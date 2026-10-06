ఆటో షేర్లకు క్యూ2 జోష్: నువామా రికమండ్ చేసిన టాప్ స్టాక్స్ ఇవే
రెండో త్రైమాసికం (క్యూ2) ఫలితాలకు ముందు ఆటో రంగానికి సంబంధించి ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ 'నువామా ఇనిస్టిట్యూషనల్ ఈక్విటీస్' సానుకూల నివేదికను విడుదల చేసింది. ఆదాయం 27 శాతం వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని, హ్యుందాయ్, టాటా మోటార్స్, ఐషర్ మోటార్స్ షేర్లు రాణించవచ్చని అంచనా వేసింది.
రెండో త్రైమాసిక (క్యూ2) ఫలితాల వేళ ఆటోమొబైల్ రంగంపై ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ 'నువామా ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఈక్విటీస్' (Nuvama Institutional Equities) సానుకూల దృక్పథాన్ని వ్యక్తం చేసింది. వాహనాల విక్రయాలు పుంజుకోవడం, కొత్త మోడళ్ల విడుదల, శంబళ కమిషన్ ప్రభావం, ఆకర్షణీయమైన వాల్యుయేషన్లు ఆటో రంగానికి ఊతమిస్తాయని విశ్లేషించింది.
ద్విచక్ర వాహనాలు, వాహన తయారీ సంస్థలు (OEMs), ఆటో విడిభాగాల తయారీ విభాగాల్లో మెజారిటీ కంపెనీలకు నువామా 'బై' (Buy) రేటింగ్ను కొనసాగించింది.
ఆదాయం పెరుగుతున్నా మార్జిన్లపై ఒత్తిడి
సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో ఆటో కంపెనీల మొత్తం ఆదాయం ఏడాది ప్రాతిపదికన (YoY) 27 శాతం మేర పెరిగే అవకాశం ఉందని నువామా అంచనా వేసింది. అయితే, ముడిసరుకుల ధరల పెంపు, వేతనాల భారం మరియు రవాణా వ్యయాలు పెరగడం వల్ల నిర్వహణ లాభాల (EBITDA) వృద్ధి 10 శాతానికి పరిమితం కావచ్చు.
ఎగుమతులు ఎక్కువగా ఉన్న కంపెనీలకు రూపాయి మారకం విలువ తగ్గడం కొంత లబ్ధి చేకూరుస్తుందని నివేదిక పేర్కొంది.
ప్యాసింజర్, కమర్షియల్ వాహనాల విక్రయాలు
ఈ త్రైమాసికంలో దేశీయ ప్యాసింజర్ వాహనాల (PV) విక్రయాలు దాదాపు 30 శాతం పెరిగాయి. వాహనాల ధరల పెంపు, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల విక్రయాలు పెరగడం ఆదాయ వృద్ధికి తోడ్పడింది.
టాటా మోటార్స్ పివి (TMPV): అత్యధికంగా 47 శాతం ఆదాయ వృద్ధి సాధించవచ్చు.
మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా (M&M): 34 శాతం వృద్ధి అంచనా.
మారుతీ సుజుకీ: 27 శాతం ఆదాయ వృద్ధి సాధించే అవకాశం ఉంది.
హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా: 19 శాతం వృద్ధి నమోదు చేయవచ్చు.
కమర్షియల్ వాహనాల (CV) విభాగంలో దేశీయ విక్రయాలు 28 శాతం పెరిగాయి. టాటా మోటార్స్ సీవీ విభాగం ఆదాయం 49 శాతం, అశోక్ లేలాండ్ ఆదాయం 37 శాతం పెరిగే అవకాశం ఉందని నువామా తెలిపింది.
ద్విచక్ర వాహనాలు & ఆటో విడిభాగాల కంపెనీలు
ద్విచక్ర వాహన విభాగంలో దేశీయ అమ్మకాలు 15 శాతం, ఎగుమతులు 27 శాతం పెరిగాయి.
టీవీఎస్ మోటార్: 38 శాతం ఆదాయ వృద్ధి సాధించవచ్చు.
బజాజ్ ఆటో: 31 శాతం వృద్ధి అంచనా.
ఐషర్ మోటార్స్: 23 శాతం ఆదాయ వృద్ధి నమోదు కావచ్చు.
హీరో మోటోకార్ప్: 21 శాతం వృద్ధి సాధించే అవకాశం ఉంది.
ట్రాక్టర్ల విభాగంలో గతేడాది నమోదైన అధిక విక్రయాల ప్రభావంతో ఈసారి విక్రయాలు 5 శాతం తగ్గొచ్చని భావిస్తోంది. ఎస్స్కార్ట్స్ కుబోటా ఆదాయం 14 శాతం పెరుగుతుందని, ఎం అండ్ ఎం ఫార్మ్ విభాగం ఆదాయం 4 శాతం తగ్గొచ్చని తెలిపింది.
ఆటో విడిభాగాల కంపెనీల్లో మదర్సన్ వైరింగ్ (40%), ఏఎస్కే ఆటోమోటివ్ (38%), మిందా కార్పొరేషన్ (34%), భారత్ ఫోర్జ్ (31%) కంపెనీలు బలమైన ఆదాయ వృద్ధిని నమోదు చేస్తాయని నువామా పేర్కొంది.
నువామా 'బై', 'హోల్డ్' రేటింగ్స్
ద్విచక్ర వాహనాలు: ఐచర్ మోటార్స్, టీవీఎస్ మోటార్, బజాజ్ ఆటో, హీరో మోటోకార్ప్ (Buy).
ఓఈఎం (OEMs): మారుతీ సుజుకీ, హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా, ఎం అండ్ ఎం, టాటా మోటార్స్ సీవీ, టాటా మోటార్స్ పీవీ, అశోక్ లేలాండ్, అజాక్స్ ఇంజినీరింగ్ (Buy). ఎస్స్కార్ట్స్ కుబోటా (Hold).
ఆటో విడిభాగాల కంపెనీలు: సంవర్ధన మదర్సన్, మదర్సన్ వైరింగ్, ఉనో మిందా, మిందా కార్పొరేషన్, షేఫ్లర్, టిమ్కెన్ (Buy). భారత్ ఫోర్జ్, సోనా బిఎల్డబ్ల్యూ, సియట్ (Hold).
(గమనిక: ఇది కేవలం సమాచారం కోసం అందించిన విశ్లేషణ మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునేముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More