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IPL impact player : ఐపీఎల్​లో ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ రూల్.. కొనసాగించాలా? వద్దా? బీసీసీఐ కసరత్తు

ఐపీఎల్‌లో తీవ్ర వివాదాస్పదంగా మారిన 'ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్' నిబంధనపై బీసీసీఐ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నిబంధనను కొనసాగించాలా లేదా రద్దు చేయాలా అనే అంశంపై లీగ్‌లోని 10 ఫ్రాంచైజీల అధికారిక అభిప్రాయాలను కోరుతూ ఆగస్టు 31 వరకు తుది గడువు విధించింది.

Published on: Aug 31, 2026, 06:45:51 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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గడిచిన అనేక ఏళ్లల్లో ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) రసవత్తర సమరాల్లో ఎన్నో విప్లవాత్మక మార్పులు వచ్చాయి. అయితే గత రెండేళ్లుగా క్రికెట్ ప్రపంచంలో అత్యంత హాట్ టాపిక్‌గా మారిన 'ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్' నిబంధన భవితవ్యం ఇప్పుడు తుది దశకు చేరుకుంది! ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ముగిసిన తర్వాత ఈ రూల్‌పై సమగ్ర సమీక్ష జరుపుతామని ఇచ్చిన హామీకి కట్టుబడుతూ భారత క్రికెట్ నియంత్రణ బోర్డు (బీసీసీఐ) వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. ఈ రూల్​పై లీగ్‌లోని 10 ఫ్రాంచైజీల నుంచి స్పష్టమైన అభిప్రాయాలను సేకరించే ప్రక్రియను ప్రారంభించింది.

ఐపీఎల్​లో ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ రూల్​పై బీసీసీఐ సమీక్ష..
ఐపీఎల్​లో ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ రూల్​పై బీసీసీఐ సమీక్ష..

ఫ్రాంచైజీలకు ఆగస్టు 31 తుది గడువు..

సోమవారం (ఆగస్టు 31) నాటికి తమ అభిప్రాయాలను రాతపూర్వకంగా తెలియజేయాలని బీసీసీఐ అన్ని జట్లకు ఇమెయిల్ ద్వారా ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు 'క్రిక్‌బజ్' నివేదిక వెల్లడించింది. కేవలం ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ నియమం మాత్రమే కాకుండా, అంపైరింగ్ ప్రమాణాలు, ప్రాక్టీస్ సెషన్లు, ప్లేయర్ అండ్ మ్యాచ్ ఆఫీషియల్స్ ఏరియా (పీఎంఓఏ) మార్గదర్శకాలు, మ్యాచ్ మైదాన పరిస్థితులపై కూడా జట్ల యాజమాన్యాల స్పందనను బోర్డు కోరింది.

అయితే ఇతర వాటితో పోల్చితే, అందరి దృష్టి మాత్రం వివాదాస్పద ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ రూల్‌పైనే నెలకొంది.

ఆల్‌రౌండర్ల ఉనికికి ముప్పు.. బౌలర్లకు నరకం

గత రెండు సీజన్లలో ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ రూల్ కారణంగా ఐపీఎల్ మ్యాచుల్లో 200, 250 పైచిలుకు స్కోర్లు సాధించడం సర్వసాధారణంగా మారింది. 8వ స్థానం వరకు అదనపు బ్యాటర్ అందుబాటులో ఉండటంతో జట్లు ఎలాంటి భయం లేకుండా బౌండరీల వర్షం కురిపించాయి. ఫలితంగా బౌలర్లు తీవ్ర ఒత్తిడికి గురయ్యారు. ఉదాహరణకు, బౌండరీల పరిమాణం చిన్నగా ఉండే చిన్నస్వామి లేదా ఉప్పల్ మైదానాల్లో బౌలర్లు మ్యాచ్ పట్ల పూర్తిగా నిరాశ చెందే పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీనికితోడు, భారత క్రికెట్‌కు అత్యంత కీలకమైన ఆల్‌రౌండర్ల అభివృద్ధి ఈ రూల్ వల్ల దెబ్బతింటోందని దిగ్గజాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

"ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ నియమం వల్ల క్రికెట్‌లో ఆల్‌రౌండర్ల పాత్ర దాదాపు శూన్యమవుతోంది. భారత జట్టు భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుంటే ఇది మంచి పరిణామం కాదు," అని భారత మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ సైతం బహిరంగంగానే తన అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు. రోహిత్‌తో పాటు విరాట్ కోహ్లీ వంటి స్టార్ ఆటగాళ్లు, పలువురు జాతీయ జట్ల కెప్టెన్లు కూడా ఈ రూల్‌ను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.

బీసీసీఐ నిర్మొహమాట సమీక్ష..

గతంలో బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవజిత్ సైకియా మాట్లాడుతూ.. ఫ్రాంచైజీల నుంచి అధికారిక ఫిర్యాదులు ఏవీ రాలేదని పేర్కొన్నారు.

"కొన్ని తక్కువ స్కోర్ల మ్యాచులు కూడా జరుగుతున్నాయి. అభిమానులు ఈ సమరాలను ఎంతగానో ఆస్వాదిస్తున్నారు. కొందరు 260 పరుగులు ఛేజ్ చేస్తుంటే, మరికొన్ని జట్లు తక్కువ స్కోర్లకే ఆలౌట్ అవుతున్నాయి. ఇది ప్రేక్షకులు కోరుకునే అసలైన వినోదాన్ని అందిస్తోంది," అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

అయినప్పటికీ, ఫ్రాంచైజీలు అధికారికంగా తమ ఆందోళనలను తెలియజేస్తే కచ్చితంగా పునరాలోచిస్తామని బీసీసీఐ అధికారులు గతంలోనే హామీ ఇచ్చారు. దానికి అనుగుణంగానే ఇప్పుడు జట్ల నివేదిక ఆధారంగా రాబోయే సీజన్లలో ఈ నిబంధన కొనసాగించాలా వద్దా అనే దానిపై బీసీసీఐ తుది నిర్ణయం తీసుకోనుంది.

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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Home/News/IPL Impact Player : ఐపీఎల్​లో ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ రూల్.. కొనసాగించాలా? వద్దా? బీసీసీఐ కసరత్తు
Home/News/IPL Impact Player : ఐపీఎల్​లో ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ రూల్.. కొనసాగించాలా? వద్దా? బీసీసీఐ కసరత్తు
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