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    Jiohotstar Web Series: గోవా బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో హ్యాకింగ్, కిడ్నాప్.. ఓటీటీలో కామెడీ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్.. ట్రైలర్ రిలీజ్

    Jiohotstar Web Series: ఇండియన్ సినిమా లెజెండరీ డైరెక్టర్ రాజ్‌కుమార్ హిరానీ క్రియేటర్, ప్రొడ్యూసర్ గా డిజిటల్ స్పేస్ లోకి అడుగుపెడుతున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ వెబ్ సిరీస్ 'ప్రీతమ్ అండ్ పెడ్రో' (Pritam and Pedro). జూన్ 15న ఈ సిరీస్ అఫీషియల్ ట్రైలర్ రిలీజ్ అయింది.

    Jun 15, 2026, 15:48:24 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Jiohotstar Web Series: 'మున్నాభాయ్ ఎంబీబీఎస్', '3 ఇడియట్స్', 'పీకే' లాంటి క్లాసిక్ బ్లాక్‌బస్టర్స్ అందించిన టాప్ డైరెక్టర్ రాజ్‌కుమార్ హిరానీ మొదటిసారి ఓటీటీ ప్రపంచంలోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు. ఆయన షోరన్నర్, ప్రొడ్యూసర్ గా వ్యవహరిస్తున్న సరికొత్త క్రైమ్ కామెడీ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ 'ప్రీతమ్ అండ్ పెడ్రో'.

    Jiohotstar Web Series: గోవా బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో హ్యాకింగ్, కిడ్నాప్.. ఓటీటీలో కామెడీ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్.. ట్రైలర్ రిలీజ్
    Jiohotstar Web Series: గోవా బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో హ్యాకింగ్, కిడ్నాప్.. ఓటీటీలో కామెడీ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్.. ట్రైలర్ రిలీజ్

    ఈ ల్యాండ్‌మార్క్ వెబ్ సిరీస్ ను 'పాతాల్ లోక్', 'స్కూల్ ఆఫ్ లైస్' ఫేమ్ ఫేమస్ డైరెక్టర్ అవినాష్ అరుణ్ ధావరే తెరకెక్కించారు. తాజాగా (జూన్ 15న) ఈ వెబ్ సిరీస్ అఫీషియల్ ట్రైలర్ ను జియోహాట్‌స్టార్ (JioHotstar) సోషల్ మీడియా వేదికగా రిలీజ్ చేసింది.

    Goa Hacking | గోవా బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో హ్యాకర్ల హంగామా!

    ఈ ప్రీతమ్ అండ్ పెడ్రో వెబ్ సిరీస్ కథ అంతా గోవా బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా సాగుతుంది. "డేటా మీట్స్ దండా" అనే కాన్సెప్ట్ తో టెక్నాలజీ, స్ట్రీట్-స్మార్ట్ యాక్షన్ లీడ్ లో ఈ సిరీస్ ను డిజైన్ చేశారు. ఇందులో పెడ్రో (అర్షద్ వార్సి) తన గట్ ఫీలింగ్ ను నమ్ముకుని పాత పద్ధతుల్లో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసే ఒక పాతకాలం పోలీస్ ఆఫీసర్. మరోవైపు ప్రీతమ్ (రాజ్‌కుమార్ హిరానీ కొడుకు వీర్ హిరానీ) మోడ్రన్ టెక్నాలజీ వాడే ఒక స్మార్ట్ టెక్ జీనియస్.

    ఈ ఇద్దరు డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీస్ ఒక సైబర్ క్రైమ్, డిజిటల్ ఫ్రాడ్ మిస్టరీని ఛేదించడానికి ఎలా చేతులు కలిపారు? ఆ జర్నీలో ఎలాంటి కామెడీ, గందరగోళం, సవాళ్లు ఎదురయ్యాయి? అనేదే ఈ వెబ్ సిరీస్ మెయిన్ లైన్. ట్రైలర్ లో చూపించిన ఒక బీచ్ లోని ఏటీఎం (ATM) చోరీ సీన్ కథపై క్యూరియాసిటీని మరింత పెంచేసింది.

    వీర్ హిరానీ డెబ్యూ.. విక్రాంత్ మాస్సే సర్‌ప్రైజ్

    ఈ వెబ్ సిరీస్ తో రాజ్‌కుమార్ హిరానీ కొడుకు వీర్ హిరానీ (Vir Hirani) యాక్టర్ గా డెబ్యూ ఇస్తుండటం విశేషం. అర్షద్ వార్సితో అతని కాంబో స్క్రీన్ పై భలే వర్కవుట్ అయినట్టు ట్రైలర్ చూస్తే తెలుస్తోంది. వీరితో పాటు మార్టిన్ అనే ఒక మిస్టరీ క్యారెక్టర్ లో వర్సటైల్ యాక్టర్ విక్రాంత్ మాస్సే (Vikrant Massey) నటన సినిమా రేంజ్ ను పెంచింది.

