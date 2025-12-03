మూడో విడత వేలంలో కోకాపేట భూముల నుంచి హెచ్ఎండీఏకు 1000 కోట్ల ఆదాయం!
కోకాపేట భూములు మరోసారి అందరి దృష్టిని ఆకర్శించాయి. మూడో విడత వేలంలో హెచ్ఎండీఏకు రూ.1000 కోట్ల వరకు ఆదాయం సమకూరింది. అయితే ధరలు గత రికార్డులను మాత్రం తాకలేదు.
కోకాపేట నియోపొలిస్ భూముల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. వేలం వేస్తే కోట్లలో పలుకుతుంది ధర. అందరి దృష్టి ఇక్కడి వేలంపైనే ఉంటుంది. నియోపొలిస్ భూములకు మూడో విడుత వేలం ప్రక్రియ ముగిసింది. ఇందులో మరోసారి హెచ్ఎండీఏకు భారీగా ఆదాయం సమకూరింది. ప్లాట్ నెంబర్ 19, 20లోని 8.04 ఎకరాలకు అధికారులు ఈ వేలం చేపట్టారు.
ప్లాట్ నెంబర్ 19లో ఎకరానికి రూ.131 కోట్లు పలకగా.. ప్లాట్ నెంబర్ 20లో ఎకరం రూ.118 కోట్ల ధర పలికింది. మూడో విడత వేలంలో 8.04 ఎకరాలకు 1000 కోట్ల వరకు హెచ్ఎండీఏకు ఆదాయం సమకూరింది. 44 ఎకరాల భూమిని నాలుగు విడతల్లో వేలం వేసేందుకు హెచ్ఎండీఏ ప్లాన్ చేసింది. ఇందులో తాజాగా మూడో విడత కూడా ముగిసింది. ఇప్పటి దాకా 27 ఎకరాలకు గానూ.. రూ.3708 కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది. డిసెంబర్ 5వ తేదీన నాలుగో విడత వేలం కోకాపేట గోల్డెన్ మైల్లోని 2 ఎకరాలు, మూసాపేటలో 15 ఎకరాలకు జరగనుంది.
నియోపొలిస్ లేఅవుట్లో హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ(హెచ్ఎండీఏ) నిర్వహించిన ఈ వేలం కిందటితో పోల్చుకుంటే కాస్త ధర తగ్గిందనే చెప్పాలి. గతంలో ఎకరం భూమికి రికార్డు స్థాయిలో రూ.150 కోట్లకుపైగా ధర పలికింది.
కోకాపేట్ నియోపొలిస్ రెండో విడత ఈ వేలంలో ఎకరం గరిష్టంగా రూ.151.25 కోట్ల ధర పలికిని విషయం తెలిసిందే. నియోపొలిస్లోని 15వ ప్లాట్లో ఉన్న 4.03 ఎకరాలకు, 16వ ప్లాట్లో ఉన్న 5.03 ఎకరాలకు బిడ్డింగ్ నిర్వహించారు. ఇందులో 15వ ప్లాట్లో ఎక్కువ ధర వచ్చింది. 16వ ప్లాట్లో గరిష్ఠంగా ఎకరాకు 147.75 కోట్లు లభించింది. డిసెంబర్ 5వ తేదీన నాలుగో విడత వేలంపై అందరి ఆసక్తి నెలకొంది.
హెచ్డీంఏ మెుత్తం ఈ వేలం నుంచి రూ.5000 కోట్లకు పైగా ఆదాయం రావాలని ఆశిస్తుంది. కోకాపేట నియోపొలిస్ ప్లాట్లకు రూ.99 కోట్లు, గోల్డెన్ మైల్కు రూ.70 కోట్లు, మూసాపేట ప్లాట్లకు రూ.75 కోట్లు కనీస ధరలను నిర్ధారించిన విషయం తెలిసిందే. కోకాపేట భూములకు గతంలోనే రెక్కలు వచ్చాయి. 2023లో కోకాపేటలో ఎకరం భూమి రూ.100.75 కోట్లకు అమ్ముడైంది.