలు కారణం బయటపెట్టిన యాపిల్.. సైబర్ దాడి వార్తలకు చెక్!
సేవల అంతరాయంపై తీవ్ర చర్చ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో, యాపిల్ సంస్థ అధికారికంగా స్పందించింది. సంస్థ అంతర్గతంగా చేపట్టిన ఒక సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ వల్లే పలు ప్లాట్ఫారమ్లలో ఈ సాంకేతిక అంతరాయం తలెత్తిందని స్పష్టమైంది. ఈ సమస్య వెనుక ఎలాంటి సైబర్ దాడి లేదని యాపిల్ తేల్చి చెప్పడంతో వినియోగదారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
ప్రభావితమైన చాలా వరకు సేవలను ఇప్పటికే పునరుద్ధరించామని, మిగిలిన వ్యవస్థలను కూడా వీలైనంత త్వరగా ఆన్లైన్లోకి తెచ్చేందుకు ఇంజనీర్లు శ్రమిస్తున్నారని కంపెనీ తెలిపింది. "ఈ (మంగళవారం) ఉదయం చేపట్టిన అంతర్గత అప్డేట్ కారణంగా కొన్ని సేవలకు అంతరాయం కలిగిన తర్వాత, మా వ్యవస్థలలో చాలా వరకు మళ్లీ యథావిధిగా పనిచేస్తున్నాయి. మిగిలిన వ్యవస్థలను కూడా వీలైనంత త్వరగా ఆన్లైన్లోకి తీసుకురావడానికి మేము కృషి చేస్తున్నాము," అని యాపిల్ తన ప్రకటనలో పేర్కొంది.
వరుస టెక్ అంతరాయాల కలకలం.. మైక్రోసాఫ్ట్ నుంచి బ్యాంకుల దాకా!
ఇటీవల కాలంలో దిగ్గజ టెక్ సంస్థలు, ప్రభుత్వ విభాగాల సర్వర్లు వరుసగా మొరాయించడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. గత వారమే మైక్రోసాఫ్ట్ అవుట్లుక్ సేవలకు భారీ అంతరాయం కలగడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా కార్యాలయ పనులు నిలిచిపోయాయి. దీనికి ఒక రోజు ముందే ప్రముఖ బ్యాంకింగ్ దిగ్గజం జేపీ మోర్గాన్ చేజ్ వ్యవస్థల్లో సాంకేతిక లోపం తలెత్తడంతో ఆన్లైన్ సేవలకు ఆటంకం కలిగింది; ఇతర బ్యాంకులతో జరిగే లావాదేవీల్లోనూ జాప్యం ఏర్పడింది.
మరోవైపు అమెరికా ప్రభుత్వ సంస్థలు కూడా ఇలాంటి సాంకేతిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నాయి. మంగళవారం నేషనల్ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ (ఎన్ఎస్ఏ) వ్యవస్థల్లో తాత్కాలికంగా తలెత్తిన సాంకేతిక లోపానికి, గత వారం ఫెడరల్ ఏవియేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (ఎఫ్ఏఏ) నెట్వర్క్ నిలిచిపోవడానికి సైబర్ దాడులు కారణం కాదని, కేవలం సాంకేతిక సమస్యలే కారణమని ఫెడరల్ అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
డిజిటల్ ఆధారిత సేవలు పెరుగుతున్న కొద్దీ, చిన్నపాటి అప్డేట్ లోపాలు సైతం కోట్లాది మంది దైనందిన జీవితాలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో ఈ వరుస ఘటనలు గుర్తుచేస్తున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More