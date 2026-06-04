Quote of the Day: విజయానికి అసలైన రహస్యం ఏంటి? డిస్రాయెలీ స్ఫూర్తిదాయక మాటలు
Quote of the Day: బ్రిటన్ మాజీ ప్రధానమంత్రి బెంజమిన్ డిస్రాయెలీ చెప్పిన విజయ రహస్యం నేటికీ ఎందరికో ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. ఒక లక్ష్యానికి కట్టుబడి ఉండటమే విజయానికి తొలిమెట్టు అని చాటిచెప్పే ఆ అద్భుత సూత్రం విశేషాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
జీవితంలో విజయం సాధించడం ఎలా? సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరినీ వేధించే ప్రశ్న ఇది. దీనికి ఒక్కొక్కరు ఒక్కోలా సమాధానం ఇస్తారు. అయితే, 19వ శతాబ్దానికి చెందిన బ్రిటన్ దిగ్గజ నాయకుడు బెంజమిన్ డిస్రాయెలీ చెప్పిన ఒక సూత్రం విజయానికి సరికొత్త అర్ధాన్ని ఇస్తుంది.
"లక్ష్యం పట్ల అచంచలమైన దీక్ష కలిగి ఉండటమే విజయానికి అసలైన రహస్యం" అని బ్రిటన్ మాజీ ప్రధాని బెంజమిన్ డిస్రాయెలీ పేర్కొన్నారు.
లండన్లోని క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ వేదికగా 1872 జూన్ 24న జరిగిన ఒక అధికారిక విందులో డిస్రాయెలీ ప్రసంగిస్తూ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. సాధారణంగా చాలామంది ఈ కోట్లో "కన్సిస్టెన్సీ" (స్థిరత్వం) అనే పదాన్ని వాడుతుంటారు. కానీ చారిత్రక ఆధారాల ప్రకారం ఆయన వాడిన అసలైన పదం "కాన్స్టెన్సీ ఆఫ్ పర్పస్" (లక్ష్యం పట్ల అచంచలమైన దీక్ష).
అసలు ఈ మాటల అంతరార్థం ఏంటి?
విజయం అనేది కేవలం తెలివితేటలు, అసాధారణ ప్రతిభ లేదా అదృష్టం వల్ల మాత్రమే సొంతం కాదని డిస్రాయెలీ నమ్మారు. ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా, ఎన్ని పరాజయాలు పలకరించినా సరే, ఎంచుకున్న మార్గం నుంచి పక్కకు తప్పుకోకుండా ముందడుగు వేయడమే విజయ తీరాలకు చేరుస్తుంది.
చాలామంది ఏదైనా ఒక పనిని ఎంతో ఉత్సాహంతో ప్రారంభిస్తారు. కానీ కొద్దిగా ఇబ్బందులు ఎదురవగానే లేదా దృష్టి మళ్లించే అంశాలు రాగానే ఆశయాన్ని వదిలేస్తారు. అయితే, అనుకున్న ఆశయానికి కట్టుబడి ఉండేవాళ్లే అద్భుతాలు సాధిస్తారని ఈ సూత్రం స్పష్టం చేస్తోంది. సరళంగా చెప్పాలంటే, మీరేం సాధించాలనుకుంటున్నారో దానిపై స్పష్టత ఉండి, వెనకడుగు వేయకుండా శ్రమిస్తే విజయం మీ సొంతమవుతుంది.
నేటి తరానికి ఈ సూత్రం ఎందుకు అవసరం?
ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో మన చుట్టూ ఎన్నో ఆకర్షణలు, దృష్టిని మళ్లించే అంశాలు ఉన్నాయి. చదువుకునే విద్యార్థులు, వ్యాపారవేత్తలు, కళాకారులు.. ఇలా రంగమేదైనా సరే, ఫలితాలు ఆలస్యమైనప్పుడు నిరాశకు గురవడం సహజం.
