క్రిప్టో చరిత్రలోనే అతిపెద్ద చోరీ: బైనాన్స్లో $6.3 బిలియన్లు మాయం
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్రిప్టో ఎక్స్చేంజ్ 'బైనాన్స్'పై హ్యాకర్లు విరుచుకుపడ్డారు. రూ. 53 వేల కోట్లకు పైగా విలువైన డిజిటల్ కరెన్సీని చోరీ చేశారు. ఈ దాడి వెనుక ఉత్తర కొరియా హ్యాకర్లు ఉన్నట్లు అనుమానిస్తున్నారు. వినియోగదారుల నిధులకు ముప్పు లేదని, నష్టాన్ని కంపెనీయే భరిస్తుందని బైనాన్స్ తెలిపింది.
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్రిప్టోకరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ 'బైనాన్స్' (Binance) భారీ సైబర్ దాడికి గురైంది. క్రిప్టో చరిత్రలోనే అతిపెద్ద చోరీగా నమోదైన ఈ హ్యాకింగ్లో ఏకంగా 6.3 బిలియన్ డాలర్లు (భారతీయ కరెన్సీలో సుమారు రూ. 53,000 కోట్లకు పైగా) మాయమయ్యాయి. కేవలం 20 నిమిషాల వ్యవధిలోనే 10 బ్లాక్చైన్ల నుంచి ఈ నిధులను హ్యాకర్లు తరలించినట్లు తెలుస్తోంది.
ఉత్తర కొరియా హ్యాకర్ల హస్తం?
ఈ సైబర్ దాడి వెనుక ఉత్తర కొరియాకు చెందిన సైబర్ నిపుణుల గ్రూప్ 'ట్రేడర్ట్రెయిటర్' (TraderTraitor) హస్తం ఉన్నట్లు ప్రముఖ బ్లాక్చైన్ ఇంటిలిజెన్స్ సంస్థలు టీఆర్ఎమ్ (TRM Labs), చైన్ఎనాలసిస్ (Chainalysis) వెల్లడించాయి. గతంలో 2025లో జరిగిన బైబిట్ (Bybit) ఎక్స్చేంజ్ హ్యాకింగ్ ($1.5 బిలియన్ల చోరీ) వెనుక కూడా ఈ గ్రూపే ఉందని అమెరికా దర్యాప్తు సంస్థ ఎఫ్బీఐ (FBI) నిర్ధారించిన విషయాన్ని నిపుణులు గుర్తుచేస్తున్నారు. ఐక్యరాజ్యసమితి ఆంక్షల వల్ల ఎదురవుతున్న ఆర్థిక ఇబ్బందులను అధిగమించడానికి, అణు కార్యక్రమాల నిధుల కోసం ఉత్తర కొరియా ఇలాంటి డిజిటల్ చోరీలకు పాల్పడుతోందని అంతర్జాతీయ వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి.
దాడి ఎలా జరిగింది?
ప్రారంభ విచారణలో ఒక డెవ్ఆప్స్ (DevOps) ఇంజనీర్ ల్యాప్టాప్ హ్యాక్ కావడం వల్ల ఈ భద్రతా లోపం తలెత్తిందని భావించారు. అయితే ఇది అంతకంటే సంక్లిష్టమైన, పలు దశల్లో జరిగిన దాడి అని బైనాన్స్ పేర్కొంది. వాలెట్ల ప్రైవేట్ కీలు (Private Keys) ఏవీ లీక్ కాలేదని స్పష్టం చేసింది. డిపాజిట్లు యథావిధిగా సాగుతున్నప్పటికీ, భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా విత్డ్రాయల్స్ (డ్రా చేసుకునే సేవలు) తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. మరో 45 గంటల్లో విత్డ్రాయల్స్ సేవలను పునరుద్ధరించే దిశగా ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు వెళ్తున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది.
$3 బిలియన్ల ఆస్తుల ఫ్రీజ్.. నష్టపరిహారం చెల్లింపు
చోరీకి గురైన నిధులను రికవరీ చేసేందుకు బ్లాక్చైన్ భాగస్వాములతో కలిసి బైనాన్స్ పనిచేస్తోంది. ఇప్పటివరకు దాదాపు 3 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన ఆస్తులను ఆన్-చైన్ ద్వారా ఫ్రీజ్ చేయగలిగారు.
"వినియోగదారుల నిధులు సురక్షితంగా ఉన్నాయి. హ్యాకింగ్ వల్ల జరిగిన నష్టాన్ని కంపెనీ ఫండ్స్, అలాగే ఎస్ఏఎఫ్యూ (SAFU) ఫండ్ ద్వారా బైనాన్స్ పూర్తిగా భరిస్తుంది" అని సంస్థ సహ వ్యవస్థాపకురాలు యీ హే స్పష్టం చేశారు.
కంపెనీ వ్యవస్థాపకుడు చాంగ్పెంగ్ జావో (CZ) కూడా సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందిస్తూ, వినియోగదారుల సొమ్ముకు ఎలాంటి డోకా ఉండదని హామీ ఇచ్చారు. మరోవైపు టెథర్ (Tether), సర్కిల్ (Circle) వంటి సంస్థలు కూడా అనుమానిత ఖాతాలను ఫ్రీజ్ చేశాయి. ఒక్క టెథర్ సంస్థే సుమారు 1.6 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన ఆస్తులను నిలిపివేసింది.
మార్కెట్లో కలకలం.. 'బ్లాక్ అక్టోబర్'
ఈ హ్యాకింగ్ వార్త బయటకు రావడంతో క్రిప్టో మార్కెట్ తీవ్రమైన ఒడిదొడుకులకు గురైంది. బిట్కాయిన్, ఎథీరియమ్, సోలానా వంటి ప్రధాన క్రిప్టోకరెన్సీల ధరలు ఒక్కసారిగా 5 శాతం వరకు పడిపోయాయి. పాలిమార్కెట్ (Polymarket) వంటి ఇతర డిజిటల్ వేదికలపై కూడా దాడులు జరగడంతో, సైబర్ భద్రతా నిపుణులు ఈ పరిణామాలను 'బ్లాక్ అక్టోబర్'గా అభివర్ణిస్తున్నారు. నిందితులను గుర్తించి చట్టం ముందు నిలబెట్టేందుకు అంతర్జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థలతో కలిసి పనిచేస్తున్నట్లు బైనాన్స్ ప్రకటించింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More