Rental crisis : ‘జీతాలు 2006 దగ్గర ఆగిపోయాయి.. ఇళ్ల రెంట్లు 2046 వద్ద ఉన్నాయి’- ఐటీ ఉద్యోగి ఆవేదన
ఐటీ రాజధాని బెంగళూరులో ఇంటి అద్దెలు ఆకాశాన్నంటుతున్న తీరుపై ఒక ఐటీ ఉద్యోగి చేసిన ఆవేదనపూరిత పోస్ట్ సోషల్ మీడియాను కుదిపేస్తోంది. జీతాలు పాతకాలం నాటివి ఉంటే, ఓనర్లు మాత్రం భవిష్యత్తు రేట్లతో అద్దెలు వసూలు చేస్తున్నారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
సిలికాన్ వ్యాలీ ఆఫ్ ఇండియాగా పేరొందిన బెంగళూరు నగరం ఇప్పుడు ఐటీ అవకాశాలు, ట్రాఫిక్ కష్టాలకే కాదు.. ఆకాశాన్నంటుతున్న అద్దెలకు, పతాక స్థాయికి చేరిన జీవన వ్యయానికి కూడా కేరాఫ్ అడ్రస్గా మారింది! గత కొన్నేళ్లుగా నగరంలో ఇంటి అద్దెలు ఊహించని రీతిలో పెరిగిపోవడంతో సామాన్య ఐటీ ఉద్యోగుల బడ్జెట్ తలకిందులవుతోంది. ఈ పరిస్థితిపై తీవ్ర నిరాశకు గురైన ఒక బెంగళూరు నివాసి సోషల్ మీడియా వేదికగా చేసిన పోస్ట్ ఇప్పుడు వైరల్గా మారడమే కాకుండా పెద్ద ఎత్తున చర్చకు దారితీసింది.
కార్పొరేట్ జీతాలు వర్సెస్ హౌసింగ్ మార్కెట్..
తన నెలవారీ ఖర్చులను లెక్కించిన సదరు ఉద్యోగి, ప్రస్తుత కార్పొరేట్ జీతాలకు, అద్దె మార్కెట్కు మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని చూపించారు. ప్రైవేట్ రంగంలో ఐటీ ఉద్యోగుల జీతాలు ఇంకా 2006 నాటి ప్రారంభపు రోజుల్లోనే ఉండిపోయాయని, కానీ ఇళ్ల యజమానులు మాత్రం నేరుగా 20 ఏళ్లు ముందుకెళ్లి 2046 సంవత్సరం నాటి రేట్లను డిమాండ్ చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇది కార్పొరేట్ జీవితం, రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి మధ్య జరుగుతున్న ఒక ‘అద్భుతమైన గణిత విడ్డూరం’ అని వ్యాఖ్యానించారు.
ఇందిరానగర్, న్యూ తిప్పసంద్ర వంటి ప్రధాన ఐటీ కారిడార్లలో సాధారణ 1-బిహెచ్కే ఫ్లాట్కు యజమానులు రూ. 22,000 నుంచి రూ. 24,000 వరకు నెలకు అద్దె అడుగుతున్నారని, దానికి తోడు రూ. 1.5 లక్షల వరకు భారీ అడ్వాన్స్ (డిపాజిట్) గుంజుతున్నారని ఆరోపించారు. కనీసం 15 ఏళ్ల నాటి పాత భవనాలకు, రెండో అంతస్తులో లిఫ్ట్ సౌకర్యం కూడా లేని ఇళ్లకు ఈ స్థాయిలో డిమాండ్ చేయడం దారుణమని పేర్కొన్నారు. పైగా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఇచ్చే నీటి సరఫరాపైనే ఆధారపడే ఇళ్లకు కూడా ప్రైవేట్ ఐటీ కారిడార్ రేట్లు వసూలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు.
"కంపెనీలు ఇచ్చేది గతం నాటి జీతం.. ఓనర్లు అడిగేది భవిష్యత్తు నాటి అద్దె.. కానీ నగరంలో కనీస మౌలిక వసతులు, మంచినీటి వ్యవస్థ మాత్రం ఇంకా 90ల కాలం నాటి సాఫ్ట్వేర్పై నడుస్తున్నాయి," అంటూ ఆయన చేసిన ఘాటు వ్యాఖ్యలు ఐటీ ఉద్యోగుల గుండెల్లో గునపాల్లా గుచ్చుకున్నాయి.
నెటిజన్ల మద్దతు.. సమస్య తీవ్రతపై చర్చ
ఈ పోస్ట్ వైరల్ కావడంతో వేలాది మంది నెటిజన్లు ఆ ఉద్యోగి అభిప్రాయంతో ఏకీభవించారు. బెంగళూరు నగరంలో పరిస్థితి చేయి దాటిపోకముందే అద్దెల నియంత్రణపై ఒక స్పష్టమైన నిర్ణయం తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు.
"ప్రతి ఏడాది కంపెనీలు ఇచ్చే జీతం పెంపు కంటే ఇళ్ల యజమానులు పెంచే అద్దెల శాతమే చాలా ఎక్కువగా ఉంటోంది," అని ఒక వినియోగదారుడు కామెంట్ చేశారు.
రవాణా వ్యవస్థ లోపం: "నగరంలో ప్రజా రవాణా సరిగ్గా ఉంటే ప్రజలు నగర శివార్లకు విస్తరిస్తారు. దీనివల్ల అద్దెలు నియంత్రణలోకి వస్తాయి. కానీ ఇక్కడ ఎక్కువ భాగం డబ్బు ప్రయాణాలకే సరిపోతోంది," అని మరొకరు పేర్కొన్నారు.
టైర్-2 నగరాలకు తరలింపు: "బెంగళూరులోని కంపెనీలతో జీతాల చర్చలు జరిపేటప్పుడు మరో 20 శాతం అదనపు జీతాన్ని డిమాండ్ చేయాలి. లేకపోతే విశాఖపట్నం, విజయవాడ లేదా మైసూర్ వంటి టైర్-2 నగరాల నుంచే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసుకోవడం మేలు," అని పలువురు అభిప్రాయపడ్డారు.
బెంగళూరులో ఐటీ దిగ్గజాలు, స్టార్టప్లు ఏ స్థాయిలో పెరుగుతున్నాయో, దానికి తగ్గట్టుగా నగరంలో ఇళ్ల కొరత, మౌలిక వసతుల లేమి అంతే వేగంగా హెచ్చరిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం, సంబంధిత అధికారులు వెంటనే జోక్యం చేసుకుని అద్దె నియంత్రణ చట్టాలను పకడ్బందీగా అమలు చేయకపోతే, కంపెనీలు తమ కేంద్రాలను ఇతర నగరాలకు తరలించే ప్రమాదం ఉందనే హెచ్చరికలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More