అలాంటి సమయంలో ఈ సందేశం ఎంతో స్ఫూర్తినిస్తుంది. ఇది కేవలం పుట్టుకతో వచ్చే ప్రతిభ కంటే నిరంతర పట్టుదలకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది. అద్భుతమైన విజయాలు అనేవి రాత్రికి రాత్రే సంభవించేవి కావు, ఏళ్ల తరబడి సాగే నిరంతర శ్రమ ఫలితమేనని ఇది మనకు గుర్తుచేస్తుంది. సులువైన దారుల కోసం వెతకడం మానేసి, ఓపిక, క్రమశిక్షణతో ప్రయాణించడమే సరైన మార్గమని ప్రజలు ఈ మాటలతో కనెక్ట్ అవుతారు.
ఈ విజయాన్ని నిత్యజీవితంలో ఎలా సాధించాలి?
డిస్రాయెలీ అందించిన ఈ జీవన సూత్రాన్ని మన దైనందిన జీవితంలో ఇలా అన్వయించుకోవచ్చు:
స్పష్టమైన లక్ష్యం: జీవితానికి ఒక స్పష్టమైన, అర్థవంతమైన గమ్యాన్ని నిర్దేశించుకోండి.
దీర్ఘకాలిక ప్రణాళిక: పురోగతిని నిలకడగా ఉంచే ఒక బలమైన ప్లాన్ను సిద్ధం చేసుకోండి.
నిరంతర కృషి: పనిపై ఉత్సాహం తగ్గినా సరే, ప్రతిరోజూ లక్ష్యం కోసం కొంత సమయం కేటాయించండి.
ఆటంకాలకు దూరం: లక్ష్యం నుంచి పక్కకు లాగే ఆకర్షణలకు దూరంగా ఉండండి.
ఆత్మపరిశీలన: ప్రయాణాన్ని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించుకుంటూ, అవసరమైన మార్పులు చేసుకోండి.
పాఠాలు నేర్చుకోండి: అపజయాలను చూసి భయపడి ఆగిపోకుండా, వాటిని విజయానికి పాఠాలుగా మార్చుకోండి.
ఎవరీ బెంజమిన్ డిస్రాయెలీ?
బెంజమిన్ డిస్రాయెలీ (1804–1881) రెండుసార్లు యునైటెడ్ కింగ్డమ్ (UK) ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వహించారు. ఆధునిక బ్రిటీష్ కన్జర్వేటిజం రూపకల్పనలో కీలక పాత్ర పోషించిన ఈయన, రాజకీయ వ్యూహకర్తగానే కాకుండా ప్రతిభావంతుడైన నవలా రచయితగా కూడా గుర్తింపు పొందారు. నాయకత్వం, ఆశయాలు, సమాజంపై ఆయన చేసిన ప్రసంగాలు, రాసిన పుస్తకాలు నేటికీ ఎందరికో మార్గదర్శకంగా నిలుస్తున్నాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
ప్రశ్న 1: బెంజమిన్ డిస్రాయెలీ విజయ రహస్యంగా దేనిని పేర్కొన్నారు? జవాబు: అనుకున్న లక్ష్యం పట్ల అచంచలమైన దీక్ష (Constancy of purpose) కలిగి ఉండటమే విజయానికి అసలైన రహస్యమని ఆయన చెప్పారు.
ప్రశ్న 2: డిస్రాయెలీ ఈ ప్రసిద్ధ వ్యాఖ్యను ఎప్పుడు, ఎక్కడ చేశారు? జవాబు: 1872 జూన్ 24న లండన్లోని క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ విందులో చేసిన ప్రసంగంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ప్రశ్న 3: ఈ కోట్లో 'కన్సిస్టెన్సీ', 'కాన్స్టెన్సీ' పదాల మధ్య తేడా ఏంటి? జవాబు: చాలామంది సాధారణంగా 'కన్సిస్టెన్సీ' (స్థిరత్వం) అని వాడుతుంటారు, కానీ చారిత్రక రికార్డుల ప్రకారం డిస్రాయెలీ వాడిన అసలైన పదం 'కాన్స్టెన్సీ ఆఫ్ పర్పస్' (లక్ష్యం పట్ల అచంచలమైన దీక్ష).
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More