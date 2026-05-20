    ఐటీ ఉద్యోగాల్లో అనిశ్చితి.. సొంతింటి కలపై టెక్కీల వెనకడుగు: అద్దె ఇల్లే బెటరా?

    లేఆఫ్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) భయాల నేపథ్యంలో బెంగళూరులోని ఓ సాఫ్ట్‌వేర్ జంట తమ సొంతింటి నిర్ణయాన్ని వాయిదా వేసుకుంది. భారీ హోమ్ లోన్ ఇప్పట్లో అవసరమా? అనే చర్చ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. అద్దె ఇంట్లో ఉండటమే ఆర్థికంగా సురక్షితమని పలువురు నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

    Published on: May 20, 2026 8:12 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    హైదరాబాద్, బెంగళూరు నగరాల్లో స్థిరాస్తి ధరలు ఆకాశాన్ని తాకాయి. ఒకప్పుడు సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగం ఉంటే చాలు, వెంటనే సొంతింటి కోసం లోన్ తీసుకోవడం ఒక ఆనవాయితీగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి మారుతోంది. ఐటీ రంగంలో పెరుగుతున్న అనిశ్చితి, వరుస లేఆఫ్స్ కారణంగా అనుభవజ్ఞులైన టెక్కీలు సైతం భారీ అప్పులు చేయాలంటే వణికిపోతున్నారు.

    ఉద్యోగాల్లో అనిశ్చితి కారణంగా సొంతింటి కల కంటే అద్దె ఇల్లే బెటరంటున్న టెక్ ఉద్యోగులు
    ఏం జరిగిందంటే?

    ప్రముఖ ప్రాడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీల్లో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఒక సాఫ్ట్‌వేర్ దంపతులు 'రెడిట్' (Reddit) వేదికగా తమ ఆందోళనను పంచుకున్నారు. "మాకు డౌన్ పేమెంట్ కట్టే స్తోమత ఉంది, నెలకు ఈఎంఐ (EMI) కూడా సులభంగా కట్టగలము. కానీ, పరిశ్రమలో ఏ క్షణాన ఏం జరుగుతుందో తెలియని పరిస్థితి. ఏఐ (AI) రాకతో ఉద్యోగ భద్రతపై నీలిమేఘాలు కమ్ముకున్నాయి. ఈ సమయంలో కోట్ల రూపాయల అప్పు చేసి ఇల్లు కొనడం సరైనదేనా?" అని వారు ప్రశ్నించారు. ఈ పోస్ట్ ఇప్పుడు టెక్కీల మధ్య పెద్ద చర్చకు దారితీసింది.

    అద్దె ఇల్లే నయం.. ఎందుకంటే?

    ఈ చర్చలో పాల్గొన్న పలువురు నెటిజన్లు ఆసక్తికరమైన విషయాలను వెల్లడించారు. ఒక యూజర్ తన అనుభవాన్ని వివరిస్తూ.. "నేను 2015 నుంచి ఒకే 2BHK ఇంట్లో అద్దెకు ఉంటున్నాను. అప్పుడు అద్దె 13,000 ఉంటే, ఇప్పుడు 18,000 అయింది. అదే ఏరియాలో ఇల్లు కొనాలంటే 1.5 కోట్లు అవుతుంది. ఈఎంఐ భారం లేకపోవడం వల్ల నా పిల్లలు, తల్లిదండ్రుల కోసం ధైర్యంగా ఖర్చు చేయగలుగుతున్నాను. ఉద్యోగం పోయినా నాకు ఆ టెన్షన్ ఉండదు," అని పేర్కొన్నారు.

    మరికొందరు బెంగళూరులో మౌలిక సదుపాయాల కొరతను ఎత్తిచూపారు:

    నీటి సమస్య: దాదాపు అన్ని అపార్ట్‌మెంట్లు ట్యాంకర్లపైనే ఆధారపడుతున్నాయి. కావేరీ నీళ్లు వచ్చే దాఖలాలు లేవు.

    భారీ ధరలు: చదరపు అడుగుకు 12,000 నుంచి 18,000 వరకు ధరలు పలుకుతున్నాయి. ఇంత పెట్టి ఇల్లు కొన్నా సరైన సౌకర్యాలు లేవని నెటిజన్లు వాపోతున్నారు.

    నిపుణుల హెచ్చరిక

    ఆర్థిక నిపుణుడు సురేష్ సడగోపన్ అభిప్రాయం ప్రకారం.. ఆదాయంలో ఎక్కువ భాగం ఈఎంఐలకే పోతే, అత్యవసర సమయాల్లో చేతిలో నగదు ఉండదు. "మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ వచ్చినా లేదా తాత్కాలికంగా ఆదాయం ఆగినా, భారీ ఈఎంఐలు భారంగా మారుతాయి. ఫిక్స్‌డ్ ఖర్చులను తగ్గించుకోవడమే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో తెలివైన పని," అని ఆయన సూచించారు.

    సొంతంగా ఉండాలనుకునే వారికి ఓ సలహా

    అయితే, అందరూ ఇల్లు కొనడాన్ని వ్యతిరేకించడం లేదు. ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ కోసం కాకుండా, సొంతంగా ఉండటానికి ఇల్లు కొనేవారు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. భార్యాభర్తల్లో ఒకరికి ఉద్యోగం పోయినా, కొన్ని నెలల పాటు ఈఎంఐ కట్టేంత 'ఎమర్జెన్సీ ఫండ్' ఉంటేనే ముందడుగు వేయాలని వారు సలహా ఇస్తున్నారు. అనవసరమైన భయంతో (FOMO - Fear of Missing Out) కాకుండా, మీ ఆర్థిక స్తోమతను బట్టే నిర్ణయం తీసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ఐటీ ఉద్యోగులు ఇల్లు కొనడానికి ఎందుకు భయపడుతున్నారు?

    ఐటీ రంగంలో సాగుతున్న లేఆఫ్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల ఉద్యోగాలకు పొంచి ఉన్న ముప్పు, భారీ ఈఎంఐల భయం ప్రధాన కారణాలుగా కనిపిస్తున్నాయి.

    2. బెంగళూరులో ఇల్లు కొనడం కంటే అద్దెకు ఉండటం లాభదాయకమా?

    ప్రస్తుత మార్కెట్ ధరలు (sq.ft కి 12k-18k), తక్కువ అద్దెల దృష్ట్యా, ఆర్థిక వెసులుబాటు కోసం చాలామంది అద్దె ఇళ్లే మేలని భావిస్తున్నారు. అయితే ఇది వ్యక్తిగత ఆర్థిక లక్ష్యాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

    3. హోమ్ లోన్ తీసుకునే ముందు ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?

    కనీసం 6 నెలల నుంచి ఏడాది వరకు ఈఎంఐలు కట్టగలిగేలా అత్యవసర నిధిని (Emergency Fund) పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే మీ ఆదాయంలో 30-40% కంటే ఎక్కువ ఈఎంఐ ఉండకుండా చూసుకోవడం ఉత్తమం.

    4. ఏఐ (AI) ప్రభావం రియల్ ఎస్టేట్ పై ఎలా ఉంది?

    ఏఐ వల్ల ఉద్యోగాలు పోతాయనే భయం టెక్కీల్లో కొనుగోలు శక్తిని తగ్గిస్తోంది. దీనివల్ల చాలామంది తమ నిర్ణయాలను రెండేళ్ల పాటు వాయిదా వేసుకుంటున్నారు.

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/ఐటీ ఉద్యోగాల్లో అనిశ్చితి.. సొంతింటి కలపై టెక్కీల వెనకడుగు: అద్దె ఇల్లే బెటరా?
