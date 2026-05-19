హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ జోరు: కోకాపేట, హైటెక్ సిటీలో ‘టేబుల్ స్పేస్’ భారీ విస్తరణ
హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ రంగం, ముఖ్యంగా కమర్షియల్ ఆఫీస్ స్పేస్ విభాగం సరికొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తోంది. ప్రముఖ మేనేజ్డ్ వర్క్ స్పేస్ సంస్థ 'టేబుల్ స్పేస్' (Table Space) నగరంలో తన కార్యకలాపాలను మరో 5 లక్షల చదరపు అడుగుల మేర విస్తరించింది.
భాగ్యనగరం ఐటీ, కార్పొరేట్ రంగాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా మారుతోంది. కేవలం బహుళజాతి కంపెనీలే కాకుండా, వాటికి అవసరమైన ఆఫీస్ వసతులను కల్పించే 'మేనేజ్డ్ వర్క్ స్పేస్' సంస్థలు కూడా ఇక్కడ తమ పెట్టుబడులను ముమ్మరం చేస్తున్నాయి. తాజాగా టేబుల్ స్పేస్ సంస్థ హైదరాబాద్లో తన పోర్ట్ఫోలియోను భారీగా పెంచుకుంది. ఇందులో భాగంగా కోకాపేటలోని నియోపోలిస్, హైటెక్ సిటీ ప్రాంతాల్లో భారీ విస్తీర్ణంలో ఆఫీస్ స్పేస్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
కోకాపేట నియోపోలిస్లో సరికొత్త మైలురాయి
హైదరాబాద్లో ప్రస్తుతం హాట్ కేకులా మారుతున్న ప్రాంతం కోకాపేట. ఇక్కడి నియోపోలిస్ బిజినెస్ డిస్ట్రిక్ట్లోని 'గ్రావా బిజినెస్ పార్క్' (Grava Business Park)లో టేబుల్ స్పేస్ ఏకంగా 4 లక్షల చదరపు అడుగుల స్థలాన్ని లీజుకు తీసుకుంది. టవర్ 10, 20లలో ఈ కార్యాలయం విస్తరించి ఉంది.
నెహ్రూ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ (ORR)కు ఉన్న అద్భుతమైన కనెక్టివిటీ, ప్రతిపాదిత మెట్రో కారిడార్ సమీపంలో ఉండటం ఈ ప్రాంతానికి అతిపెద్ద ప్లస్ పాయింట్. అంతేకాకుండా, పర్యావరణ హితమైన LEED, IGBC ప్లాటినం సర్టిఫికేషన్లను పొందేలా ఈ భవనాలను నిర్మించారు. గ్లోబల్ కంపెనీలు తమ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించేందుకు ఇక్కడ అన్ని రకాల అత్యాధునిక వసతులు కల్పించారు.
హైటెక్ సిటీలో పట్టు బిగింపు
కేవలం కోకాపేటకే పరిమితం కాకుండా, ఇప్పటికే ఐటీ రంగానికి గుండెకాయలా ఉన్న హైటెక్ సిటీలో కూడా టేబుల్ స్పేస్ తన ఉనికిని చాటుకుంది.
రాయదుర్గం మెట్రో స్టేషన్ సమీపంలోని కే రహేజా మైండ్స్పేస్ ఐటీ పార్క్లో 50,000 చదరపు అడుగులు, హైటెక్ సిటీ మెట్రో సమీపంలోని అపర్ణ టెక్నోపోలిస్లో మరో 48,000 చదరపు అడుగుల మేర ఆఫీస్ స్పేస్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
"హైటెక్ సిటీ, నియోపోలిస్ కారిడార్లలో కార్పొరేట్ కంపెనీల నుంచి భారీ డిమాండ్ కనిపిస్తోంది. మా తాజా విస్తరణతో హైదరాబాద్లో తమ వ్యాపారాలను భారీ స్థాయిలో విస్తరించాలనుకునే సంస్థలకు అవసరమైన మెరుగైన వసతులను అందిస్తాం" అని టేబుల్ స్పేస్ అసోసియేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ హరిణి అడిదం పేర్కొన్నారు.
హైదరాబాద్కే ఎందుకు మొగ్గు?
హైదరాబాద్ ప్రస్తుతం గ్లోబల్ క్యాపబిలిటీ సెంటర్లకు (GCC) స్వర్గధామంగా మారింది. తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చులు, ప్రతిభావంతులైన యువత అందుబాటులో ఉండటం, ప్రభుత్వ అనుకూల విధానాలే ఇందుకు కారణం.