    "నాకు ఎప్పుడూ ఇద్దరు వేర్వేరు మనస్తత్వాలు ఉన్న వ్యక్తులు ఒకే పరిస్థితిలో పడితే వచ్చే హ్యూమర్, ఎమోషన్స్ అంటే ఇష్టం. ఈ సిరీస్ లో పెడ్రో, ప్రీతమ్ ల క్యారెక్టర్స్ లో ఆ మ్యాజిక్ పర్ఫెక్ట్ గా కుదిరింది. లాంగ్ ఫార్మాట్ స్టోరీ టెల్లింగ్ వల్ల క్యారెక్టర్స్ జర్నీని మరింత లోతుగా అన్వేషించే ఛాన్స్ దొరికింది" అని రాజ్‌కుమార్ హిరానీ ఓపెన్ గా పంచుకున్నారు.

    ఈ వెబ్ సిరీస్ లో హిరానీ సినిమాల్లో ఉండే రెగ్యులర్ నటీనటులు బోమన్ ఇరానీ, మోనా సింగ్ లు కూడా కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. అభిజత్ జోషి, సాహిల్ ఖోస్లా ఈ సిరీస్ రైటింగ్ టీమ్ లో ఉన్నారు.

    హెచ్‌టీ విశ్లేషణ

    ప్రస్తుతం డిజిటల్ స్పేస్ లో సైబర్ క్రైమ్, కామెడీ జోనర్ సినిమాలకు వ్యూయర్‌షిప్ చాలా బాగుంది. రాజ్‌కుమార్ హిరానీ బ్రాండ్ వాల్యూ ఈ సిరీస్ కు ఉన్న బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్. అర్షద్ వార్సి (మున్నాభాయ్ సర్క్యూట్ ఫేమ్) కామెడీ టైమింగ్ కు తోడు, '12th ఫెయిల్' సక్సెస్ తో పీక్స్ లో ఉన్న విక్రాంత్ మాస్సే తోడవడం బిజినెస్ పరంగా మాస్టర్ స్ట్రోక్.

    'పాతాల్ లోక్' లాంటి డార్క్ థ్రిల్లర్ చేసిన అవినాష్ అరుణ్.. ఈసారి హిరానీ మార్క్ హ్యూమర్ ను ఎలా హ్యాండిల్ చేశారనేది ఇంట్రెస్టింగ్ గా మారింది. జులై 3న జియోహాట్‌స్టార్ లోకి రాబోతున్న ఈ వెబ్ సిరీస్ ఓటీటీలో ఒక కొత్త రికార్డ్ క్రియేట్ చేసేలా కనిపిస్తోంది.

    People Also Ask (FAQs)

    'ప్రీతమ్ అండ్ పెడ్రో' వెబ్ సిరీస్ ఎప్పుడు, ఎక్కడ రిలీజ్ కానుంది?

    ఈ ఇన్వెస్టిగేటివ్ కామెడీ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ జులై 3, 2026 నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ 'జియోహాట్‌స్టార్' (JioHotstar) లో అఫీషియల్ గా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    ఈ సిరీస్ లో ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నది ఎవరు?

    ఇందులో అర్షద్ వార్సి పాతకాలం పోలీస్ గా, వీర్ హిరానీ టెక్ ఎక్స్‌పర్ట్ గా టైటిల్ రోల్స్ ప్లే చేయగా.. విక్రాంత్ మాస్సే, మోనా సింగ్, బోమన్ ఇరానీ కీలక పాత్రల్లో కనిపిస్తారు.

    ఈ సిరీస్ కు రాజ్‌కుమార్ హిరానీ రోల్ ఏంటి?

    రాజ్‌కుమార్ హిరానీ ఈ సిరీస్ కు క్రియేటర్, ప్రొడ్యూసర్ (షోరన్నర్) గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఆయన కొడుకు వీర్ హిరానీ ఈ సిరీస్ తోనే యాక్టర్ గా పరిచయమవుతున్నాడు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/Jiohotstar Web Series: గోవా బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో హ్యాకింగ్, కిడ్నాప్.. ఓటీటీలో కామెడీ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్.. ట్రైలర్ రిలీజ్
    Home/Entertainment/Jiohotstar Web Series: గోవా బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో హ్యాకింగ్, కిడ్నాప్.. ఓటీటీలో కామెడీ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్.. ట్రైలర్ రిలీజ్
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