బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాలో 166 మేనేజర్ ఉద్యోగాలు: దరఖాస్తుకు ఫిబ్రవరి 26 ఆఖరి తేదీ
బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా (BoB) 166 మేనేజీరియల్ పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు కోరుతోంది. అర్హత, ఎంపిక విధానం, ఫీజు వివరాలతో కూడిన పూర్తి సమాచారం నిరుద్యోగుల కోసం ఇక్కడ ఉంది.
బ్యాంకింగ్ రంగంలో స్థిరపడాలనుకునే నిరుద్యోగులకు బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా (Bank of Baroda) ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని కల్పించింది. మేనేజీరియల్ విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న 166 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తూ, దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ఖాళీల వివరాలు
మొత్తం 166 ఖాళీలను మూడు ప్రధాన విభాగాల్లో భర్తీ చేయనున్నారు.
- సీనియర్ మేనేజర్ (MSME రిలేషన్ షిప్): 113 పోస్టులు
- సీనియర్ మేనేజర్ (క్రెడిట్ అనలిస్ట్): 19 పోస్టులు
- మేనేజర్ (క్రెడిట్ అనలిస్ట్): 34 పోస్టులు
- ముఖ్యమైన తేదీలు
- దరఖాస్తుకు ఆఖరి తేదీ: ఫిబ్రవరి 26, 2026
అర్హత ప్రమాణాలు
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు నిర్దేశించిన విద్యా అర్హతలు మరియు వయోపరిమితిని కలిగి ఉండాలి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు అధికారిక నోటిఫికేషన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసే ముందు వెబ్సైట్లోని నిబంధనలను క్షుణ్ణంగా చదవాలని బ్యాంక్ సూచించింది.
ఎంపిక విధానం
అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియ పలు దశల్లో సాగుతుంది.
- దరఖాస్తుల పరిశీలన (Scrutiny): అభ్యర్థుల అర్హత ఆధారంగా వడపోత.
- పరీక్షలు: ఆన్లైన్ టెస్ట్, సైకోమెట్రిక్ టెస్ట్ లేదా ఇతర రాత పరీక్షలు ఉండవచ్చు.
- గ్రూప్ డిస్కషన్/ఇంటర్వ్యూ: పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణులైన వారికి ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తారు.
- ముఖ్యంగా, సైకోమెట్రిక్ టెస్ట్, పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా అభ్యర్థి వ్యక్తిత్వం, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, సమస్య పరిష్కార సామర్థ్యం, దేశంలో ఎక్కడైనా పనిచేయడానికి ఉన్న సంసిద్ధతను అంచనా వేస్తారు.
దరఖాస్తు ఫీజు వివరాలు
- దరఖాస్తు రుసుమును ఆన్లైన్ మోడ్లో చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఒకసారి ఫీజు చెల్లించిన తర్వాత తిరిగి చెల్లించరు.
- జనరల్, EWS, OBC అభ్యర్థులకు: ₹850 + పేమెంట్ గేట్వే ఛార్జీలు.
- SC, ST, PWD, మాజీ సైనికులు, మహిళా అభ్యర్థులకు: ₹175 + పేమెంట్ గేట్వే ఛార్జీలు.
దరఖాస్తు ఎలా చేయాలి?
అర్హులైన అభ్యర్థులు బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా అధికారిక వెబ్సైట్ bankofbaroda.bank.in సందర్శించి 'Careers' విభాగం ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.