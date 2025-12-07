Edit Profile
    ‘భారీ పేలుడు శబ్ధం వినిపించింది’- గోవా క్లబ్​లో అగ్నిప్రమాదంపై ప్రత్యక్ష సాక్షులు..

    గోవాలోని ఒక నైట్​క్లబ్​లో జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో 23మంది మరణించారు. సిలిండర్​ పేలడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగిందని తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఘటన జరిగిన సమయంలో అక్కడే ఉన్న ప్రత్యక్ష సాక్షులు పెద్ద శబ్ధం విన్నట్టు చెప్పారు. 

    Published on: Dec 07, 2025 8:15 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    బిర్చ్​ బై రోమియో లేన్​ అనే రెస్టారెంట్​-కమ్​-క్లబ్​లో శనివారం అర్థరాత్రి జరిగిన ఘోర అగ్నిప్రమాదం గోవావ్యాప్తంగా కలకలం రేపింది. అర్పోరా గ్రామంలోని ఈ నైట్​క్లబ్​లో సిలిండర్​ పేలుడు సంభవించడంతో 23మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ప్రమాదం సమయంలో ఘటనాస్థలం వద్ద ఉన్న ప్రత్యక్ష సాక్షుల అసలేం జరిగిందో మీడియాకు వివరించారు.

    గోవా క్లబ్​లో అగ్నిప్రమాదం..
    గోవా క్లబ్​లో అగ్నిప్రమాదం..

    గోవాలో అగ్నిప్రమాద దృశ్యాలు..

    సంఘటన జరిగిన క్లబ్​ మంటల్లో చిక్కుకున్న వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో, బహిరంగ సీటింగ్ ప్రాంతంలో భారీగా మంటలు వ్యాపించినట్లు కనిపిస్తోంది. లోహపు ఫ్రేమ్‌లు, రెయిలింగ్‌లు మంటల వెలుగులో నల్లటి ఆకారాలుగా దర్శనమిచ్చాయి. వెంటనే ఆ ప్రాంతం అంతా నల్లటి పొగ అలుముకుంది.

    ప్రత్యక్ష సాక్షులు ఏమన్నారంటే..

    ఈ పేలుడుతో ప్రాంతమంతా ఉలిక్కిపడింది. ఆ సమయంలో అక్కడ ఉన్న వారు, స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనను, షాక్‌ను వ్యక్తం చేశారు.

    ఒక స్థానికుడు ఏఎన్​ఐ వార్తా సంస్థతో మాట్లాడుతూ: "నేను ఇంటికి వెళుతున్నప్పుడు, భారీ పేలుడు శబ్దం విన్నాను. తర్వాత, ఆ ప్రాంతానికి అంబులెన్స్‌లు రావడం చూశాము. మేము అక్కడికి చేరుకునే సమయానికి, నష్టం జరిగిపోయింది. నేను దగ్గర్లోనే నివసిస్తున్నాను," అని చెప్పారు.

    "మేము భారీ పేలుడు శబ్ధాన్ని విన్నాము. సిలిండర్ పేలుడు తర్వాత మంటలు చెలరేగాయని తర్వాత తెలిసింది," అని పేలుడు తర్వాత జరిగిన భయానక దృశ్యాలను గేటు దగ్గర ఉన్న సెక్యూరిటీ గార్డు వివరించారు.

    పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకురావడానికి అగ్నిమాపక యంత్రాలను వెంటనే రంగంలోకి దించారు. గాయపడిన వారిని సమీప ఆసుపత్రులకు తరలించగా, పరిస్థితిని అదుపుచేసేందుకు అధికారులు రాత్రంతా శ్రమించారు.

    పోలీస్ చీఫ్ మాట్లాడుతూ, "మంటలు అదుపులోకి వచ్చాయి. మృతదేహాలన్నింటినీ వెలికితీశాం," అని తెలిపారు.

    ప్రధాని మోదీ తీవ్ర సంతాపం..

    ఆర్పోరాలో జరిగిన అగ్నిప్రమాదంపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనను "ఎంతో బాధాకరం"గా అభివర్ణించారు, ప్రభావిత కుటుంబాలకు తన మద్దతును తెలిపారు.

    "గోవా అర్పోరాలో జరిగిన అగ్నిప్రమాదం ఎంతో బాధాకరం. ప్రియమైన వారిని కోల్పోయిన కుటుంబాలకు నా సానుభూతి. గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ పరిస్థితిపై గోవా సీఎం డా. ప్రమోద్ సావంత్ జీతో మాట్లాడాను. బాధితులకు అన్ని విధాలుగా సహాయం అందించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోంది," అని ఎక్స్​లో మోదీ పోస్ట్​ చేశారు.

    భద్రతా ఆడిట్‌కు డిమాండ్..

    మరోవైపు, ఈ అగ్నిప్రమాదంలో ముగ్గురు మహిళలు, 20 మంది పురుషుల మరణించారు. గోవాలోని అన్ని క్లబ్‌లలో భద్రతా ఆడిట్ నిర్వహించాలని బీజేపీ ఎమ్మెల్యే మైఖేల్ లోబో డిమాండ్ చేశారు.

