Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Electric scooters : 3 బెస్ట్​ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు.. దేని నెలవారీ ఈఎంఐ తక్కువ?

    TVS iQube vs Ather Rizta vs Vida VX2 : దేశంలో పెట్రోల్ ధరల సెగతో ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లకు డిమాండ్ భారీగా పెరిగింది. మార్కెట్లో ట్రెండింగ్‌లో ఉన్న టీవీఎస్ ఐక్యూబ్, ఏథర్ రిజ్టా, హీరో విడా వీఎక్స్2 మోడళ్ల వేరియంట్ల వారీగా నెలవారీ ఈఎంఐ లెక్కల పూర్తి వివరాలు మీకోసం..

    Published on: Jun 30, 2026 5:22 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    భారతదేశంలో పెట్రోల్ ధరలు సామాన్యుడి జేబుకు చిల్లు పెడుతుండటంతో, టూ-వీలర్ కొనుగోలుదారులు తమ నిర్ణయాన్ని మార్చుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ ఏడాది మే నెలలో పెట్రోల్ ధరల ప్రభావంతో చాలామంది కస్టమర్లు ఇంధన వాహనాల కంటే ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల వైపే మొగ్గు చూపారు. ఈ నేపథ్యంలో మీరు కూడా ఒక మంచి ఈవీ స్కూటర్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తూ.. మార్కెట్లో పాపులర్ అయిన టీవీఎస్ ఐక్యూబ్, ఏథర్ రిజ్టా, విడా వీఎక్స్2 మోడళ్లను షార్ట్‌లిస్ట్ చేసుకున్నారా? అయితే, ఏ మోడల్‌కు ఎంత నెలవారీ ఈఎంఐ కట్టాలో తెలియక అయోమయంలో ఉన్నారా? మీకోసమే వేరియంట్ల వారీగా ఈ క్లియర్ అండ్ కాంప్రహెన్సివ్ కంపారిజన్.

    3 ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు- దేని ఈఎంఐ తక్కువ?
    3 ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు- దేని ఈఎంఐ తక్కువ?

    3 బెస్ట్​ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు- ఈఎంఐ లెక్కింపు ప్రమాణాలు ఇవే..

    కస్టమర్లకు సులభంగా అర్థం కావడం కోసం.. ఇక్కడ పేర్కొన్న మూడు స్కూటర్ల అన్ని వేరియంట్లను పరిగణనలోకి తీసుకున్నాం. ఇందులో టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ మూడు వేరియంట్లలో (ఐక్యూబ్, ఐక్యూబ్ ఎస్, ఐక్యూబ్ ఎస్​టీ) లభిస్తుండగా, బ్యాటరీ సైజ్ ఆధారంగా సబ్-వేరియంట్లు (2.2 kWh, 3.1 kWh, 3.5 kWh) ఉన్నాయి. ఏథర్ రిజ్టా 'ఎస్, 'జెడ్' అనే రెండు వేరియంట్లలో, హీరో విడా వీఎక్స్2 మోడల్ 'గో 2.2 kWh', 'గో 3.4 kWh', 'ప్లస్' అనే మూడు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.

    ఈఎంఐ లెక్కింపు కోసం మనం స్కూటర్ల ఎక్స్-షోరూమ్ ధరపై 100 శాతం లోన్ తీసుకున్నట్లు, వడ్డీ రేటును 9.5 శాతంగా, అలాగే లోన్ తిరిగి చెల్లించే వ్యవధిని (టెన్యూర్) 24 నెలలుగా (రెండు సంవత్సరాలు) ప్రామాణికంగా తీసుకున్నాం. అదనపు యాక్సెసరీలు లేదా వారంటీ ప్యాక్‌ల ధరలను ఇందులో కలపలేదు.

    టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ వర్సెస్ ఏథర్​ రిజ్టా వర్సెస్ విడా వీఎక్స్2
    ModelVariantPrice (ex-showroom)Loan (100% ex-showroom price)Interest rateRepayment tenureMonthly EMI
    TVS iQubeiQube 2.2 kWh 94,134 94,1349.5%24 months 4,322
    iQube 3.1 kWh 100,000 100,000 4,591
    iQube 3.5 kWh 108,993 108,993 5,004
    iQube S 4.7 kWh 117,642 117,642 5,401
    iQube ST 5.3 kWh 158,834 158,834 7,293
    Ather RiztaRizta S 121,047 121,047 5,558
    Rizta Z 139.046 139.046 6,384
    Vida VX2VX2 Go 2.2 78,490 78,490 3,604
    VX2 Go 3.4 89,290 89,290 4,100
    VX2 Plus 100,290 100,290 4,605

    ఏ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్‌కు ఎంత ఈఎంఐ?

    టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ : మీరు ఎంచుకునే వేరియంట్, బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని బట్టి ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్‌కు నెలవారీ ఈఎంఐ కనీసం రూ. 4,322 నుంచి గరిష్టంగా రూ. 7,293 వరకు ఉంటుంది.

    ఏథర్ రిజ్టా : ఫ్యామిలీ ఈవీగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఈ స్కూటర్ వేరియంట్లను బట్టి ప్రతి నెల ఈఎంఐ రూ. 5,558 నుంచి రూ. 6,384 వరకు వస్తుంది.

    హీరో విడా వీఎక్స్2 : ఈ మూడు మోడళ్లలో అత్యంత అందుబాటు ధరలో ఉండే విడా సిరీస్ నెలవారీ ఈఎంఐ రూ. 3,604 నుంచి ప్రారంభమై వేరియంట్‌ను బట్టి రూ. 4,605 వరకు ఉంటుంది.

    గమనిక: ఇక్కడ ఇచ్చిన నెలవారీ ఈఎంఐ అంచనా మాత్రమే. మీరు చెల్లించే డౌన్ పేమెంట్, తీసుకునే లోన్ మొత్తం, ఎంచుకునే బ్యాంక్ వడ్డీ రేటు, కాలపరిమితి (టెన్యూర్) ఆధారంగా మీ అసలు ఈఎంఐ మారే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి కొనే ముందు డీలర్‌షిప్ వద్ద పూర్తి వివరాలు సరిచూసుకోవడం మంచిది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/Electric Scooters : 3 బెస్ట్​ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు.. దేని నెలవారీ ఈఎంఐ తక్కువ?
    Home/News/Electric Scooters : 3 బెస్ట్​ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు.. దేని నెలవారీ ఈఎంఐ తక్కువ?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes