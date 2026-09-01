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ఏటీఎఫ్, కమర్షియల్ ఎల్పీజీ ధరల పెంపు

సెప్టెంబరు 1 నుంచి విమాన ఇంధనం (ఏటీఎఫ్) ధర 5.46 శాతం పెరగగా, కమర్షియల్ ఎల్పీజీ సిలిండర్ రేటు రూ. 9.50 మేర పెరిగింది. అయితే గృహావసరాలకు వాడే 14.2 కేజీల వంటగ్యాస్, పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల్లో ఎలాంటి మార్పూ లేదు.

Updated on: Sep 1, 2026, 09:47:12 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పెరిగిన ధరలకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వ రంగ చమురు సంస్థలు విమాన ఇంధనం (ఏటీఎఫ్), కమర్షియల్ ఎల్పీజీ సిలిండర్ల ధరలను పెంచాయి. సెప్టెంబరు 1 నుంచి ఈ నూతన ధరలు అమల్లోకి వచ్చాయి. విమాన ఇంధనం లీటరుకు 5.46 శాతం పెరగ్గా, హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో వాడే 19 కేజీల కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధర రూ. 9.50 చొప్పున పెరిగింది. అయితే, ఇళ్లలో వాడే గృహావసర ఎల్పీజీ సిలిండర్లు, పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల్లో ఎలాంటి మార్పూ లేదు.

ఏటీఎఫ్, కమర్షియల్ ఎల్పీజీ ధరల పెంపు
ఏటీఎఫ్, కమర్షియల్ ఎల్పీజీ ధరల పెంపు

భారంగా మారనున్న విమాన ప్రయాణాలు

చమురు కంపెనీలు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. దేశీయ విమానయాన సంస్థలకు సరఫరా చేసే ఏటీఎఫ్ ధర లీటరుకు రూ. 6.28 (5.46 శాతం) పెరిగి రూ. 121.28కి చేరింది. అంతకుముందు ఆగస్టు 1న కూడా లీటరుపై రూ. 5 చొప్పున పెంచారు. వరుసగా రెండు నెలల పాటు పెరిగిన ఈ ధరలు విమానయాన సంస్థలపై తీవ్ర ఆర్థిక భారాన్ని మోపనున్నాయి. ఎయిర్‌లైన్స్ నిర్వహణ వ్యయంలో విమాన ఇంధన వాటా ఏకంగా 40 శాతం వరకు ఉంటుంది.

కమర్షియల్ గ్యాస్ రూ. 9.50 పెంపు

కమర్షియల్ ఎల్పీజీ ధరలను కూడా చమురు సంస్థలు సవరించాయి. ఢిల్లీలో 19 కేజీల కమర్షియల్ సిలిండర్ ధర రూ. 2,738 నుంచి రూ. 2,747.50కి పెరిగింది. బహిరంగ మార్కెట్లో విక్రయించే 5 కేజీల ఎఫ్‌టీఎల్ (FTL) వంటగ్యాస్ సిలిండర్ ధర రూ. 762 నుంచి రూ. 764కు పెరిగింది. వరుసగా రెండు నెలల కోత తర్వాత తొలిసారిగా కమర్షియల్ గ్యాస్ ధరలు పెరిగాయి. ఆగస్టు 1న సిలిండర్‌పై రూ. 192, జులై 1న రూ. 183.50 చొప్పున తగ్గించిన సంగతి తెలిసిందే.

పశ్చిమాసియా సంక్షోభం కారణంగా అంతర్జాతీయంగా ఇంధన ధరలు ఆకాశాన్నంటడంతో జూన్ నాటికి కమర్షియల్ గ్యాస్ రేట్లు రికార్డు స్థాయికి చేరాయి. ఫిబ్రవరి చివరిలో వివాదం తీవ్రమయ్యాక, జూన్ నాటికి 19 కేజీల సిలిండర్ ధర రూ. 1,373 పెరిగి రూ. 1,740.50 నుంచి ఏకంగా రూ. 3,113.50కి చేరుకుంది.

ఇంటి గ్యాస్, పెట్రోల్ ధరలు స్థిరం

ప్రతి నెల 1వ తేదీన అంతర్జాతీయ బెంచ్‌మార్క్ ధరలు, విదేశీ మారక ద్రవ్య విలువల ఆధారంగా చమురు సంస్థలు ధరలను సమీక్షిస్తాయి. ఆయా రాష్ట్రాల్లోని వ్యాట్ (VAT) వంటి స్థానిక పన్నులను బట్టి ఈ ధరల్లో స్వల్ప మార్పులు ఉంటాయి.

ఇంటి వంటగదిలో వాడే 14.2 కేజీల గృహావసర ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధర రూ. 942 వద్దే స్థిరంగా ఉంది. చివరిసారిగా జూన్ 7న ఈ సిలిండర్ ధరపై రూ. 29 పెంచారు. పశ్చిమాసియా సంక్షోభం వల్ల సరఫరాలో అంతరాయాలు ఏర్పడి, అంతర్జాతీయంగా ధరలు పెరగడంతో మార్చిలో రూ. 60 చొప్పున పెంచారు. మే నెలలో లీటరుకు రూ. 7.50 చొప్పున పెరిగిన పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల్లోనూ చమురు సంస్థలు ఎలాంటి మార్పూ చేయలేదు.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/ఏటీఎఫ్, కమర్షియల్ ఎల్పీజీ ధరల పెంపు
Home/News/ఏటీఎఫ్, కమర్షియల్ ఎల్పీజీ ధరల పెంపు
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