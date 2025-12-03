ప్రధాని మోదీని కలిసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. గ్లోబల్ సమ్మిట్కు ఆహ్వానం.. కీలక విషయాలపై చర్చ
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కలిశారు. ఈ సందర్భంగా కీలక విషయాలు చర్చించారు. తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 గ్లోబల్ సమ్మిట్కు రావాలని ఆహ్వానించారు.
వచ్చే వారం హైదరాబాద్లో జరగనున్న తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 గ్లోబల్ సమ్మిట్కు ఆహ్వానించడానికి, కీలకమైన మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులకు కేంద్రం మద్దతు కోరడానికి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఢిల్లీలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని కలిశారు. ఈ సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి డిసెంబర్ 8, 9 తేదీల్లో హైదరాబాద్లోని భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో జరగనున్న గ్లోబల్ సమ్మిట్కు హాజరు కావాలని ప్రధానమంత్రికి ప్రత్యేక ఆహ్వానం ఇచ్చారు.
ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం ప్రకారం, పార్లమెంట్ ఆవరణలో జరిగిన ఈ సమావేశంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క ముఖ్యమంత్రితో పాటు ఉన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా ముద్రించిన గ్లోబల్ సమ్మిట్ ఆహ్వాన పత్రాన్ని ప్రధానమంత్రికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అందజేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ వికసిత్ భారత్ 2047 లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా, 2047 నాటికి 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థను సాధించాలనే బలమైన దార్శనికతతో తెలంగాణ ముందుకు సాగుతోందని ముఖ్యమంత్రి వివరించారు. ఈ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా రంగాల వారీగా వృద్ధి లక్ష్యాలు, భవిష్యత్తు అభివృద్ధి ప్రణాళికలను విశ్లేషించడానికి రూపొందించిన తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 విజన్ డాక్యుమెంట్ను తెలంగాణ సిద్ధం చేసిందన్నారు.
నీతి ఆయోగ్ సూచనలతో వివిధ రంగాల నిపుణులతో సంప్రదించి ఈ విజన్ డాక్యుమెంట్ తయారు చేసినట్లు ప్రధాని మోదీకి రేవంత్ రెడ్డి తెలియజేశారు. ఈ గ్లోబల్ సమ్మిట్ సందర్భంగా ఈ విజన్ డాక్యుమెంట్ అధికారికంగా విడుదల చేయనున్నట్టుగా చెప్పారు. తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్లో భాగంగా రాష్ట్రంలో చేపడుతున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు కేంద్రం నుండి పూర్తి మద్దతు, సహకారాన్ని ముఖ్యమంత్రి కోరారు.
హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు రెండో దశ విస్తరణకు అవసరమైన అనుమతులు మంజూరు చేయాలని ప్రధానమంత్రిని రేవంత్ రెడ్డి కోరారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే 162.5 కి.మీ. నెట్వర్క్ విస్తరణ కోసం కేంద్రానికి ప్రతిపాదనలు సమర్పించింది, దీని అంచనా వ్యయం రూ.43,848 కోట్లు అని, ఈ ప్రాజెక్టును కేంద్రం, రాష్ట్రం మధ్య జాయింట్ వెంచర్గా అమలు చేయడానికి అనుమతి ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
హైదరాబాద్ రీజినల్ రింగ్ రోడ్ (ఆర్ఆర్ఆర్) ఉత్తర భాగానికి మంత్రివర్గ ఆమోదం, ఆర్థిక అనుమతిపై కూడా మాట్లాడారు రేవంత్ రెడ్డి. దక్షిణ భాగం నిర్మాణాన్ని కూడా ప్రారంభించడానికి కేంద్రం అనుమతిని కోరారు. రీజినల్ రింగ్ రోడ్ కారిడార్ వెంబడి ప్రతిపాదించబడిన రీజినల్ రింగ్ రైల్ ప్రాజెక్టును వీలైనంత త్వరగా చేపట్టాలని ప్రధానమంత్రికి విజ్ఞప్తి చేశారు. హైదరాబాద్ నుండి అమరావతి మీదుగా బందర్ పోర్టు వరకు 12 లేన్ల గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ హైవే, గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్వేగా ప్రతిపాదించిన హైదరాబాద్-బెంగళూరు హై-స్పీడ్ కారిడార్పై కేంద్రం ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కోరారు.
హైదరాబాద్ నుండి శ్రీశైలం తీర్థయాత్ర కేంద్రానికి నిరంతరాయంగా కనెక్టివిటీ ఉండేలా చూసేందుకు, మున్ననూర్ నుండి శ్రీశైలం వరకు టైగర్ రిజర్వ్ గుండా వెళ్ళే నాలుగు లేన్ల ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నిర్మాణానికి అనుమతి కోరుతూ ముఖ్యమంత్రి వినతిపత్రం సమర్పించారు.
దిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 గ్లోబల్ సమ్మిట్కు రావాలని ప్రముఖులను ఆహ్వానిస్తున్నారు. కేంద్రమంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్, కాంగ్రెస్ నేతలు రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ, మల్లిఖార్జున ఖర్గేతోపాటుగా పలువురిని ఆహ్వానించారు.