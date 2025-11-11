Edit Profile
    బిహార్ ఎన్నికల 2025 ఫలితాలు: ఎప్పుడు ప్రకటిస్తారు? పూర్తి వివరాలు ఇవే

    బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు నవంబర్ 14న రానున్నాయి. 243 సీట్లకుగాను మెజారిటీకి 122 అవసరం. నితీశ్ కుమార్ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ, తేజస్వి యాదవ్ సారథ్యంలోని ఇండియా కూటముల మధ్య హోరాహోరీ పోరు జరుగుతోంది. మొదటి దశలో 64.66% రికార్డు ఓటింగ్ నమోదైంది. 

    Published on: Nov 11, 2025 1:31 PM IST
    By HT Telugu Desk
    నవంబర్ 14న (మంగళవారం) బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు విడుదల కానున్నాయి. మొత్తం 243 స్థానాలు ఉన్న బిహార్ అసెంబ్లీలో మెజారిటీకి 122 సీట్లు అవసరం. రెండు దశల్లో పోలింగ్ పూర్తి కాగానే, ఈ ఉత్కంఠభరితమైన పోరులో విజయం ఎవరిదో తేలిపోనుంది.

    బిహార్ ఎన్నికల 2025 ఫలితాలు: ఎప్పుడు ప్రకటిస్తారు? పూర్తి వివరాలు ఇవే
    బిహార్ ఎన్నికల 2025 ఫలితాలు: ఎప్పుడు ప్రకటిస్తారు? పూర్తి వివరాలు ఇవే (Santosh Kumar/HT)

    ఈ ఎన్నికలు ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి నితీశ్ కుమార్ సారథ్యంలోని జేడీయూ-బీజేపీ కూటమి జాతీయ ప్రజాస్వామ్య కూటమి (NDA) అధికారాన్ని నిలబెట్టుకుంటుందా? లేదా తేజస్వి యాదవ్ నాయకత్వంలోని రాష్ట్రీయ జనతా దళ్ (RJD) నేతృత్వంలోని 'ఇండియా' కూటమి తొమ్మిదిసార్లు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న నితీశ్ కుమార్‌ను గద్దె దించుతుందా? అనేది తేల్చబోతున్నాయి.

    పోలింగ్ వివరాలు: రికార్డు స్థాయిలో ఓటింగ్

    మొదటి దశ: నవంబర్ 6న జరిగిన మొదటి దశ పోలింగ్‌లో మొత్తం 18 జిల్లాల్లోని 121 నియోజకవర్గాల్లో ఓటింగ్ జరిగింది. ఈ దశలో రికార్డు స్థాయిలో 64.66% ఓటింగ్ శాతం నమోదైంది. గత 2020 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నమోదైన 57.29% పోలింగ్ శాతంతో పోలిస్తే ఇది దాదాపు 8% అధికం కావడం విశేషం.

    రెండో దశ: నవంబర్ 11న మిగిలిన 20 జిల్లాల్లోని 122 నియోజకవర్గాల్లో పోలింగ్ జరుగుతోంది. గయ, నవాడా, జమూయీ, భాగల్‌పూర్, పూర్ణియా వంటి కీలక ప్రాంతాలు ఇందులో ఉన్నాయి.

    2025 బిహార్ ఎన్నికల్లో ప్రధానంగా దేనికి ప్రాధాన్యత?

    బిహార్ రాజకీయాలలో దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా నితీశ్ కుమారే కేంద్ర బిందువుగా ఉన్నారు. 2020 నుంచి ఆయన పలుమార్లు కూటములను మార్చారు.

    అధికార ఎన్డీఏ కూటమి:

    బీజేపీ, జేడీయూ, హిందుస్తానీ అవామ్ మోర్చా (సెక్యులర్), ఇతర చిన్న భాగస్వామ్య పక్షాలతో కూడిన అధికార ఎన్డీఏ కూటమికి ప్రస్తుతం అసెంబ్లీలో 132 మంది ఎమ్మెల్యేల బలం ఉంది. ఇది మెజారిటీ మార్కు అయిన 122 కంటే కాస్త ఎక్కువ. ఎన్డీఏ తరపున ముఖ్యమంత్రి నితీశ్ కుమార్, ఉప ముఖ్యమంత్రులు సామ్రాట్ చౌదరి, విజయ్ కుమార్ సిన్హా కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు.

    విపక్ష ఇండియా కూటమి:

    2020లో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించిన ఆర్‌జేడీకి ఇప్పుడు 75 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ (19), సీపీఐ(ఎంఎల్)-లిబరేషన్ (12) ఉన్నాయి.

