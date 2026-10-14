Bihar boat tragedy : బీహార్లో తీవ్ర విషాదం- బోటు మునిగి 13మంది మృతి! పిల్లలే అధికం..
బీహార్లోని వైశాలి జిల్లా రాఘవ్పూర్ దియారా ప్రాంతంలో గంగానదిలో పడవ మునిగిపోవడంతో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో 13కు పైగా మంది జలసమాధి కాగా, వీరిలో ఎక్కువమంది చిన్నారులే ఉన్నారు.
బీహార్లోని వైశాలి జిల్లా రాఘవ్పూర్ దియారా ప్రాంతంలో మంగళవారం సాయంత్రం ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. గంగానదిలో ప్రయాణిస్తున్న ఒక నాటు పడవ ఒక్కసారిగా నీట మునిగిపోవడంతో 13 మందికి పైగా ప్రయాణికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మృతుల్లో అత్యధికులు 15 ఏళ్లలోపు ఉన్న చిన్నారులే ఉన్నారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని గాలింపు చర్యలు చేపట్టాయి.
విందు కార్యక్రమానికి వెళుతుండగా తలెత్తిన ప్రమాదం..
రాఘవ్పూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని రాంపూర్ శ్యామ్చంద్ పంచాయితీ భగతాన్ తోలా సమీపంలో శ్రాద్ధ కర్మల విందుకు హాజరయ్యేందుకు గ్రామస్తులు, చిన్నారులు పడవలో బయలుదేరారు. పరిమితికి మించి ప్రయాణికులను ఎక్కించుకోవడంతో పాటు నది మధ్యలోకి వెళ్లేసరికి పడవ నియంత్రణ కోల్పోయి ఒక్కసారిగా తలకిందులైంది.
ఈ పడవలో సుమారు 25 నుంచి 30 మంది వరకు ప్రయాణిస్తున్నట్లు స్థానికులు తెలిపారు. నీటి ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉండటంతో చాలామంది కొట్టుకుపోయారు. కొంతమంది ఈత వచ్చి ఒడ్డుకు చేరుకోగా, మిగిలిన వారి కోసం స్థానిక మత్స్యకారులు, పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
సహాయక చర్యలు ముమ్మరం..
ఈ ఘటనపై వైశాలి జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ వర్షా సింగ్ స్పందిస్తూ, ఇప్పటివరకు 13 మృతదేహాలను నది నుంచి వెలికితీశామని వెల్లడించారు. నీట మునిగిన వారిలో కొందరిని ప్రాణాలతో కాపాడి సమీపంలోని ఆస్పత్రులకు, మెరుగైన వైద్యం కోసం పట్నాలోని ఎన్ఎమ్సీహెచ్కి తరలించినట్లు పేర్కొన్నారు. చీకటి పడినప్పటికీ రాత్రివేళ కూడా సహాయక చర్యలు నిరంతరాయంగా కొనసాగించామని అధికారులు వెల్లడించారు.
ప్రధాని మోదీ, సీఎం ఆర్థిక సాయం..
ఈ విషాదకర సంఘటనపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. "బీహార్లోని వైశాలి వద్ద పడవ మునిగిపోయిన ఘటన తీవ్ర ఆవేదనకు గురిచేసింది. ఈ కష్ట సమయంలో మృతుల కుటుంబాలకు నా సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాను. గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను," అని ప్రధాని పేర్కొన్నారు. ప్రధానమంత్రి జాతీయ సహాయ నిధి నుంచి మృతుల కుటుంబాలకు రూ. 2 లక్షల చొప్పున, గాయపడిన వారికి రూ. 50,000 ఆర్థిక సాయం అందిస్తామని ప్రకటించారు.
మరోవైపు బీహార్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున మృతుల కుటుంబాలకు రూ. 4 లక్షల పరిహారం చెల్లిస్తామని సీఎం సంతాప సందేశంలో ప్రకటించారు. రాత్రి వేళల్లో పడవల రాకపోకలపై ఉన్న నిషేధాన్ని ఉల్లంఘించి పడవ నడిపినందున, దీనిపై సమగ్ర విచారణ జరుపుతామని అధికారులు తెలిపారు.
రాఘవ్పూర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ప్రతినిధి, ఆర్జేడీ నాయకుడు తేజస్వి యాదవ్ ఈ ఘటనపై సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. బాధితులను ఆదుకునేందుకు సహాయక బృందాలను తక్షణమే రంగంలోకి దించాలని జిల్లా యంత్రాంగాన్ని కోరారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More