ఢిల్లీ పేలుడు కేసు: ఫరీదాబాద్ రైడ్ తర్వాత సాక్ష్యాలను ధ్వంసం చేసే యత్నం

వృత్తిరీత్యా డాక్టర్ అయిన ఉమర్ ఉన్-నబీ (35) కుటుంబ సభ్యుల దృష్టిలో “నిశ్శబ్దంగా, బాగా చదువుకునేవాడు.” కానీ సోమవారం ఢిల్లీలోని లాల్ ఖిలా మెట్రో స్టేషన్ సమీపంలో జరిగిన శక్తిమంతమైన కారు పేలుడు కేసులో ఇతనే కీలక అనుమానితుడిగా బయటపడ్డాడు. ఈ ఘటన జాతీయ రాజధానిని, దేశాన్ని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది.
సోమవారం లాల్ ఖిలా మెట్రో స్టేషన్ సమీపంలో పేలిన హ్యుందాయ్ ఐ20 కారును నడుపుతున్నది ఉమర్ అని భద్రతా సంస్థలు భావిస్తున్నాయి. ఈ పేలుడులో కనీసం 10 మంది మరణించగా, పలువురు గాయపడ్డారు.
కొన్ని రోజుల క్రితం ఫరీదాబాద్లో జరిగిన భారీ దాడుల్లో సుమారు 3,000 కిలోల అమ్మోనియం నైట్రేట్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ సంఘటనతో కూడా ఉమర్కు సంబంధాలు ఉన్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. భద్రతా ఏజెన్సీలు నిర్వహించిన ఈ ఆపరేషన్లో ఒక "వైట్ కాలర్ టెర్రర్ నెట్వర్క్" బయటపడింది. ఇందులో ఇద్దరు వైద్యులతో సహా ఏడుగురిని అరెస్టు చేశారు.
రెడ్ ఫోర్ట్ సమీపంలో జరిగిన పేలుడుపై దర్యాప్తు లోతుగా సాగుతుండగా, డాక్టర్ ఉమర్ ఉన్-నబీ గురించి పలు సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
గత పరిచయాలు: ఉమర్కు ఫరీదాబాద్లో బట్టబయలైన ఉగ్రవాద నెట్వర్క్తో సంబంధం ఉన్న ఇద్దరు డాక్టర్లతో ప్రత్యక్ష సంబంధాలు ఉన్నాయి.
అదీల్ అహ్మద్: వీరిలో ఒకరు డాక్టర్ అదీల్ అహ్మద్ రథర్. ఉమర్, అదీల్ గతంలో అనంతనాగ్లోని గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ (GMC)లో సీనియర్ రెసిడెంట్ డాక్టర్లుగా కలిసి పనిచేశారు.
ఉగ్రవాద సంస్థలతో లింక్: దర్యాప్తులో అదీల్కు జైష్-ఎ-మొహమ్మద్ (JeM), షరియా పాలనను సమర్థించే అన్సార్ ఘజ్వత్-ఉల్-హింద్ (AGuH) వంటి సంస్థలతో సంబంధాలు ఉన్నట్లు తెలిసింది. అదీల్, కాశ్మీర్కు చెందిన మరో డాక్టర్ ముజమ్మిల్ షకీల్ గనాయితో కలిసి, రైడ్ చేసిన ఫరీదాబాద్ స్థలాన్ని పేలుడు పదార్థాలను నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగించినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి.
ముజమ్మిల్తో సాన్నిహిత్యం: ముజమ్మిల్, ఉమర్ కూడా చాలా సన్నిహితంగా ఉండేవారు. వారు జమ్మూ కాశ్మీర్లోని పుల్వామాకు చెందిన ఒకే గ్రామానికి చెందినవారు. అంతేకాకుండా, ఫరీదాబాద్లోని అల్-ఫలా మెడికల్ కాలేజ్ అండ్ హాస్పిటల్లో ఇద్దరూ కలిసి పనిచేశారు.
టెర్రర్ లాజిస్టిక్స్ నెట్వర్క్: "అనంతనాగ్లో, ఉమర్ GMCలో సీనియర్ రెసిడెంట్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు డాక్టర్ అదీల్ను కలిశాడు. ఆ తర్వాత, ఫరీదాబాద్లో, అతను, డాక్టర్ ముజమ్మిల్ అల్-ఫలా యూనివర్సిటీలో పనిచేశారు. ఈ ముగ్గురు వైద్యులు కలిసి పుల్వామా నుండి NCR వరకు విస్తరించి ఉన్న ఒక టెర్రర్ లాజిస్టిక్స్ నెట్వర్క్ను నిర్వహించినట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి JeM తో సంబంధాలు ఉన్నాయి" అని ఢిల్లీ పోలీసులు వెల్లడించారు.