    విపక్ష నాయకుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ తనయుడు తేజస్వి యాదవ్ ఈ ఎన్నికల్లో నిరుద్యోగం, అభివృద్ధి లోపాలు వంటి అంశాలను ప్రధానంగా ప్రస్తావిస్తూ 'ఇండియా' కూటమిని అధికారంలోకి తీసుకురావాలని చూస్తున్నారు.

    రాజకీయ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిశోర్ అరంగేట్రం

    ఈ ఎన్నికలకు మరో ఆసక్తికరమైన అంశం ఏమిటంటే, రాజకీయ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిశోర్ తొలిసారిగా ఎన్నికల బరిలోకి దిగడం. ఆయన తన కొత్త పార్టీ అయిన జన సురాజ్ పార్టీ (JSP) ద్వారా మొత్తం 243 నియోజకవర్గాల్లో అభ్యర్థులను నిలబెట్టారు. ఈయన ఎన్డీఏ, ఇండియా కూటములకు భిన్నంగా మూడో కూటమిగా బరిలో నిలిచారు.

    2020 ఎన్నికల ఫలితాలు: అప్పటి నుంచి మారిన సమీకరణాలు

    2020 బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ కూటమి స్వల్ప మెజారిటీతో 125 స్థానాలను గెలుచుకుంది. బీజేపీ 74 స్థానాలు గెలవగా, జేడీయూ 43 స్థానాలు సాధించింది.

    ఆర్‌జేడీ 75 సీట్లతో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించినా, నితీశ్ కుమార్ చివరకు బీజేపీ మద్దతుతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.

    అప్పటి నుంచి బిహార్ రాజకీయాలు నిరంతరం మారుతున్న కూటములతో సాగాయి. 2022లో నితీశ్ కుమార్ కొద్దికాలం పాటు ఆర్‌జేడీతో కలిసి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసి, 2024లో తిరిగి ఎన్డీఏలో చేరారు.

    నవంబర్ 14న జరిగే ఓట్ల లెక్కింపు తర్వాత.. నితీశ్ కుమార్ తన సుదీర్ఘ రాజకీయ జీవితాన్ని పదోసారి పొడిగించుకుంటారా? లేక తేజస్వి యాదవ్ బిహార్ రాజకీయాల్లో నూతన మార్పునకు నాంది పలుకుతారా? అనేది స్పష్టమవుతుంది.

    బిహార్ ఎన్నికల 2025: తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. బిహార్ ఎన్నికల 2025 ఫలితాలు ఎప్పుడు ప్రకటిస్తారు?

    జవాబు: బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల 2025 ఫలితాలు నవంబర్ 14, 2025న ప్రకటిస్తారు.

    2. బిహార్ ఎన్నికలు ఎన్ని దశల్లో జరుగుతున్నాయి?

    జవాబు: ఈ ఎన్నికలు నవంబర్ 6 మరియు నవంబర్ 11న రెండు దశల్లో జరుగుతున్నాయి.

    3. బిహార్ అసెంబ్లీలో మొత్తం ఎన్ని స్థానాలు ఉన్నాయి?

    జవాబు: బిహార్ అసెంబ్లీలో మొత్తం 243 స్థానాలు ఉన్నాయి. సాధారణ మెజారిటీకి 122 సీట్లు అవసరం.

    4. 2025 బిహార్ ఎన్నికల్లో ప్రధానంగా పోటీపడుతున్న పార్టీలు ఏవి?

    జవాబు: ప్రధాన పోటీ ఎన్డీఏ (బీజేపీ, జేడీయూ, హెచ్‌ఏఎం) మరియు 'ఇండియా' కూటమి (ఆర్‌జేడీ, కాంగ్రెస్, వామపక్షాలు) మధ్య ఉంది. ప్రశాంత్ కిశోర్ నేతృత్వంలోని జన సురాజ్ పార్టీ స్వతంత్రంగా పోటీ చేస్తోంది.

    5. మొదటి దశలో ఎంత శాతం ఓటింగ్ నమోదైంది?

    జవాబు: మొదటి దశలో 64.66% ఓటింగ్ శాతం నమోదైంది. ఇది 2020 ఎన్నికల కంటే అధికం.

    6. బిహార్ ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి ఎవరు?

    జవాబు: జేడీయూకు చెందిన నితీశ్ కుమార్ ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటూ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వాన్ని నడిపిస్తున్నారు.

