Bharat Mobility Global Expo : ఆటో ఎక్స్పో 2027- డేట్స్, వెన్యూ, ఇతర వివరాలు..
ఆటోమొబైల్ రంగానికి అతిపెద్ద వేదికైన 'భారత్ మొబిలిటీ గ్లోబల్ ఎక్స్పో 2027' తేదీలను కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ మెగా షోలో 1,750కి పైగా సంస్థలు పాల్గొననున్నాయి. డేట్స్, రిజిస్ట్రేషన్ సమాచారంతో పాటు పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ చూడండి..
భారత ఆటోమొబైల్ రంగం సత్తాను ప్రపంచానికి చాటే ‘భారత్ మొబిలిటీ గ్లోబల్ ఎక్స్పో’ మూడో ఎడిషన్కు ముహూర్తం ఖరారైంది. కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ, భారీ పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ సంయుక్తంగా ఈ మెగా ఈవెంట్ తేదీలను ప్రకటించాయి. 2027 ఫిబ్రవరి 4 నుంచి 9 వరకు దేశ రాజధాని దిల్లీలోని ప్రఖ్యాత భారత్ మండపం, దిల్లీ ద్వారకలోని యశోభూమి వేదికలుగా ఈ ప్రదర్శన జరగనుంది.
ఇప్పటివరకు జరిగిన ప్రదర్శనలన్నింటికంటే ఈ భారత్ మొబిలిటీ గ్లోబల్ ఎక్స్పో 2027 అత్యంత భారీ స్థాయిలో నిర్వహించే గ్లోబల్ మొబిలిటీ వేడుకగా నిలవనుంది. ఒకేసారి 11 విభిన్న ప్రదర్శనలతో సాగే ఈ ఎక్స్పోలో 1,750కి పైగా ఎగ్జిబిటర్లు తమ ఉత్పత్తులను ప్రదర్శించనున్నారు. దేశవిదేశాల నుంచి 10 లక్షల మందికి పైగా సందర్శకులు తరలివస్తారని నిర్వాహకులు అంచనా వేస్తున్నారు. హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి తెలుగు నగరాల్లో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (ఈవీ) వినియోగం వేగంగా పెరుగుతోంది. దానికితోడు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో ఆటో విడిభాగాలు, బ్యాటరీ తయారీ పరిశ్రమలు విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో, ఈ అంతర్జాతీయ ప్రదర్శన తెలుగు రాష్ట్రాల పారిశ్రామికవేత్తలకు, వాహన ప్రియులకు ఎంతో కీలకంగా మారనుంది.
రెండు వేదికలు.. 11 భారీ ప్రదర్శనల సందడి!
సందర్శకుల రద్దీని, ప్రదర్శనల విస్తృతిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈసారి ఎక్స్పోను రెండు ప్రధాన వేదికలపై విభజించారు. దిల్లీలోని 'భారత్ మండపం'లో ప్రధాన ఆకర్షణ అయిన ఆటో ఎక్స్పో కొలువుదీరనుంది. దీనితో పాటు ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ టైర్ షో, భారత్ బ్యాటరీ షో, మొబిలిటీ టెక్ పెవిలియన్, ఇండియా సైకిల్ షో, స్టీల్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ మెటీరియల్స్ పెవిలియన్లను ఇక్కడే ఏర్పాటు చేస్తారు.
మరో వేదికైన ద్వారకలోని 'యశోభూమి'లో సాంకేతికత, మౌలిక సదుపాయాలకు సంబంధించిన ప్రదర్శనలు ఉంటాయి. ఇక్కడ కాంపోనెంట్స్ అండ్ టెక్నాలజీ షో, భారత్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ ఎక్స్పో, అగ్రి మొబిలిటీ అండ్ టెక్నాలజీ ఎక్స్పో, ఎయిర్ మొబిలిటీ ఎక్స్పో, మెట్రో అండ్ అర్బన్ మాస్ ట్రాన్సిట్ ఎక్స్పో జరగనున్నాయి. వ్యవసాయ రంగంలో వస్తున్న ఆధునిక యంత్రాల నుంచి భవిష్యత్తు ఎయిర్ ట్యాక్సీల వరకు అన్నీ ఒకేచోట చూసే అవకాశం లభిస్తుంది.
గ్లోబల్ మార్కెట్లపై దృష్టి పెట్టాలి: కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్
భారత వాహన తయారీ పరిశ్రమ కేవలం దేశీయ అవసరాలకే పరిమితం కాకుండా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లను అందిపుచ్చుకోవాలని కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ పిలుపునిచ్చారు. "దేశీయ మార్కెట్కు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లను జోడించడం ద్వారా మన వ్యాపార సంస్థలు భారీ స్థాయి ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని సాధించగలవు. తద్వారా ప్రపంచ స్థాయిలో ధరల పరంగా గట్టి పోటీనివ్వగలుగుతాయి," అని పీయూష్ గోయల్ పేర్కొన్నారు.
ఈ ప్రదర్శనకు రానున్న 10 లక్షల మంది సందర్శకులలో కనీసం 25,000 మంది అంతర్జాతీయ సందర్శకులు ఉండేలా నిర్వాహకులు, పరిశ్రమ వర్గాలు లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలని ఆయన సూచించారు. కేవలం అసలు వాహన తయారీ సంస్థలకే పరిమితం కాకుండా టైర్ డీలర్లు, సరఫరాదారులు, ఆటో విడిభాగాల తయారీదారులు, ఆఫ్టర్-సేల్స్ మార్కెట్ వర్గాల వరకు ఈ ఎక్స్పో చేరుకోవాలని మంత్రి ఆకాంక్షించారు.
ఏయే కార్లు రాబోతున్నాయి? రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా?
2027 ఆటో ఎక్స్పోలో సామాన్యుల బడ్జెట్ కార్ల నుంచి అత్యంత ఖరీదైన విలాసవంతమైన కార్ల వరకు అన్ని రకాల మోడళ్లు కనువిందు చేయనున్నాయి. మారుతీ సుజుకీ, హ్యుందాయ్, టాటా, మహీంద్రా వంటి దిగ్గజ సంస్థలతో పాటు బీఎండబ్ల్యూ, మెర్సిడెస్-బెంజ్ వంటి లగ్జరీ కార్ల తయారీదారులు ఇందులో పాల్గొంటున్నాయి. ద్విచక్ర వాహన, కార్ల తయారీ సంస్థల నుంచి సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్, హైబ్రిడ్ మోడళ్లు మార్కెట్లోకి పరిచయమయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే ఏయే సంస్థలు ఏ కొత్త మోడళ్లను ఆవిష్కరిస్తాయన్న పూర్తి జాబితాను ఆటోమొబైల్ కంపెనీలు ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడించలేదు.
ఈ భారత్ మొబిలిటీ గ్లోబల్ ఎక్స్పో 2027ని ప్రత్యక్షంగా వీక్షించాలనుకునే సందర్శకుల కోసం రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ఇంకా ప్రారంభం కాలేదు. ఆసక్తి గల వారు తాజా అప్డేట్లు, టికెట్ రిజిస్ట్రేషన్ వివరాల కోసం అధికారిక వెబ్సైట్ https://www.bharat-mobility.com/visitor-registration ను సందర్శించవచ్చు.
రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని అంతర్జాతీయ బ్రాండ్ల రాకతో భారత్ మొబిలిటీ ఎక్స్పో 2027 సరికొత్త రికార్డులు సృష్టించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More