GCC మార్కెట్ వాటా: జేఎల్ఎల్ (JLL) ఇండియా రిపోర్ట్ 2026 ప్రకారం, భారతదేశంలోని బీఎఫ్ఎస్ఐ (BFSI), అనలిటిక్స్ రంగాలకు సంబంధించిన జీసీసీ మార్కెట్లో హైదరాబాద్ వాటా 20-23 శాతంగా ఉంది.
రంగాల వారీగా డిమాండ్: టెక్నాలజీ, లైఫ్ సైన్సెస్, ఏఐ (AI) ఆధారిత సంస్థలు హైదరాబాద్లో ఆఫీస్ స్పేస్ కోసం క్యూ కడుతున్నాయి.
"హైదరాబాద్లో వ్యాపార అనుకూల వాతావరణం ఉండటం వల్ల గ్లోబల్ కంపెనీలు ఇక్కడ తమ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నాయి. అందుకే మేము ఏ గ్రేడ్ కమర్షియల్ కారిడార్లలో మా ఉనికిని పెంచుకుంటున్నాము" అని టేబుల్ స్పేస్ చీఫ్ సేల్స్ ఆఫీసర్ నితీష్ భాసిన్ వెల్లడించారు.
దేశవ్యాప్తంగా టేబుల్ స్పేస్ విస్తరణ
2017లో ప్రారంభమైన టేబుల్ స్పేస్ సంస్థకు ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా 1.10 కోట్ల చదరపు అడుగుల మేర మేనేజ్డ్ వర్క్ స్పేస్ పోర్ట్ఫోలియో ఉంది. హైదరాబాద్తో పాటు బెంగళూరులోని ఎంబసీ మాన్యత బిజినెస్ పార్క్ (1.80 లక్షల చ.అడుగులు), గురుగ్రామ్లోని గోద్రెజ్ జీసీఆర్ (1.45 లక్షల చ.అడుగులు), ముంబైలోని కీలక ప్రాంతాల్లో సంస్థ తన కార్యకలాపాలను విస్తరించింది.
నగరంలోని ఈ తాజా విస్తరణతో హైదరాబాద్ ఐటీ కారిడార్లో ల్యాండ్మార్క్ లావాదేవీలు నమోదైనట్లయ్యింది. అత్యాధునిక మీటింగ్ రూమ్లు, ట్రైనింగ్ సెంటర్లు, కొలాబరేషన్ జోన్లతో ఈ కొత్త ఆఫీసులు కంపెనీలకు ఫ్లెక్సిబుల్ పని విధానాన్ని అందించనున్నాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. టేబుల్ స్పేస్ సంస్థ తాజాగా హైదరాబాద్లో ఎంత ఆఫీస్ స్పేస్ కలిగిఉంది?
టేబుల్ స్పేస్ మొత్తం 5 లక్షల చదరపు అడుగుల మేర ఆఫీస్ స్పేస్ను అదనంగా జోడించింది. ఇందులో 4 లక్షల చదరపు అడుగులు ఒక్క కోకాపేట నియోపోలిస్లోనే ఉండటం విశేషం.
2. నియోపోలిస్ ప్రాంతానికి ఉన్న ప్రత్యేకత ఏమిటి?
కోకాపేటలోని నియోపోలిస్ హైదరాబాద్లో కొత్త కమర్షియల్ హబ్గా ఎదుగుతోంది. ఇది ఔటర్ రింగ్ రోడ్కు సమీపంలో ఉండటంతో పాటు, గ్లోబల్ స్టాండర్డ్స్ కలిగిన మౌలిక వసతులు ఇక్కడ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
3. మేనేజ్డ్ ఆఫీస్ స్పేస్ అంటే ఏమిటి?
ఒక కంపెనీకి అవసరమైన ఫర్నిచర్, ఇంటర్నెట్, మెయింటెనెన్స్, ఇతర వసతులతో కూడిన ఆఫీసును సిద్ధంగా ఉంచడాన్ని మేనేజ్డ్ ఆఫీస్ స్పేస్ అంటారు. కంపెనీలు నేరుగా వచ్చి తమ పనిని ప్రారంభించుకోవచ్చు.
4. హైదరాబాద్లో ఆఫీస్ స్పేస్ కోసం ఏయే రంగాల నుంచి డిమాండ్ ఉంది?
ప్రధానంగా ఐటీ, బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ (BFSI), లైఫ్ సైన్సెస్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) రంగాల నుంచి భారీ డిమాండ్ ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More