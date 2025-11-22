నరకం చూపిస్తున్నాడని తమ్ముడిని చంపిన అన్న! కారులో..

బెంగళూరులో షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. తనతో పాటు తన కుటుంబ సభ్యులను హింసిస్తున్నాడన్న కారణంతో సొంత తమ్ముడిని దారుణంగా చంపేశాడు ఓ వ్యక్తి. ఎలాంటి ఆనవాళ్లు లేకుండా జాగ్రత్త పడినప్పటికీ, పోలీసులు నిందితుడిని పట్టుకున్నారు.
ఈ నెల ప్రారంభంలో బెంగళూరులోని ఒక చెరువు సమీపంలో 24 ఏళ్ల యువకుడి మృతదేహం లభ్యం కావడంతో, పోలీసులు ఫ్యాట్రిసైడ్ అనే దిగ్భ్రాంతికరమైన హత్య కేసును ఛేదించారు.
మొదట అంతుచిక్కని మరణంగా కనిపించిన ఈ కేసు, విచారణలో భాగంగా ముందుగా ప్రణాళిక వేసుకున్న హత్యగా తేలింది. ఈ హత్యను బాధితుడి సొంత అన్నయ్య, తన ఇద్దరు స్నేహితుల సహాయంతో చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
మీడియా నివేదిక ప్రకారం.. కలబురగి జిల్లాకు చెందిన క్యాబ్ డ్రైవర్ అయిన శివరాజ్ (28), తన తమ్ముడు ధనరాజ్ (24)ను ఇద్దరు సహచరులు – సందీప్ (24), ప్రశాంత్ (26) సహాయంతో కారులో హత్య చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
హత్యకు దారి తీసిన కుటుంబ కలహాలు..
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. అన్నదమ్ముల మధ్య చాలా కాలంగా గొడవలు, సమస్యలు ఉన్నాయి. ధనరాజ్ తరచుగా హింసాత్మక చర్యలకు, దొంగతనాలకు, గొడవలకు పాల్పడేవాడని నివేదిక పేర్కొంది. ఈ ప్రవర్తన కుటుంబ సభ్యులతో పాటు పొరుగువారికి కూడా పదే పదే ఇబ్బంది కలిగించింది.
ధనరాజ్ కలబురగిలోని తన తల్లిదండ్రులతో కలిసి నివసిస్తూ, వారిపై కూడా దాడి చేసేవాడు.
ధనరాజ్ తన అన్న శివరాజ్పై కూడా పలుమార్లు దాడి చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
మొబైల్ ఫోన్లు, పశువుల దొంగతనం వంటి నేరాలలో ధనరాజ్ ప్రమేయం ఉందని స్థానికులు ఫిర్యాదు చేశారు.
తమ్ముడి నిరంతర వేధింపులను భరించలేకపోయిన శివరాజ్, అతన్ని అడ్డు తొలగించుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాడు!
నిర్మానుష్య ప్రాంతంలో హత్య
నవంబర్ 2న, ధనరాజ్కు ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని నమ్మబలికి, శివరాజ్ అతడిని బెంగళూరుకు పిలిపించాడు. నిందితులైన ముగ్గురూ కలిసి బ్యానర్ఘట్ట – నైస్ రోడ్డు ప్రాంతం నుంచి ధనరాజ్ను కారులో ఎక్కించుకున్నారు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం:
ధనరాజ్ ముందు సీటులో కూర్చుని తన ఫోన్తో పరధ్యానంగా ఉండగా, వెనుక కూర్చున్న సందీప్, ప్రశాంత్ అతన్ని వెనుక నుంచి పట్టుకున్నారు.
ఆ వెంటనే శివరాజ్ మచ్చుకత్తితో ధనరాజ్ మెడపై బలంగా కొట్టడంతో, అక్కడికక్కడే మరణించాడు.
ముగ్గురూ కలిసి ఆ మృతదేహాన్ని బ్యానర్ఘట్ట – కాగ్గలిపుర రోడ్డు పక్కన పడేశారు.
కారులోని రక్తపు మరకలు అంటిన ఫ్లోర్ మ్యాట్, హత్యకు ఉపయోగించిన ఆయుధాన్ని ఎలక్ట్రానిక్ సిటీ – నైస్ రోడ్డు సమీపంలో పారేశారు.
సీసీటీవీ ఫుటేజీతో నేరం వెలుగులోకి
నవంబర్ 6న, కుళ్లిపోయిన స్థితిలో ఉన్న మృతదేహం లభించింది. మొదట్లో ఇది అనుమానాస్పద మరణంగా భావించినప్పటికీ, హత్య అని ధృవీకరించలేదు. కానీ సమీపంలోని ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ సీసీటీవీ ఫుటేజీలో కారు ఆగి, మృతదేహాన్ని బయటకు లాగుతున్న దృశ్యం రికార్డ్ అయింది. ఈ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ పోలీసులకు కీలక ఆధారాన్ని ఇచ్చింది.
బ్యానర్ఘట్ట పోలీసులు కారు రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ను గుర్తించి, నిందితులు ముగ్గురిని అరెస్టు చేశారు. వారిపై హత్య కేసు నమోదు చేసి, జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి రిమాండ్ చేశారు.