రెడ్ ఫోర్ట్ సమీపంలోని పేలుడుకు, ఫరీదాబాద్ టెర్రర్ నెట్వర్క్ దాడులకు లింక్ ఉన్నట్లు దర్యాప్తు అధికారులు గుర్తించారు. ఫరీదాబాద్లో సోదాల తర్వాత ఉమర్ భయాందోళనకు గురై ఉండవచ్చని దర్యాప్తు బృందం కనుగొంది.
పోలీసులు అనుమానిస్తున్న ప్రకారం, ఉమర్ ఈ అణచివేతకు సంబంధించిన సాక్ష్యాలను వేరే చోటికి తరలించడానికి లేదా ధ్వంసం చేయడానికి ప్రయత్నించాడు. ఈ క్రమంలోనే అమ్మోనియం నైట్రేట్ ఫ్యూయల్ ఆయిల్ (ANFO), ఒక డిటోనేటర్తో కలిసి ఢిల్లీకి కారులో వచ్చాడు.
ఆందోళనలో చేసిన పని: అతని సహచరులను ఫరీదాబాద్, జమ్మూ కాశ్మీర్లలో పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అయితే ఉమర్ తప్పించుకున్నాడు. పోలీసులు తనపై దృష్టి సారించవచ్చని భయపడి అతను "హడావుడిగా" వ్యవహరించాడు.
"ఢిల్లీ-ఎన్సిఆర్, పుల్వామాలోని పలు ప్రాంతాల్లో భద్రతా సంస్థలు దాడులు నిర్వహించడం, పెద్ద మొత్తంలో పేలుడు పదార్థాలను స్వాధీనం చేసుకోవడం వంటి పరిణామాలు అనుమానితుడిని తీవ్ర ఒత్తిడికి గురి చేశాయి. అందుకే అతను హడావుడిగా వ్యవహరించడానికి దారితీసింది" అని ఒక పోలీసు అధికారి తెలిపారు.
ఉమర్ రెడ్ ఫోర్ట్ పేలుడులో ఉపయోగించిన బాంబు "అకాలమైనది (Premature)" అని, దానికి కారణం అతని "భయాందోళన, నిస్సహాయత" అని అధికారులు చెప్పారు.
"వారిని పట్టుకోవడానికి భద్రతా సంస్థలు నిర్వహించిన దాడుల కారణంగా తలెత్తిన భయం, నిస్సహాయత వల్లే ఈ పేలుడు జరిగింది. బాంబు పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందలేదు, అందువల్ల ప్రభావం పరిమితమైంది" అని ఆ అధికారి తెలిపారు.
ఉమర్ నడిపిన హ్యుందాయ్ ఐ20 కారు రెడ్ ఫోర్ట్ దగ్గర పేలిపోయిందని పోలీసులు నిర్ధారించారు. అంతేకాకుండా, ఈ పేలుడులో ఉపయోగించిన పేలుడు పదార్థాలు ఫరీదాబాద్లో స్వాధీనం చేసుకున్న సరుకు నుంచి వచ్చినవేనని కనుగొన్నారు.
"ఏజెన్సీల విజయవంతమైన చర్యల తర్వాత భయం, నిస్సహాయతతో అతను రెడ్ ఫోర్ట్ వైపు కదిలాడు.... అయితే, ఈ సంఘటన ఒక పెద్ద ఉగ్రవాద నెట్వర్క్ బట్టబయలు కావడానికి, పెద్ద మొత్తంలో పేలుడు పదార్థాలు దొరకడానికి దారితీసిన సంఘటనల గొలుసులో ఒక అంతర్భాగమని కచ్చితంగా చెప్పగలం" అని అధికారి వివరించారు.
పేలుడు జరగడానికి కొద్ది నిమిషాల ముందు హ్యుందాయ్ ఐ20 కారును ఉమర్ నడుపుతున్నట్లు సీసీటీవీ ఫుటేజ్ లభించింది. అయితే, అతను ఆ కారును ఉపయోగించడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. ఒక అధికారి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, అక్టోబర్ 29న ఫరీదాబాద్ సెక్టార్ 37లోని సీసీటీవీ ఫుటేజ్లో కూడా ఉమర్ అదే కారును నడుపుతూ కనిపించాడు. "అతను, ముజమ్మిల్ చాలా సంవత్సరాలుగా ఒకరికొకరు తెలుసు, ఈ పేలుడును (రెడ్ ఫోర్ట్ బ్లాస్ట్) వారు యూనివర్సిటీలోనే ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు మాకు సమాచారం ఉంది’’ అని అధికారి పేర్కొన్నారు.